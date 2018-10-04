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Bu gerçekleri görünce, 'Instagram'da olan Instagram'da kalır' diyeceksiniz

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 04.10.2018 13:45 | Son Güncelleme

İlham kaynağı olduğu için Instagram'dan sık sık havalı kıyafetler içindeki erkekler ve kadınların tanıttığı son moda trendlere bakıyoruz. Stilleri her zaman çok basit ve kolay elde edilebilir olarak görülse de gerçekte istenen sonuçlara ulaşmanızı engelleyen aşılmaz zorluklar bulunuyor. Sizin için Instagram modasının gerçeklerle hiçbir şekilde bağdaşmadığını gösteren bazı kanıtları bir araya getirdik.

Sosyal medyada insanlar, gerçekte olduklarından daha iyi olmaya çalışıyor, siz de bunu yapıyor musunuz?

Gerçek hayatla uyuşmayan Instagram moda trendleri

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Modaya uygun kot

Modaya uygun kot
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Ayakkabıların rahat olması gerektiğini kim söyledi?

Ayakkabıların rahat olması gerektiğini kim söyledi?
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Bugünün gençliğine benzemek istediğinizde

Bugünün gençliğine benzemek istediğinizde
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Beklentiyi karşılamayan durumlar

Beklentiyi karşılamayan durumlar
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Beklenmedik çeşitlemelere sahip şık bir bronzluk

Beklenmedik çeşitlemelere sahip şık bir bronzluk
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İnanılmaz plaj fotoğrafı

İnanılmaz plaj fotoğrafı
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Tişört mü, elbise mi? Muhtemelen fotoğraf çekmek için giyildi

Tişört mü, elbise mi? Muhtemelen fotoğraf çekmek için giyildi
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Bazı trendler ömür boyu sürer

Bazı trendler ömür boyu sürer
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Bu sahte kirpikler harika!

Bu sahte kirpikler harika!
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Güzellik blogcularına göre dumanlı gözler nasıl yapılır

Güzellik blogcularına göre dumanlı gözler nasıl yapılır
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Instagram'daki makyaj fikirlerini denediğinizde

Instagram'daki makyaj fikirlerini denediğinizde
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Evde yapılan manikür

Evde yapılan manikür
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Küçük bir şekillendirme her zaman iyidir

Küçük bir şekillendirme her zaman iyidir
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Akşam makyajına biraz ışıltı highlighter eklemek

Akşam makyajına biraz ışıltı highlighter eklemek
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Kalın kaştan ne anladığını bilmek önemli

Kalın kaştan ne anladığını bilmek önemli
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Bir sabah fotoğrafı, #nomakeup

Bir sabah fotoğrafı, #nomakeup
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Reklamlara güvenmeyin, o kadar çekici görünmüyor

Reklamlara güvenmeyin, o kadar çekici görünmüyor
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En iyi tarafımızı göstermeye çalıştığımızda

En iyi tarafımızı göstermeye çalıştığımızda
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