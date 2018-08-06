KADIN

Bu gelinlikler aile yadigarı! 120 yıllık olan da var, 150 yıllık olan da

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 06.08.2018 16:00 | Son Güncelleme

Gelinlik her kadının hayatında özel bir yer tutuyor. Bazı gelinler unutamayacakları düğün günü için aylardır 'mükemmel olan' gelinliği ararken, bazıları kendi tasarımlarını oluşturuyor hatta kimi o kadar ileri gidiyor ki annelerinin ya da büyükannelerinin gelinliklerini giyiyor.

Bu gelinlikler aile yadigarı! 120 yıllık olan da var, 150 yıllık olan da

56 yıllık gelinlik

1

Jordyn adındaki bu gelin 56 yıllık bir gelinlik giydi. Büyükannesinin gelinliğini giyen genç kadın gelinliği giyer giymez büyükannesine gösteriyor. Yaşlı kadın gelinliğini torunun üzerinde görünce gözyaşlarını tutamamış.

Bu gelinlik 150 yaşında

2

Bu elbise 2017 yılında internette oldukça meşhur oldu. Bahsekonu gelinlik 150 sene önce Tess Newall'ın büyük büyük anneannesi tarafından yapılmıştı. Newall, bu gelinliği düğününde taşıdı. Newall, düğününden sonra 150 yıllık gelinliği Edinburgh kentindeki bir kuru temizlemeye verdi. Kleen Cleaners adlı kuru temizlemeci gelinliğin kaybolduğunu söylediğindeyse, Newall buna tam olarak inanmadı. Büyük büyük anneannesinden kalma bu antik gelinliğin satılmış olabileceğini düşünen Newall, sosyal medya kullanıcılarından yardım istedi. Newall'ın Facebook'ta yaptığı durumu açıklayan ve yardım isteyen paylaşımı tam 46 bin defa beğenildi ve 302 bin kere paylaşıldı.

3

Tess Newall'ın paylaşımı doğru adrese dolaylı da olsa ulaştı. Kuru temizlemecinin mülk sahibi olan şahıs Newall'ın paylaşımını görünce gidip temizlemeyici elleriyle aradı ve gelinliği buldu. Neyse ki, değerli gelinliğe tekrar kavuştu.

11 kadın, 1 gelinlik

4

Abigail adındaki genç kadın nesiller boyu bir kadından diğerine geçen 120 yıllık gelinliği giyen 11. kişi oldu. Bu güzel gelenek, 1895'te, Abigail’in büyük büyükannesi ilk kez düğün gününde giydiği zaman başladı.

78452-728xauto

Kingston’un düğününden önce 120 yıllık gelinlikte oluşan sararmalar ve diğer sorunlar için 200 saat süren bir tadilat yapılmış. Bu büyük emekten sonra gelinlik harika bir görünüm almış.

5ae2e29f66a97c82b0ba7c11

Abigail gelinliği sadece kokteyl boyunca giyebilmiş, bu yüzden gittikçe kumaşı hassaslaşan bu gelinliği Abigail’den bir sonraki gelin giyemeyebilir.

Bazen bir kol değişimi görünümü tamamen değiştirmeye yetiyor. Annenizin elbisesinin modası geçmiş olduğunu düşünüyorsanız, kollarını keserek başlayabilirsiniz. Eski gelinlikleri değiştirmek biraz modern bir hava katmak isterseniz işte bazı örnekler...

5

6

Kolları kesmek yeterli değilse, gelinliği tamamen değiştirebilirsiniz. İşte başarılı gelinlik dönüşümü örnekleri.

7

9

10

11

12

Herhangi bir değişiklik yapmadan annelerinin gelinliğini giyenler

15

16

17

Annesinin gelinliğini giyenlerden biri de Avustralyalı aktris Margot Robbie

18

Meghan Markle annesinin gelinliğini giymedi ama Kraliçe Elizabeth'ten ödünç aldığı Kraliçe Mary'nin tacını taktı. Taç 90 yıllık.

19

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gelinlik düğün vintage gelinlikler eski gelinlikler vintage gelinlik modası

En Çok Okunan Haberler

Kiralık Aşk dizisinin Ozan'ı Oğuzhan Tükenmez hayatını kaybetti

Kiralık Aşk dizisinin Ozan'ı Oğuzhan Tükenmez hayatını kaybetti

Ünlü sanatçı tuzağı fark edince böyle yakalattı

Ünlü sanatçı tuzağı fark edince böyle yakalattı

'Çöp kadın' yorumuna çöp torbasından elbise yaparak cevap verdi

'Çöp kadın' yorumuna çöp torbasından elbise yaparak cevap verdi

Gebelikte sağ tarafa yatmak zararlı mı?

Gebelikte sağ tarafa yatmak zararlı mı?

11 Ağustos'a dikkat güneş kısmi olarak tutuluyor! İlkelerinden taviz verenler bedelini faiziyle geri öderler

11 Ağustos'a dikkat güneş kısmi olarak tutuluyor! İlkelerinden taviz verenler bedelini faiziyle geri öderler

Cilt ve saç problemlerinin altında yatan esas sebepler ve çözüm yolları

Cilt ve saç problemlerinin altında yatan esas sebepler ve çözüm yolları

İlginizi Çekebilir

Sınır tanımayan büyüklükteki şapkalar, sosyal medyanın yeni trendi

Sınır tanımayan büyüklükteki şapkalar, sosyal medyanın yeni trendi

Jennifer Lopez'in bir çift kot pantolona benzeyen çizmeleri gözleri yanılttı

Jennifer Lopez'in bir çift kot pantolona benzeyen çizmeleri gözleri yanılttı

Kim Kardashian hayal gücüne bir şey bırakmadı

Kim Kardashian hayal gücüne bir şey bırakmadı

Kim Kardashian paraya para demiyor! Dakikada bir milyon dolar kazandı

Kim Kardashian paraya para demiyor! Dakikada bir milyon dolar kazandı

Sosyal medyanın yeni akımı 'migren pozu' tepki çekiyor

Sosyal medyanın yeni akımı 'migren pozu' tepki çekiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dudak şekliniz karakterinizi ele veriyor!

Dudak şekliniz karakterinizi ele veriyor!

O sıradan bir cımbız değil! 150 bin kişi sırada bekliyor

O sıradan bir cımbız değil! 150 bin kişi sırada bekliyor

Sınır tanımayan büyüklükteki şapkalar, sosyal medyanın yeni trendi

Sınır tanımayan büyüklükteki şapkalar, sosyal medyanın yeni trendi

Gucci’nin yeni koleksiyonu çok konuşulacak

Gucci’nin yeni koleksiyonu çok konuşulacak

Kadın vücudundaki tüyler yeniden keşfediliyor, acı veren ağda randevuları son buluyor

Kadın vücudundaki tüyler yeniden keşfediliyor, acı veren ağda randevuları son buluyor

Saçınızı muhteşem hale getirmenin pratik yolları

Saçınızı muhteşem hale getirmenin pratik yolları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.