Mynet Trend

Bu fotoğraf simge oldu!

BBC BBC
03.07.2019 14:02 | Son Güncelleme

ABD'de bir doğal yaşam fotoğrafçısı, yavrusunu sigara izmaritiyle beslemeye çalışan bir kuşu fotoğrafladı.

Bu fotoğraf simge oldu!

Karen Mason, Florida'nın Tampa kentinde geçen ay St. Pete plajında çektiği fotoğrafı Facebook hesabında "Sigara içiyorsanız, lütfen izmaritlerinizi sağa sola atmayın" mesajıyla paylaştı.

Mason'ın çektiği ikinci bir fotoğrafta da siyah makas gaga kuşu yavrusu, annesinden aldığı izmariti ağzında taşıyor.

Kuşlar, sigara izmaritlerini yiyecekle karıştırabiliyor ve bunları yavrularına da götürüyor.

_107714091_chick_filter_karen_mason

'KUŞLAR ZORLANIYOR'

İngiltere Kuşları Koruma Derneği'nin bir sözcüsü, "Kuşlar dikkatsizce yere attığımız çöplerin yiyecek bir şey olup olmadığını anlamaya çalışıyor. Hayvanlar, bizim doğaya yaptıklarımıza uyum sağlamakta zorlanıyor. Her yıl daha fazla sayıda hayvan, insan eliyle yapılan ürünler yüzünden mahsur kalıyor, yaralanıyor ya da ölüyor. Yuvalarını bile çöplerimizle yapmak zorunda kalıyorlar" dedi.

Aynı sözcü, "Maalesef birçok kişi kirliliği zararsız gibi görüyor. Ama bunun gibi üzücü fotoğraflar, kirliliğin doğal yaşama gerçek etkisini ortaya koyuyor" diye konuştu.

Sigara izmaritleri çoğunlukla plastik liften (selüloz asetat) yapılıyor ve doğada çözünmeleri yıllar alıyor.

Çevre koruma örgütlerine göre, küresel olarak plajlarda en sık rastlanan çöplerin başında izmarit geliyor.

PARTNERÜnlü modelin iddialı kıyafetinin arkası görenleri şaşkınlığa uğrattıÜnlü modelin iddialı kıyafetinin arkası görenleri şaşkınlığa uğrattı
3 yaşındaki çocuk dev yılanlara emanet!3 yaşındaki çocuk dev yılanlara emanet!
Dinozorlar böyle halay çektiDinozorlar böyle halay çekti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
#fotoğraf çevre kirliliği İZMARİT küs

En Çok Okunan Trend Haberler

Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar artıyor

Kayıp prenses ile ilgili bomba iddia! Diplomatik kriz çıkabilir!

Kayıp prenses ile ilgili bomba iddia! Diplomatik kriz çıkabilir!

Esenyurt'ta şoke eden olay! Böbreğini alırken yakaladılar

Esenyurt'ta şoke eden olay! Böbreğini alırken yakaladılar

Oğuz Haksever'den bir canlı yayın kazası daha!

Oğuz Haksever'den bir canlı yayın kazası daha!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Çöpten çıkan mutluluk!

Çöpten çıkan mutluluk!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Kovaladıkları ayı yavrularını böyle korudu

Kovaladıkları ayı yavrularını böyle korudu

İlçede yüzlercesi yine öldü

İlçede yüzlercesi yine öldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Topla oynayan inek sosyal medyanın gündemine oturdu

Bu video ülke gündemine oturdu

Şeyhi’nin oğlu 'uyuşturuculu grup seks partisi'nden sonra öldü

Şeyhi’nin oğlu 'uyuşturuculu grup seks partisi'nden sonra öldü

3 yaşındaki çocuk dev yılanlara emanet!

3 yaşındaki çocuk dev yılanlara emanet!

Film karakterlerinin kostümleriyle halay görüntüsü ilgi gördü

Dinozorlar böyle halay çekti

Böylesi görülmedi! Eşek üzerinde ilginç evlilik teklifi

İlginç evlilik teklifi kamerada

E-5’te kamyon kasasındaki çuval yığınlarının üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada

Görenleri şaşkına çeviren görüntü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.