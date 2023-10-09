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Bu havalarda kuru öksürüğe aman dikkat! Canan Karatay 'Hemen doktora koşmayın' diyerek uyardı! Bunları mutlaka tüketin...

09.10.2023 08:25 | Son Güncelleme:
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Sağlıklı beslenmenin yanı sıra hastalıklara ilişkin yaptığı ezber bozan açıklamalarla da gündem olan Prof. Dr. Canan Karatay bu defa soğuk havaların başlamasıyla birlikte kuru öksürüğe karşı uyarılarda bulundu. Bu aylarda hem yetişkinler de hem de çocuklarda sık sık görülen kuru öksürüğe iyi gelen besinleri de açıkladı.

Bu havalarda kuru öksürüğe aman dikkat! Canan Karatay 'Hemen doktora koşmayın' diyerek uyardı! Bunları mutlaka tüketin...

Sağlıklı beslenme ve kalp sağlığıyla ilgili verdiği tavsiyelerle adından sıkça söz ettiren iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, bu defa soğuk havaların etkisiyle artan kuru öksürüğe karşı uyarılarda bulundu. Halk arasında 'Gıcık' olarak da ifade edilen kuru öksürüğün nedenlerini açıklayan Karatay, bunu önlemek için yapmamız gerekenleri de sıraladı.

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Karatay; 'Bu havalarda çok sık görülen kuru öksürük başladığında hemen doktora koşmayın. Antibiyotik almayın. Gargara yapabilirsiniz, buhar banyosu yapabilirsiniz. Tüm bunları yaparken doğal D vitamini olarak kelle paça tüketebilirsiniz. Bağışıklı sistemini güçlendirir, yaraları düzeltir.

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Kelle paça içemeyenler, kemik suyunu yapabilirler. Kelle paça deyince kolesterol yükselecek diye korkmayın. Bir yiyecekle kolesterol yükselmez. Kolesterolden korkmayın. Kolesterolümüz düşük olduğun zaman bu hastalıklar gıcıklar geçmez. Bol kolestrol besinli yiyecekler diliyorum. Yumurta da, yumurtanın sarısında, balıkta ve balık yağında aynı zamanda zeytinyağıyla gargara yapmak, doğal zeytinyağıyla ağzı yıkamak boğazlara iyi gelecektir.' dedi.

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