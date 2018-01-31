Saldırı anında bu teknikleri bilmenizde fayda var

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Savunmasız yerleri ezberleyin
En savunmasız noktaları biliyorsanız saldırganın ne kadar güçlü olduğu önemli değildir. Gözler, burun, boğaz, göğüs, dizler ve kasık en savunmasız noktalardır.
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En basit ve en etkili hamle
Küçük parmağınızı ve yüzük parmağınızı bir elinizle, orta parmağınızı ve işaret parmağınızı diğeriyle tutun ve bilekleri ileri doğru bükün. Eğer saldırganın elini tutamıyorsanız köprücük kemiklerine işaret yüzük parmağınızla bastırın. Adem elması arasındaki bölgeye parmağınızla ya da yumrukla vurun. Bu hareketler saldırganı sersemletecek size kaçma fırsatı doğuracaktır.
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Saldırı için en belirgin alan kasıktır. Tüm öz savunma kursları bu alandaki amaçları önerir. Hamleyi bu bölge yaparsanız saldırganın etkisiz hale gelmesini sağlayacak kaçmak için yeterli zamanı kazanacaksınız.
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Eğer önden saldırıya uğradıysanız
Eğer önden saldırıya uğradıysanız ve ellerinizi kaldıramıyorsanız, ellerinizi pelvisinizin önünde yumruk yapın. Bu, sizinle saldırgan arasında yeterli alanı sağlayacaktır. Sonra da alnınızı burnuna vurun. Daha sonra dizinizi bükün ve saldırganın kasığına vurun. Saldırganın uzaklaşmasını sağlayacaksınız.
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Ayrıca kendinizi elle de koruyabilirsiniz. Sol kolunuzu düzeltin sağ elinizle saldırganın çenesine ve burnuna sağ elinizle basın. Ve kasığına kuvvetli bir darbe vurun.
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Ellerinizi nasıl kurtarabilirsiniz
Kolunu saldırganın baş parmağının yanına doğru çevir. Kolunuzu sıkıca tutuyorsa kolunuzu elinizden geldiğince çekin.
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Arkadan saldırıya uğradıysanız
Saldırganlar sıklıkla arkadan saldırır, çünkü saldırıya uğrayan kişinin kollarını tutmanın en kolay yolu budur. Böyle bir saldırı durumunda öncelikle keskin bir viraj alın ve kafanızla saldırgana vurun. Daha sonra sertçe eğilin bacağını tutup sertçe çekin. Bu onun dengesini kaybetmesini sağlayacaktır.
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Saldırıya yan taraftan uğradıysanız
Dövüş sanatlarının her biçiminde en travmatik saldırılardan biri dirsek darbesidir. Kavisli bir hareketle saldırganın yüz, çene veya burnuna dirseğinizle vurun. Daha sonra dirseğinizi karnına ve göğsüne vurun. Böylece saldırganın yönünün değişmesini sağlayacaksınız.
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Duvara karşı itildiyseniz
Saldırganların kurbanlarını köşeye sıkıştırmaya veya onları bir duvara itmeye çalışması sıklıkla karşlaşılan bir durumdur. Bu durumda en savunmasız yerleri hatırlamak ve durumunuza bağlı olarak bunlardan birini uygulamak gerekiyor. Saldırganın elleri duvara doğru konumlanmışsa avucunuzu düzeltin yumruk haline getirin. Ve çenesine yumruk atın. Ancak en etkili ve en güçlü vuruşlardan biri kafanızın verdiği darbedir. Rakibinizden biraz daha alçakta olmak için çömelin. Hızlıca kalkın ve alnınızla çenesine vurun. Bu hareket saldırganın dikkatini dağıtacak ve size kaçma şansı verecektir. Umarız bu hareketleri hiç kullanmak zorunda kalmazsınız, ancak kendinizi tehdit altında hissederseniz bunları uygulayın.