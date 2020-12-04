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Bu kadar hazırlık boşuna değilmiş! Baba 4 hakkında ilk açıklama geldi

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 04.12.2020 14:55 | Son Güncelleme:
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Bu kadar hazırlık boşuna değilmiş! Baba 4 hakkında ilk açıklama geldi

Baba 3 filminin yeniden restore edilmesi, Baba serisiyle ilgili yeni bir dizi ve filmlerin çekilmesi boşuna değilmiş. Serinin yapımcı şirketi Paramount, doğru hikayeyle doğru zamanda Godfather'a devam filmi çekilebileceğini söylüyor.

Baba efsanesi yeni bir filmle daha devam edebilir. The Godfather serisinin yapımcı şirketin Paramount’tan yapılan açıklama kafaları karıştırdı.

Serinin yeniden kurgulanmış hali olan Mario Puzo’s The Godfather, CODA: The Death Of Michael Corleone'nin gösterime sunulmasıyla ilgili tanıtımlar yapılırken, yapılan açıklamada şu sözler yer aldı:

"Godfather serisi için yakınlarda görünen bir plan olmasa da doğru hikâyenin ortaya çıkması durumunda olasılıklar her zaman olacaktır."

Francis Ford Coppola ise şu sözleri Mario Puzo’s THE GODFATHER, Coda: The Death of Michael Corleone için sarf etmişti:

"Finalin bu versiyonu için yeni bir başlangıç ve yeni bir son yarattım. Sahneleri, çekimleri ve müzik suflelerini yeniden ayarladım. Tüm bu değişiklikler, restore edilen görüntüler ve seslerle birlikte, bana göre The Godfather ve The Godfather 2'den daha uygun oldu. Jim Gianopulos ve Paramount'a filmde yeniden çalışmama izin verdikleri için minnettarım."

BABA EFSANESİNİ ANLATAN YENİ DİZİ GELİYOR

30'uncu yılını kutlayan The Godfather III, 7 dalda Oscar'a aday gösterilmişti. Ancak hiçbir kategoride Oscar sahibi olamamıştı. Seriye bir devam filminin gelip gelmeyeceği bilinmiyor. Ancak bir Godfather dizisinin çekileceği biliniyor. Hatta filmin başrollerinden birinin Armie Hammer olacağı açıklanmıştı. Hammer, Godfather'ın yapımcısı Al Ruddy'yi canlandıracak.

Mario Puzo’s The Godfather, CODA: The Death Of Michael Corleone, 4 Aralık'ta sınırlı sayıda yurt dışı sinemalarında, 8 Aralık'ta ise VOD olarak gösterime sunulacak.

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