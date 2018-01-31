KADIN

Saldırı anında bu teknikleri bilmenizde fayda var

Saldırı anında bu teknikleri bilmenizde fayda var

Tecrübeli dövüş sanatçısı Victor Lyalko, saldırıya uğradığında kadınlara yardım etmek için en etkili dövüş yöntemlerini anlatan bir kitap hazırladı. Lyalko'nun kitabından sizin için en etkili ve en kolay hareketleri seçtik. Zayıf noktayı biliyorsanız, saldırganın vücudu ne kadar iri ya da güçlü olursa olsun, onu kolayca alt edebilirsiniz.

Arya Demir Arya Demir 5 saat önce

Kadınlar için öz savunma teknikleri

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Savunmasız yerleri ezberleyin

En savunmasız noktaları biliyorsanız saldırganın ne kadar güçlü olduğu önemli değildir. Gözler, burun, boğaz, göğüs, dizler ve kasık en savunmasız noktalardır.
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En basit ve en etkili hamle

Küçük parmağınızı ve yüzük parmağınızı bir elinizle, orta parmağınızı ve işaret parmağınızı diğeriyle tutun ve bilekleri ileri doğru bükün. Eğer saldırganın elini tutamıyorsanız köprücük kemiklerine işaret yüzük parmağınızla bastırın. Adem elması arasındaki bölgeye parmağınızla ya da yumrukla vurun.  Bu hareketler saldırganı sersemletecek size kaçma fırsatı doğuracaktır.
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Saldırı için en belirgin alan kasıktır. Tüm öz savunma kursları bu alandaki amaçları önerir. Hamleyi bu bölge yaparsanız saldırganın etkisiz hale gelmesini sağlayacak kaçmak için yeterli zamanı kazanacaksınız.
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Eğer önden saldırıya uğradıysanız

Eğer önden saldırıya uğradıysanız ve ellerinizi kaldıramıyorsanız, ellerinizi pelvisinizin önünde yumruk yapın. Bu, sizinle saldırgan arasında yeterli alanı sağlayacaktır. Sonra da alnınızı burnuna vurun. Daha sonra dizinizi bükün ve saldırganın kasığına vurun. Saldırganın uzaklaşmasını sağlayacaksınız.
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Ayrıca kendinizi elle de koruyabilirsiniz. Sol kolunuzu düzeltin sağ elinizle saldırganın çenesine ve burnuna sağ elinizle basın. Ve kasığına kuvvetli bir darbe vurun.
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Ellerinizi nasıl kurtarabilirsiniz

Kolunu saldırganın baş parmağının yanına doğru çevir. Kolunuzu sıkıca tutuyorsa kolunuzu elinizden geldiğince çekin.
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Arkadan saldırıya uğradıysanız

Saldırganlar sıklıkla arkadan saldırır, çünkü saldırıya uğrayan kişinin kollarını tutmanın en kolay yolu budur. Böyle bir saldırı durumunda öncelikle keskin bir viraj alın ve kafanızla saldırgana vurun. Daha sonra sertçe eğilin bacağını tutup sertçe çekin. Bu onun dengesini kaybetmesini sağlayacaktır.
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Saldırıya yan taraftan uğradıysanız

Dövüş sanatlarının her biçiminde en travmatik saldırılardan biri dirsek darbesidir. Kavisli bir hareketle saldırganın yüz, çene veya burnuna dirseğinizle vurun. Daha sonra dirseğinizi karnına ve göğsüne vurun. Böylece saldırganın yönünün değişmesini sağlayacaksınız.
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Duvara karşı itildiyseniz

Saldırganların kurbanlarını köşeye sıkıştırmaya veya onları bir duvara itmeye çalışması sıklıkla karşlaşılan bir durumdur. Bu durumda en savunmasız yerleri hatırlamak ve durumunuza bağlı olarak bunlardan birini uygulamak gerekiyor. Saldırganın elleri duvara doğru konumlanmışsa avucunuzu düzeltin yumruk haline getirin. Ve çenesine yumruk atın. Ancak en etkili ve en güçlü vuruşlardan biri kafanızın verdiği darbedir. Rakibinizden biraz daha alçakta olmak için çömelin. Hızlıca kalkın ve alnınızla çenesine vurun. Bu hareket saldırganın dikkatini dağıtacak ve size kaçma şansı verecektir. Umarız bu hareketleri hiç kullanmak zorunda kalmazsınız, ancak kendinizi tehdit altında hissederseniz bunları uygulayın.
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