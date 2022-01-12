Bu hataya sakın düşmeyin! Tekrar ısıttığınızda ölümcül derecede zararlı olabilecek 7 yiyecek

Sabah, öğle veya akşam yemeğinden sonra arta kalanlar neredeyse her evde yiyecek israfının önüne geçmek için bir sonraki gün de yemek üzere muhafaza edilir. Ertesi gün tekrar ısıtılarak sofraya gelen yiyeceklerden bazıları ise tehlike saçıyor.

Rutin bir mutfak alışkanlığı olan yemek ısıtma durumu ilk bakışta çok masum gibi görünse de ciddi tehlikeleri içinde barındırıyor. Ciddi sağlık sorunlarına neden olma riskine sahip tekrar ısıtılmaması gereken bazı yiyecekler vardır.

Arta kalan yiyecekleri saklamak her zaman sağlık açısından risksiz değildir. Isıtıldığında vücut için tehlikeli olabilecek bazı yiyecekler vardır.

İşte karın ağrısı, sindirim rahatsızlığı ve hatta gıda zehirlenmesinden kaçınmak için tekrar ısıtılmaması gereken 7 gıda...

YUMURTA

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan yumurta, A, B5, B12, B2, B6, D, E ve K vitaminlerini barındırıyor. Protein kaynağı olan yumurta aynı zamanda kalsiyum, çinko, fosfor, selenyum ve folat bakımından oldukça zengindir. Bu kadar faydalı bir yiyecek olan yumurtayı tekrar ısıttığınızda ise işler değişiyor. Kızarmış, haşlanmış veya çırpılmış yumurtayı tekrar ısıtmak çeşitli mikroorganizmaların yumurtalarda ortaya çıkmasına neden olabilir. Bunun dışında bir araştırmaya göre, haşlanmış yumurtayı mikrodalgada ısıttığınızda radyasyonun etkisiyle şişmeye başlar ve patlayabilir ve bir çatal veya bıçak sokulduğunda ciddi yanıklara neden olabilir.

ISPANAK

Kış mevsiminin olmazsa olmaz yiyeceklerinden ıspanak lezzetli olmasının yanı sıra içeriğindeki demir ve antioksidanlar açısından vücuda birçok fayda sağlar. Bununla birlikte bu koyu yeşil yapraklılar, oda sıcaklığında saklandığında nitrite dönüşebilen yüksek miktarda nitrat içerir. Nitritler kandaki methemoglobin seviyesinde artışa neden olabilir, cilt ve mukoza zarlarında renk değişikliğine neden olabilir ve nadir durumlarda ölüme neden olabilir.

PATATES

Bir gün önce pişirdiğiniz patatesi alüminyum folyo ile kaplayarak oda sıcaklığında dikkatlice sakladığınız için muhtemelen kendinize bunun bir sorun olmadığını söylüyorsunuzdur. Bu büyük bir hatadır çünkü patatesler buzdolabında saklanmazsa botulizme neden olabilecek bakteriler içerebilir. Buzdolabında saklandığında dahi ısıtılmanız önerilmez.

MANTARLAR

Lif ve vitamin bakımından zengin olan mantarlar pişmiş olarak yenebilir. Ancak bunlar, uygun şekilde depolanmadığında zarar görebilecek proteinler içerir. Bu nedenle, birkaç saat oda sıcaklığında kalan mantarları tekrar ısıtmak sindirim sorunlarına neden olabilir.

TAVUK

Artan tavuğu sakladıysanız ve yemek istiyorsanız, soğuk yemek en iyisidir. Tekrar ısıtma sırasında özellikle fırındaki ısı, tavukta birikebilecek tüm bakterileri öldürmek için her zaman yeterli olmaz.

PİRİNÇ

Pirinç, risk altındaki yiyeceklerden biridir. Bu gıda Bacillus Cereus olarak bilinen bakterilerle kontamine olabilir. Bunlar ısıya dayanıklı değildir, öte yandan Cambridge Üniversitesi'ndeki bilim adamları tarafından yapılan bir çalışmada gösterildiği gibi, pirinç oda sıcaklığında saklandığında toksik sporlar üretebilirler. Bu nedenle, pirinç pişirildikten hemen sonra yenmezse, tehlikeli mikroorganizmalar ortaya çıkabilir.

DENİZ ÜRÜNLERİ

Deniz ürünleri, vücuda faydalı proteinler ve minerallerle doludur. Ancak bu gıdaların dondurucuda saklanması ve daha sonra hemen tüketilmek üzere pişirilmesi gerekir. Deniz ürünleri oda sıcaklığında bırakılırsa gıda zehirlenmesine neden olan bakterileri barındırabilir.





