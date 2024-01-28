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  4. Bu halde bulundular! Gören telefona sarıldı, gerçek sonradan anlaşıldı

Bu halde bulundular! Gören telefona sarıldı, gerçek sonradan anlaşıldı

28.01.2024 16:30 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Yol ayrımında çalışır vaziyette duran araç, vatandaşları tedirgin etti. Araçta iki kişinin baygın halde yattığını gören vatandaşlar, paniğe kapılarak durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri duruma müdahale ederken, gerçek sonradan anlaşıldı. İşte ilginç olayın detayları...

Edinilen bilgiye göre, gündüz saatlerinde Hıdırağa Mahallesi Salih Omurtak Caddesi'nde vatandaşlar, yol ayrımında çalışır vaziyette bekleyen aracı fark etti. Sürücü ve yolcu koltuğunda oturan iki kişinin baygın durumda olduğunu gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı.

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Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, uyuyakalan şahısları uyandırmak için dakikalarca dil döktü. Yaklaşık 10 dakika sonra sürücü ve yolcu polis tarafından uyandırıldı. Sürücü H.T’nin yapılan alkol kontrolünde 3.61 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

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Yasal sınırın üzerinde alkollü araç kullandığı gerekçesiyle sürücü H.T., hakkında adli işlem başlatılmak üzere gözaltına alınarak karakola götürüldü. Sürücü H.T.’ye üçüncü kez alkollü araç kullanırken yakalanmaktan 12 bin 977 lira para cezası kesilirken, ehliyetine de 5 yıl süreyle el konuldu.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
alkol Tekirdağ
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