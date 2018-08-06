Bu gelinlikler aile yadigarı! 120 yıllık olan da var, 150 yıllık olan da

56 yıllık gelinlik
Jordyn adındaki bu gelin 56 yıllık bir gelinlik giydi. Büyükannesinin gelinliğini giyen genç kadın gelinliği giyer giymez büyükannesine gösteriyor. Yaşlı kadın gelinliğini torunun üzerinde görünce gözyaşlarını tutamamış.
Bu gelinlik 150 yaşında
Bu elbise 2017 yılında internette oldukça meşhur oldu. Bahsekonu gelinlik 150 sene önce Tess Newall'ın büyük büyük anneannesi tarafından yapılmıştı. Newall, bu gelinliği düğününde taşıdı. Newall, düğününden sonra 150 yıllık gelinliği Edinburgh kentindeki bir kuru temizlemeye verdi. Kleen Cleaners adlı kuru temizlemeci gelinliğin kaybolduğunu söylediğindeyse, Newall buna tam olarak inanmadı. Büyük büyük anneannesinden kalma bu antik gelinliğin satılmış olabileceğini düşünen Newall, sosyal medya kullanıcılarından yardım istedi. Newall'ın Facebook'ta yaptığı durumu açıklayan ve yardım isteyen paylaşımı tam 46 bin defa beğenildi ve 302 bin kere paylaşıldı.
Tess Newall'ın paylaşımı doğru adrese dolaylı da olsa ulaştı. Kuru temizlemecinin mülk sahibi olan şahıs Newall'ın paylaşımını görünce gidip temizlemeyici elleriyle aradı ve gelinliği buldu. Neyse ki, değerli gelinliğe tekrar kavuştu.
11 kadın, 1 gelinlik
Abigail adındaki genç kadın nesiller boyu bir kadından diğerine geçen 120 yıllık gelinliği giyen 11. kişi oldu. Bu güzel gelenek, 1895'te, Abigail’in büyük büyükannesi ilk kez düğün gününde giydiği zaman başladı.
Kingston’un düğününden önce 120 yıllık gelinlikte oluşan sararmalar ve diğer sorunlar için 200 saat süren bir tadilat yapılmış. Bu büyük emekten sonra gelinlik harika bir görünüm almış.
Abigail gelinliği sadece kokteyl boyunca giyebilmiş, bu yüzden gittikçe kumaşı hassaslaşan bu gelinliği Abigail’den bir sonraki gelin giyemeyebilir.
Bazen bir kol değişimi görünümü tamamen değiştirmeye yetiyor. Annenizin elbisesinin modası geçmiş olduğunu düşünüyorsanız, kollarını keserek başlayabilirsiniz. Eski gelinlikleri değiştirmek biraz modern bir hava katmak isterseniz işte bazı örnekler...
Here's a lil before/after vintage redesign fun for you to enjoy while I'm recuperating. I Love vtg redesigns!! #vintagebride #thegildedthimble #thegildedthimble #luxuryweddings #bridaldreams #bridalseamstress #isaidyes #2017bride #2018bride #designerweddinggown #seamstress #intp #seamstress4life #shotbynote8 #note8 #vaweddings #sewingtips #sewingtipsandtricks #fashionblogger #makersofinstagram #makerlife #sewinglove
We are halfway through this vintage redesign project! I'm loving it so far. #vintagebride #thatsdarling #vintageredesign #thegildedthimble #luxuryweddings #bridaldreams #bridalseamstress #isaidyes #2018brides #2018bride #intp #seamstress4life #shotbynote8 #note8 #vaweddings #sewingtips #sewingtipsandtricks #fashionblogger #makersofinstagram #makerlife #sewinglove
Before/After of the vintage redesign that Abby wore this past weekend. It wasn't just sleeve removal! The gown originally had an empire waist. We dropped the waist and added boning and internal corset. She looked beautiful on her wedding day! Was also so nice working with @samanthalaffoon !! #thegildedthimble #luxuryweddings #bridaldreams #bridalseamstress #isaidyes #2017bride #designerweddinggown #seamstress #seamstressforlife #seamstresses #intp #seamstress4life #googlepixel #shotbypixel #vaweddings #vabride #sewingtips #sewingtipsandtricks #fashionist #fashionblogger #makersofinstagram #makerlife #sewinglove
Kolları kesmek yeterli değilse, gelinliği tamamen değiştirebilirsiniz. İşte başarılı gelinlik dönüşümü örnekleri.
Coming at 'cha again with a vintage redesign that we finished up today. I am crazy about this gown!! Well, and the bride. ;) #vintagebride #vintageredesign #thegildedthimble #luxuryweddings #bridaldreams #bridalseamstress #isaidyes #2017bride #2018bride #designerweddinggown #seamstress #intp #seamstress4life #shotbynote8 #note8 #vaweddings #sewingtips #sewingtipsandtricks #fashionblogger #makersofinstagram #makerlife #sewinglove
Slide to see!! Here's an update on the redesign we have been working on since Jan. It has come so far! :) #vintagebride #momswedding #momsweddingdress #vintageredesign #thegildedthimble #luxuryweddings #bridaldreams #bridalseamstress #isaidyes #2017bride #designerweddinggown #seamstress #seamstressforlife #seamstresses #intp #seamstress4life #googlepixel #shotbypixel #vaweddings #vabride #sewingtips #sewingtipsandtricks #fashionist #fashionblogger #makersofinstagram #makerlife #sewinglove
Herhangi bir değişiklik yapmadan annelerinin gelinliğini giyenler
Annesinin gelinliğini giyenlerden biri de Avustralyalı aktris Margot Robbie
Meghan Markle annesinin gelinliğini giymedi ama Kraliçe Elizabeth'ten ödünç aldığı Kraliçe Mary'nin tacını taktı. Taç 90 yıllık.
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