Bu hayatın bir gerçeği! Vajina da yaşlanır

VAJİNANIZ YAŞLANDIKÇA DEĞİŞİR

Vajina ve vulva zamanla kalınlıklarını kaybeder ve vulvanın rengi, pembeden daha solgun ya da koyu bir renge dönüşür, diye açıklıyor Dr Tania. Ve üretral giriş, biraz sarkmaya ve biraz etli bir şekilde görünmeye başlayabilir.

Yaşlanmayla beraber vajinanın da yaşlanma belirtileri gösterebileceğini söyleyen Tania, şöyle konuşuyor: ''Menopoz öncesi vajina daha nemlidir ve menopoz sırasında en sık görülen değişikliklerden biri kuruluktur. Bu yüzden yıkanırken hassas olmak önemlidir. Vajinaya parfüm ya da kokulu sabun sürmek çok yanlış bunlar kuruluğa neden olur. Pamukçuk her yaştaki kadınları etkilerken, risk menopoz sonrası artıyor. Östrojen seviyeleri düştüğünde ve vajina kuruduğunda, vajinanın pH'ı yükselir ve bu da sağlıklı bakterilerde azalmaya neden olur - bu da vajinayı pamukçuk gibi enfeksiyonlara karşı daha duyarlı hale getirir''

Pamukçuk belirtileri vajina girişi etrafında ağrı ve kaşıntı içerir; genellikle kokusuz olan kalın beyaz veya ince ve sulu bir akıntı; idrar yaparken yanma hissi ve seks sırasında ağrı hissedilir. Pamukçuk tedavisinde doktor kontrolünde topikal kremler ve oral ilaçlar kullanılır.