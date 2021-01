Bu film için sağlığından olmuştu! The Midnight Sky 72 milyon izlenme yakaladı

Netflix son döneme The Midnight Sky ve We Can Be Heroes filmleri ile damga vurdu. Başarı getiren yapımlarıyla ilgili rakamlar paylaşan Netflix, We Can Be Heroes filminin devamı için onay verdi.

Netflix, son dönem en çok izlenen filmleri ve dizileriyle ilgili rakamları paylaştı. Robert Rodriguez'in uzun metrajlı çocuk filmi We Can Be Heroes'un rakamlarını özellikle vurguladı.

George Clooney imzalı uzay draması The Midnight Sky, ilk dört haftasında 72 milyon hane halkı tarafından izlendi. Priyanka Chopra Jones, Pedro Pascal, Christian Slater ve YaYa Gosselin'in başrollerini paylaştığı We Can Be Heroes'un 88 ülkede çocuklar listesinde 1 numaraya ulaşarak 44 milyon hane halkı tarafından aynı dönemde izlendi.

Netflix, Robert Rodriguez'in uzun metrajlı çocuk filmi We Can Be Heroes’un devam filmi için çoktan onay verdi.