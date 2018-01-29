Bu ipuçları, yatakta dönüp duranlara, kahkahasını kontrol edemeyenlere ve...

Vücudunuzdaki en yaygın sorunlarından kurtulmanın 14 yolu
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Baş dönmesinden kurtulmak için
Vertigo'dan kurtulmak için işsaret parmağınızı kulağınıza koyun ve önce yukarı doğru daha sonra ileri doğru çekin. Durumunuzu iyileştirecek intrakranyal basıncı düzenlemenize yardımcı olacaktır.
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Ağrıyı azaltmak için
Kafanızı hiç bir kapıya ya da serçe parmağınızı bir masaya çarptınız mı? Muhtemelen herkesin başına gelmiştir. Araştırmalar, küfür etmenin ağrıların üstesinden gelmeye yardımcı olduğunu gösteriyor.
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Gözyaşlarını durdurmak için
Gözyaşlarını durdurmak için Özellikle sakin olmanız gerektiğinde ağlamaktan kendinizi alamayabilirsiniz. Bunun için gözlerinizi açabildiğiniz kadar açın ve kırpmamaya çalışın. Ve yukarıya bakın.
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Sinek ısırıkları
Sivrisinek kaşıntısından kurtulmak için ısırıklar üzerine antiperspirant uygulayın.
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Akneden kurtulmak için
Akneden kurtulmak için duştan çıkmaya yakın cildinizi soğuk suyla yıkayın. Soğuk su, cildinizin içine bakteri ve kirin girmesini önleyen bir sıkılaştırıcı etkiye sahiptir.
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Horlamayı durdurmak için
Horlamanın en sık nedeni sırt üstü yatmaktır. Yan yatmayı deneyin. Solunumunuz daha rahat olacaktır.
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Moralinizi yükseltmek için
Kötü bir ruh halinde iseniz, dişlerinizin arasına bir kalem koyun. Bu yöntem beyninizi aldatacak moraliniz yükselecektir.
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Mide ekşimesinden kurtulmak için
Sağ tarafa yatmak mide ekşimesine yol açabilir. Sol tarafa yatmayı deneyin. Mide ekşimesinden kurtulduğunuzu göreceksiniz.
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Hıçkırıkları durdurmak için
Hıçkırıkları durdurmanın en iyi yolu nefesinizi mümkün olduğunca uzun süre tutmaktır.
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Kahkahayı durdurmak için
Kendinizi durdurmak isteseniz de bazen kahkalarınızı kontrol edemezsiniz, özellikle de bir toplantıdaysanız. Yapmanız gereken, kendinizi sıkıştırmak veya dilinizi biraz ısırmaktır.
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Mide bulantısını durdurmak için
Akupresür, mide bulantısını, kusmayı azaltıp, sindirim kanalını rahatlatabilir. Mideniz bulandığında önce sol elinizi avucunuzu görecek şekilde çevirin, basınç uygulayacağınız nokta el bitiminin hemen altında ve nabız noktasının ortalama iki parmak altındadır. Yani yaklaşık olarak bileğin orta kısmı. Noktayı bulunca sağ elinizi iki veya üç parmağın ucuyla 1 dakika bu noktaya basınç yapın ve daha sonra aynı işlemi diğer bileğinize yapın. Bu işlemi hafif vuruşlarla da uygulayabilirsiniz.
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Hapşırmamak için
Beklenmeyen hapşırıktan kurtulmak için burnunuzun üst kısmına parmaklarınızla bastırın ve ovun ya da aşağı doğru çekin.
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Uykudan kurtulmak için
Kendinizi uykulu hissediyorsanız nefesinizi tutun ve yavaş yavaş verin. Kalp atışınız hızlanacak ve uyanacaksınız.
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Baş ağrısından kurtulmak için
Ellerinizi birkaç dakika soğuk akan suyun altına koyun. Bir yanma hissine sahip olana kadar buna devam edin. Ellerinizi ovarak kurulayın. Buna soğuk terapi denir. Sıcaklık dalgalanmalarından kaynaklanan stres kan dolaşımını arttırır. Dolayısıyla, kalbiniz ve kan damarlarınızla ilgili sorunlarınız varsa, bu yöntemi atlayın.