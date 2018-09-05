Bu ipuçları sayesinde güzelliğinizle herkesi şaşkına çevireceğinizden emin olabilirsiniz

İşte hayat kurtaran 13 öneri...

Bu ipuçları sayesinde hayatınız kolaylaşacak

1 / 13 Sulu pembe dudaklar Çatlamış ve kuru dudakları onarmak için pahalı dudak fırçaları ya da dudak balsamlarına harcama yapmak yerine etkili çözümü kendiniz bulabilirsiniz. Dudaklarınızı yumuşatmaya yardımcı olması için şunları yapın: 3-5 dakika boyunca diş fırçası yardımıyla diş macunu ve bal ile dudaklarınızı fırçalayın. Hareketleriniz yumuşak ve hafif olmalı.

2 / 13 Siyah noktalardan kurtulmak için Cildinizi basit bir ev maskesi yardımıyla temizleyerek, can sıkıcı siyah noktalara veda edin. Bir küçük paket toz jelatin (kokusuz olmalı, çünkü aromatize jelatin cildi renklendirebilir), birkaç çay kaşığı süt. Malzemeleri karıştırın, mikrodalgada 10 saniye ısıtın ve sorunlu bölgeye 15 dakika boyunca uygulayın. Kuruduktan sonra soyun.

3 / 13 Uzun ve kalın kirpikler Hindistan cevizi yağı inanılmaz özelliklere sahiptir, bu yüzden birçok kozmetik ürünlerde yaygın olarak kullanılmaktadır ve güzellik endüstrisindeki en popüler ürünlerden biridir. Hindistancevizi yağı ve aloe vera jeli. Hindistan cevizi yağı, foliküllere nüfuz ederek kirpiklerin büyümesini teşvik etmeye yardımcı olan E vitamini, mineraller ve diğer besin maddelerini içerir. Bu yağ ve aloe vera jeli kombinasyonu, büyüme verimliliğini artırmaya yardımcı olur ve kirpiklerinizi uzun ve kalın hale getirmeye yardımcı olur.

4 / 13 Çatlakları geçirmek için Çoğu erkek çatlakların onları korkutmadığını söyler, ancak kadınlar bu kusura karşı kendilerini rahat hissetmezler, bu yüzden her zaman onlardan kurtulmaya çalışırlar. Orta boy bir patates ve gazlı bez. Patateslerin yumuşatıcı özelliklere sahip nişasta içerdiği bilinen bir gerçektir. Ayrıca, hücre hasarı sürecini önleyen, yavaşlatan ve cildin verdiği hasarla savaşmak için kullanılan en iyi koruyucu maddelerden olan antioksidanları da vardır. Patatesi soyun, doğrayın, gazlı bezin içine koyun ve sorunlu bölgelere kompres yapın.

5 / 13 Kuru ve çatlamış topuklar için Kuru, çatlamış topuklu problemlerle karşılaşırsanız, sadece limon ve nemlendirici krem gerektiren basit bir çözüm var. Bir büyük limon ve nemlendirici krem. İlk önce, limonun yarısını kesin ve suyunu sıkın. Suyu sıkılmış limonu topuğunuza yerleştirin ve üzerine bir çorap geçirin. 30 dakika bekledikten sonra nemlendirici kreminizi sürün.

6 / 13 Uzun ve kalın saçlar Çok sayıda saç modeline rağmen, uzun ve kalın saçlar hala kadınlık ve güzelliğin ana özelliklerinden biri olarak kabul edilmektedir. Ancak stres, duygusal baskı ve çevre kirliliği saçların dökülmesine ve mat görünmesine neden olur. 4–5 soğan ve su. Kalın, muhteşem saçlara geri dönebilmek için soğan ve sudan yapılmış özel bir karışım kullanabilirsiniz. Bunun için herhangi bir özel beceriye veya ekipmana ihtiyacınız yok. 4-5 soğanı alın ve küçük parçalara ayırın su dolu tencerede kaynatın. Soğumaya bırakın. Duş aldıktan sonra en son su olarak soğan suyunu dökün. En iyi sonuç için haftada iki kez bunu uygulayın. Hayal ettiğiniz saçlara kavuşacaksınız.

7 / 13 Yüzdeki tüylerden kurtulmak için Kadınlarda aşırı saç büyümesi, artan testosteron seviyesiyle ilişkilidir. Lazer epilasyon, bundan kurtulmak için kullanabileceğiniz bir seçenektir, ancak bu pahalı bir işlemdir. Size bütçenizi yormayacak, Hintli kadınların kullandığı bir yöntemi söylüyoruz! 2 yemek kaşığı zerdeçal ve eldiven. Zerdeçal ve suyu karıştırın ve macunu tüyleri çıkarmak istediğiniz bölgelere uygulayın. Güzelce dağıttıktan sonra yaklaşık yarım saat bekletin ve sonra soğuk suyla yıkayın. Birkaç seanstan sonra tüyle daha ince hale gelecek ve sonra tamamen yok olacak. Ancak şunu hatırlatmakta fayda var. Hazırladığınız kürü nerede uygulayacağınız çok öenmli. Karışımın size zarar verip vermediğini anlamak için küçük bir bölgede deneyin.

8 / 13 Pürüzsüz ve genç görünümlü bir yüz için Üzümlerin yaşlanma karşıtı özelliklere sahip olduğuna inanılmaktadır - kırışıklarla savaşmaya, cildin elastikiyetini iyileştirmeye yardımcı olduğu bilinir. Üzüm ve zeytinyağı... Bu maske cildinizi nemlendirir ve kırışıklıkların miktarını ve derinliğini azaltır. Kabuğundan ve çekirdeklerinden ayırdığınız üzümleri bir lapa halinde karıştırın. Bu macuna 1 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin ve karıştırın. Maskeyi yüzünüze ve boynunuza masaj hareketleriyle uygulayın ve 10-20 dakika bekletin. Daha sonra ılık su ile durulayın.

9 / 13 Sağlıklı saçlar için Jelatin saçın hasarlı kısımlarına nüfuz edebilir, gerekli nemi uygular ve parlaklık kazandırır. 1 yemek kaşığı jelatin, 2 çay kaşığı saç kremi, badem ya da hint yağı (İsteğe bağlı) Jelatin 4 çorba kaşığı ılık su ile karıştırılmalı ve çözünene kadar karıştırılmalıdır. Bundan sonra saç kremi ve yağ ilave edilmelidir. Bu karışım ıslak saça uygulanmalı ve 30 dakika boyunca plastik sargı ve havlu ile kaplanmalıdır. Zamanınız varsa, daha iyi sonuç almak için sarılı kafayı bir saç kurutma makinesi ile ısıtabilirsiniz. Bu maskeyi haftada bir defadan fazla yapmamalısınız.

10 / 13 Gözlerin altındaki koyu halkaları gidermek için Ev yapımı olanlar da dahil olmak üzere bu kusurla mücadele için kullanılabilecek birçok yöntem vardır. Biz sizin için çay poşeti kompresini paylaşacağız. Çay poşelerini atmayın ve bir gecede bekletin. Sabah, onları 10-15 dakika gözünüze uygulayın. Çay şişmeyi azaltır ve iltihabı hafifletir, bu da onu bu sorunla mücadele etmenin en etkili ve hızlı yöntemlerinden biri haline getirir. Ancak çay poşetlerini belirtilen süreden daha uzun süre gözünüzde tutmayın.

11 / 13 Saç dökülmesi için Saç dökülmesi, stres, yetersiz beslenme, uyku eksikliği ve sıcaklık değişiklikleri gibi faktörlere bağlı olarak gerçekleşebilir. Saçınızı güzel ve kalın tutmaya yardımcı olmak için işte evde uygulayabileceğiniz bir yöntem... Bir olgun avokado ve bir yumurta sarısı. Avokadoyu karıştırın ve bir macun haline getirin, çiğ yumurta sarısı ekleyin. Kuru saça uygulayın ve bir folyo ile sarın. 30-40 dakika bekletin. Ilık su ile durulayın ve herzamanki gibi şampuanınızla yıkayın.

12 / 13 Yüz rengini eşitleyin Yeşil kapatıcı, turuncu kapatıcı ve fondöten... Turuncu kapatıcı koyu halkaları, yeşil kapatıcı lekeleri önlemeye yardımcı olur. Kapatıcıları uygulayın, ve fondötenle yedirin. Günlük makyajınızı tamamlayın.