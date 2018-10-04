Bu gerçekleri görünce, 'Instagram'da olan Instagram'da kalır' diyeceksiniz

Sosyal medyada insanlar, gerçekte olduklarından daha iyi olmaya çalışıyor, siz de bunu yapıyor musunuz?
Gerçek hayatla uyuşmayan Instagram moda trendleri
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Ayakkabıların rahat olması gerektiğini kim söyledi?
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Bugünün gençliğine benzemek istediğinizde
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Beklentiyi karşılamayan durumlar
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Beklenmedik çeşitlemelere sahip şık bir bronzluk
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İnanılmaz plaj fotoğrafı
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Tişört mü, elbise mi? Muhtemelen fotoğraf çekmek için giyildi
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Bazı trendler ömür boyu sürer
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Bu sahte kirpikler harika!
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Güzellik blogcularına göre dumanlı gözler nasıl yapılır
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Instagram'daki makyaj fikirlerini denediğinizde
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Evde yapılan manikür
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Küçük bir şekillendirme her zaman iyidir
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Akşam makyajına biraz ışıltı highlighter eklemek
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Kalın kaştan ne anladığını bilmek önemli
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Bir sabah fotoğrafı, #nomakeup
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Reklamlara güvenmeyin, o kadar çekici görünmüyor
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En iyi tarafımızı göstermeye çalıştığımızda
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