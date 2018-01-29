KADIN

Bu ipuçları, yatakta dönüp duranlara, kahkahasını kontrol edemeyenlere ve...

Bu ipuçları, yatakta dönüp duranlara, kahkahasını kontrol edemeyenlere ve...

Vücudunuzun en yaygın sorunlarıyla baş etmenize yardımcı olacak birkaç numarayı bir araya getirdik.

Fatma Güneşli Fatma Güneşli 9 saat önce

Vücudunuzdaki en yaygın sorunlarından kurtulmanın 14 yolu

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Baş dönmesinden kurtulmak için

Vertigo'dan kurtulmak için işsaret parmağınızı kulağınıza koyun ve önce yukarı doğru daha sonra ileri doğru çekin. Durumunuzu iyileştirecek intrakranyal basıncı düzenlemenize yardımcı olacaktır.
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Ağrıyı azaltmak için

Kafanızı hiç bir kapıya ya da serçe parmağınızı bir masaya çarptınız mı? Muhtemelen herkesin başına gelmiştir. Araştırmalar, küfür etmenin ağrıların üstesinden gelmeye yardımcı olduğunu gösteriyor.
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Gözyaşlarını durdurmak için

Gözyaşlarını durdurmak için Özellikle sakin olmanız gerektiğinde ağlamaktan kendinizi alamayabilirsiniz. Bunun için gözlerinizi açabildiğiniz kadar açın ve kırpmamaya çalışın. Ve yukarıya bakın.
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Sinek ısırıkları

Sivrisinek kaşıntısından kurtulmak için ısırıklar üzerine antiperspirant uygulayın.
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Akneden kurtulmak için

Akneden kurtulmak için duştan çıkmaya yakın cildinizi soğuk suyla yıkayın. Soğuk su, cildinizin içine bakteri ve kirin girmesini önleyen bir sıkılaştırıcı etkiye sahiptir.
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Horlamayı durdurmak için

Horlamanın en sık nedeni sırt üstü yatmaktır. Yan yatmayı deneyin. Solunumunuz daha rahat olacaktır.
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Moralinizi yükseltmek için

Kötü bir ruh halinde iseniz, dişlerinizin arasına bir kalem koyun. Bu yöntem beyninizi aldatacak moraliniz yükselecektir.
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Mide ekşimesinden kurtulmak için

Sağ tarafa yatmak mide ekşimesine yol açabilir. Sol tarafa yatmayı deneyin. Mide ekşimesinden kurtulduğunuzu göreceksiniz.
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Hıçkırıkları durdurmak için

Hıçkırıkları durdurmanın en iyi yolu nefesinizi mümkün olduğunca uzun süre tutmaktır.
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Kahkahayı durdurmak için

Kendinizi durdurmak isteseniz de bazen kahkalarınızı kontrol edemezsiniz, özellikle de bir toplantıdaysanız. Yapmanız gereken, kendinizi sıkıştırmak veya dilinizi biraz ısırmaktır.
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Mide bulantısını durdurmak için

Akupresür, mide bulantısını, kusmayı azaltıp, sindirim kanalını rahatlatabilir. Mideniz bulandığında önce sol elinizi avucunuzu görecek şekilde çevirin, basınç uygulayacağınız nokta el bitiminin hemen altında ve nabız noktasının ortalama iki parmak altındadır. Yani yaklaşık olarak bileğin orta kısmı. Noktayı bulunca sağ elinizi iki veya üç parmağın ucuyla 1 dakika bu noktaya basınç yapın ve daha sonra aynı işlemi diğer bileğinize yapın. Bu işlemi hafif vuruşlarla da uygulayabilirsiniz.
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Hapşırmamak için

Beklenmeyen hapşırıktan kurtulmak için burnunuzun üst kısmına parmaklarınızla bastırın ve ovun ya da aşağı doğru çekin.
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Uykudan kurtulmak için

Kendinizi uykulu hissediyorsanız nefesinizi tutun ve yavaş yavaş verin. Kalp atışınız hızlanacak ve uyanacaksınız.
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Baş ağrısından kurtulmak için

Ellerinizi birkaç dakika soğuk akan suyun altına koyun. Bir yanma hissine sahip olana kadar buna devam edin. Ellerinizi ovarak kurulayın. Buna soğuk terapi denir. Sıcaklık dalgalanmalarından kaynaklanan stres kan dolaşımını arttırır. Dolayısıyla, kalbiniz ve kan damarlarınızla ilgili sorunlarınız varsa, bu yöntemi atlayın.
Okuyucu Yorumları1 yorum
  • 0 Oy
    Arkadaşlar ben çok uzun süre mide bulantısı çektim. Ama en son Tranko-buskas diye bir ilaç kullandım çok memnun kaldım herkese doktor nezaretinde tavsiye ederim.
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