KADIN

Bu hayatın bir gerçeği! Vajina da yaşlanır

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 06.11.2018 09:11 | Son Güncelleme

Yaşlanmak hayatın bir gerçeği ama vajinanın da yaşlanma belirtileri gösterebileceğini biliyor muydunuz? Londra'da tanınan bir Jinekolog olan Tania Adib, yaşlandıkça vajinanın görsel olarak değişebildiğini söylüyor.

Bu hayatın bir gerçeği! Vajina da yaşlanır

VAJİNANIZ YAŞLANDIKÇA DEĞİŞİR

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Vajina ve vulva zamanla kalınlıklarını kaybeder ve vulvanın rengi, pembeden daha solgun ya da koyu bir renge dönüşür, diye açıklıyor Dr Tania. Ve üretral giriş, biraz sarkmaya ve biraz etli bir şekilde görünmeye başlayabilir.

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Yaşlanmayla beraber vajinanın da yaşlanma belirtileri gösterebileceğini söyleyen Tania, şöyle konuşuyor: ''Menopoz öncesi vajina daha nemlidir ve menopoz sırasında en sık görülen değişikliklerden biri kuruluktur. Bu yüzden yıkanırken hassas olmak önemlidir. Vajinaya parfüm ya da kokulu sabun sürmek çok yanlış bunlar kuruluğa neden olur. Pamukçuk her yaştaki kadınları etkilerken, risk menopoz sonrası artıyor. Östrojen seviyeleri düştüğünde ve vajina kuruduğunda, vajinanın pH'ı yükselir ve bu da sağlıklı bakterilerde azalmaya neden olur - bu da vajinayı pamukçuk gibi enfeksiyonlara karşı daha duyarlı hale getirir''

Pamukçuk belirtileri vajina girişi etrafında ağrı ve kaşıntı içerir; genellikle kokusuz olan kalın beyaz veya ince ve sulu bir akıntı; idrar yaparken yanma hissi ve seks sırasında ağrı hissedilir. Pamukçuk tedavisinde doktor kontrolünde topikal kremler ve oral ilaçlar kullanılır.

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Birçok kadın için menopoz, vajinal bölgede büyük değişimlerin görülmeye başlandığı zamandır. Östrojen seviyesindeki kalıcı düşüş, kuruluğa ve darlığa sebep olduğundan bu durum, bazı kadınlar açısından yatak odasında ciddi sorunlar yaratabilir.

Ancak seks, rahatsızlık vermeye başladığında yardımcınız olacak reçeteli ve reçetesiz ilaçlar var, diyor Dr Tania. Devam etmede kesinlikle yardımcılar. Ve görünen o ki vajinayı esneten cinsel ilişki gibi aktiviteler, bölgedeki dokunun fazlasıyla daralmasını ve sıkışmasını önleyerek vajinanın elastikiyetini koruyabilmesine yardımcı oluyor.

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Fakat kadınların yaklaşık %50’si, bu semptomları ciddi rahatsızlıklara sebep olacak seviyede tecrübe ediyor – vulvovajinal atrofi gibi.

Bu sorun ilişkileri, özgüveni ve cinsel hayatı etkiliyor. Bu, ele alınması gereken önemli bir nokta. Yardım almak, güç değil. Seks sırasında rahatsızlık duyuyor ya da başka semptomlarla uğraşıyorsanız, jinekologunuzla görüşmeniz çok önemli.

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Anahtar Kelimeler:
vajina yaşlanma kadın sağlığı

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