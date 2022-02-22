Bu inanılmaz toz savar iksir sayesinde mobilyalarınızın tozlanmasını geciktirmeniz mümkün!

Bahar mevsiminin gelmesiyle ve havaların ısınmasıyla birlikte evdeki pencereleri daha sık açmak zorunda kalabilirsiniz. Bu durum evinizin havalanması açısından iyi olsa da içeriye havayla beraber toz girebilir ve mobilyaların üzerinde toz birikebilir. Ancak üzülmeyin, çözümü var. Gelin evinizdeki tüm mobilyaların tozlanmasını geciktiren inanılmaz iksir tarifine birlikte bakalım…

Bazı ahşap temizleyiciler kurutma gerektirmez. Bu nedenle tozu daha hızlı temizlemenize yardımcı olabilirler.

Boş bir sprey şişesine biraz su ve yumuşatıcı ekleyin ve iyice çalkalayın. Ardından mobilyanıza uygulayın. Bu karışım ile mobilyalarınızın tozlanmalarını geciktirebilirsiniz.

Mobilyalarınızı tozlanmasını geciktirecek diğer bir yöntem ise vazelin. Evet, yanlış duymadınız. Vazelin ile uzun süre tozlanmanın önüne geçebilir ve kalıcı bir temizlik sağlayabilirsiniz. Mikro fiber beze bir miktar vazelin sürün ve mobilyalarınızı temizleyin.

Pencere kenarları, duvarlardaki çatlaklar evde daha fazla toz birikmesine neden oluyor. Açık alanları silikonla kapatmalısınız.

Koltuklarınızın ve halılarınızın yılda bir profesyonel birileri tarafından temizlenmesi tozu önemli ölçüde azaltabilir.

Sıcaklık ve nem değerlerini kontrol ederek tozu azaltabilirsiniz. Sıcaklığı 20-22 derece arasında tutarak tozun artma hızını yavaşlatabilirsiniz.

Evde sigara içmemek toz oluşumunu engelleyebilir.