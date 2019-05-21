'Bu fotoğrafta yanlış olan şeyi görüyor musunuz?' dedi, Kim Kardashian'ı sorumlu davranmaya çağırdı

ABD’li reality şov yıldızı Kim Kardashian ile rap şarkıcısı eşi Kanye West, dördüncü çocuklarını taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya getirdi.

Kardashian, sosyal medya paylaşımıyla yeni doğan oğlunun adını açıkladı. Kardashian-West çifti, oğullarına Psalm adını verdi. Ancak bebeğin uyuduğu anı paylaşan Kardashian, endişe uyandırarak eleştirildi.

Bebek uyku uzmanı Erika Lamour, Kim ve Kanye'yi biraz daha sorumlu ebeveynler olmaya çağırarak şöyle konuşuyor: ''Daha çok küçük bir bebek bu yüzden bu çift biraz daha fazla sorumlu davranmalı. Bu fotoğrafta yanlış olan şeyleri görebiliyor musunuz?

Yatak koruyucu olarak kullanılan yastıkların ipleri çok gevşek görünüyor. Bunların çözülme riski var daha birkaç günlük olan bebek bu yastıkların altında kalabilir. Fotoğrafta görüldüğü üzere bebeğin aşırı sıcağa maruz kaldığı görülüyor. Yüksek ısıdan dolayı da bebeklerin nefes alışverişinin zorlandığını söylemeliyim. Bebeğinizi sıcak tutmak için ekstra giydirmenize gerek yok. Bebeğin omuz hizasını geçmeyecek pamuklu bir battaniye yeterli olabilir. Uyurken bebeğinizin başını örtmemelisiniz. Tüm bunlar ani bebek ölümüne neden olabilir.'' Uzmanlara göre yenidoğan bebeklerde yastık, yorgan, kuzu yünü, yatak koruyucu ve yatakta oyuncak olması oldukça tehlikeli.

Kim Kardashian daha önce de kızı North'un makyajlı ve abartılı kıyafetlerle dolaşması nedeniyle ağır eleştirilerin hedefi olmuştu.



