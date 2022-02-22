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Bu inanılmaz toz savar iksir sayesinde mobilyalarınızın tozlanmasını geciktirmeniz mümkün!

22.02.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evinizde kapsamlı bir temizlik yapsanız bile kısa sürede evinizin tekrar tozlanma ihtimali ne yazık var. Sürekli toz yarışı içindeyseniz ve evdeki mobilyalarınızdaki tozdan nasıl kurtulacağınızın çözümlerini arıyorsanız yazımız tam size göre. İşte eşyalarınızın ve mobilyalarınızın tozlanmasını geciktirecek toz savar iksir tarifi ile karşınızdayız!

Bu inanılmaz toz savar iksir sayesinde mobilyalarınızın tozlanmasını geciktirmeniz mümkün!

Bahar mevsiminin gelmesiyle ve havaların ısınmasıyla birlikte evdeki pencereleri daha sık açmak zorunda kalabilirsiniz. Bu durum evinizin havalanması açısından iyi olsa da içeriye havayla beraber toz girebilir ve mobilyaların üzerinde toz birikebilir. Ancak üzülmeyin, çözümü var. Gelin evinizdeki tüm mobilyaların tozlanmasını geciktiren inanılmaz iksir tarifine birlikte bakalım…

TOZLANMAYI ÖNLEMEK İÇİN BAZI PÜF NOKTALAR!

  • Bazı ahşap temizleyiciler kurutma gerektirmez. Bu nedenle tozu daha hızlı temizlemenize yardımcı olabilirler.

  • Boş bir sprey şişesine biraz su ve yumuşatıcı ekleyin ve iyice çalkalayın. Ardından mobilyanıza uygulayın. Bu karışım ile mobilyalarınızın tozlanmalarını geciktirebilirsiniz.

  • Mobilyalarınızı tozlanmasını geciktirecek diğer bir yöntem ise vazelin. Evet, yanlış duymadınız. Vazelin ile uzun süre tozlanmanın önüne geçebilir ve kalıcı bir temizlik sağlayabilirsiniz. Mikro fiber beze bir miktar vazelin sürün ve mobilyalarınızı temizleyin.

  • Pencere kenarları, duvarlardaki çatlaklar evde daha fazla toz birikmesine neden oluyor. Açık alanları silikonla kapatmalısınız.

  • Koltuklarınızın ve halılarınızın yılda bir profesyonel birileri tarafından temizlenmesi tozu önemli ölçüde azaltabilir.

  • Sıcaklık ve nem değerlerini kontrol ederek tozu azaltabilirsiniz. Sıcaklığı 20-22 derece arasında tutarak tozun artma hızını yavaşlatabilirsiniz.

  • Evde sigara içmemek toz oluşumunu engelleyebilir.

TOZSAVAR İKSİR TARİFİ

  • Öncelikle bir kaba 1 su bardağı su ekleyin. (İhtiyaca göre değişiklik gösterebilir.)

  • Üzerine 1 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin. Zeytinyağı ahşapların hem ışıldamasını hem tozların mobilyaların üzerine yapışmamasını sağlayacak.

  • Daha sonra toz akarlarına karşı 2 yemek kaşığı sirke ekleyin.

  • Kokusunu sevdiğiniz bir yağ ekleyebilirsiniz. Lavanta yağı veya limon yağı tercih edebilirsiniz. 4-5 damla eklemeniz yeterli olacak.

  • Üzerine köpürmesi için birkaç damla bulaşık deterjanı ekleyebilirsiniz.

  • İksirin tamamını karıştırdıktan sonra tozlanmayı geciktirmek adına mobilyalar ve biblolar üzerine bir bez yardımıyla iksiri uygulayın.

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