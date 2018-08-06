Bu gelinlikler aile yadigarı! 120 yıllık olan da var, 150 yıllık olan da

56 yıllık gelinlik

Jordyn adındaki bu gelin 56 yıllık bir gelinlik giydi. Büyükannesinin gelinliğini giyen genç kadın gelinliği giyer giymez büyükannesine gösteriyor. Yaşlı kadın gelinliğini torunun üzerinde görünce gözyaşlarını tutamamış.

Bu gelinlik 150 yaşında

Bu elbise 2017 yılında internette oldukça meşhur oldu. Bahsekonu gelinlik 150 sene önce Tess Newall'ın büyük büyük anneannesi tarafından yapılmıştı. Newall, bu gelinliği düğününde taşıdı. Newall, düğününden sonra 150 yıllık gelinliği Edinburgh kentindeki bir kuru temizlemeye verdi. Kleen Cleaners adlı kuru temizlemeci gelinliğin kaybolduğunu söylediğindeyse, Newall buna tam olarak inanmadı. Büyük büyük anneannesinden kalma bu antik gelinliğin satılmış olabileceğini düşünen Newall, sosyal medya kullanıcılarından yardım istedi. Newall'ın Facebook'ta yaptığı durumu açıklayan ve yardım isteyen paylaşımı tam 46 bin defa beğenildi ve 302 bin kere paylaşıldı.

Tess Newall'ın paylaşımı doğru adrese dolaylı da olsa ulaştı. Kuru temizlemecinin mülk sahibi olan şahıs Newall'ın paylaşımını görünce gidip temizlemeyici elleriyle aradı ve gelinliği buldu. Neyse ki, değerli gelinliğe tekrar kavuştu.