Bu kadınları görünce 'güzellik bakanın gözündedir' diyeceksiniz

Ülkelere göre kadınların güzellik anlayışı

Ülkelere göre 'çekici kadın' anlayışı!

1 / 11 Çarpık dişler - Japonya Batılı ülkelerde dişlerin inci gibi dizilmiş görüntüsü mükemmel bir gülüşün tanımı olarak düşünülür. Ve çoğu insan aksini düşünmez. Ancak Japonya'da çekiciliğin zirvesi çarpık dişlerdir. Çarpık dişe sahip olanların daha çekici olduğuna inanıyorlar.

2 / 11 Kazıma - Batı Afrika, Yeni Gine Afrika'da yaşayan Yeni Gine halkı vücutlarını desenler ve sayısız sanatsal izlerle süsülüyor. Kadınlar için bu "dövmeler" büyük güzelliğin bir göstergesi olarak kabul edilir. Elbette, gelişmiş dünyada, bu uygulamayı çekici bulan az sayıda insan var.

3 / 11 Kalp şeklinde bir yüz - Güney Kore Güney Kore'de, plastik cerrahi sadece yaygın değil, tamamen normal kabul edilir. Büyük şehirlerde, her yerde insanların görünüşlerini iyileştirmek için bıçak altına girmesini isteyen reklamlar görürsünüz. Burada, kalp şeklinde bir yüze sahip olmak güzel görünmenin en önemli yollarından biri olarak görülüyor. Bunu elde etmek için birçok Koreli karmaşık operasyonlara hazırlanmaya hazırdır. Bu operasyon genellikle çene kemiklerinin üç parçaya bölünmesi, orta kısmın çıkartılması ve diğer iki parçanın birbirine kaynaştırılmasıyla daha sivri bir çene oluşturulmasıyla yapılır. Sonra yeni çenenin açısı yumuşatılır. Bu tür bir ameliyatı yaptıktan sonra uzun süre, birey katı yiyecek yiyemez.

4 / 11 Aşırı kilo - Moritanya Moritanya'da bir kadın ne kadar şişmansa o kadar güzel sayılıyor. Kız çocukları 6-7 yaşlarından itibaren özel şişmanlatma kamplarına gönderiliyor ve burada günde yaklaşık 16 bin kalorilik özel diyetlerle besleniyor. Kadınların gün boyunca yaptıkları tek şey yemek yemek ve uyumak. Moritanyalı kadınların karnında yağ katlanmazsa, bir erkeğin dikkatini çekme şansı kesinlikle yoktur. Ne yazık ki, bu gelenek nedeniyle birçok kız mide rahatsızlığı geçiriyor. Yemek yemeyi reddeden kız çocukları hem bu kamplarda ağır cezalara çarptırılıyor hem de öz annelerinin acımasız uygulamalarına maruz kalıyor. Moritanyalı erkekler de şişman kadınları güzel bulduklarını belirtiyor. Bunun sonucunda anneler kız çocuklarını erken yaşlardan itibaren zorla aşırı yemeye teşvik ediyor. Böylece kızların evlenme çağına geldiklerinde Moritanya standartlarında çekici kadınlar olmaları amaçlanıyor.

5 / 11 Burun estetiği - İran İran burun estetiğinin başkentidir. Estetik ameliyatların yüksek fiyatına rağmen, buradaki erkekler ve kadınlar, burada yalnızca güzellik sembolü olarak değil aynı zamanda toplumdaki belli bir statünün bulunduğu düz bir burun uğruna her şeyi ödemeye de hazırdırlar. Ancak burada görebileceğiniz en garip şey, burunlarına cerrahi müdahale yapılmasa bile, insanların düşünmesini sağlamak için burunlarına bant takan insanlar görebilirsiniz.

6 / 11 Beyaz ten - Çin, Tayland Asya'nın birçok yerinde beyaz ten, güzellikteki altın standart olarak kabul edilir. Yüz kremi almak için bir dükkana girdiğinizde ağartıcı bir maddenin bulunmadığını bulma olasılığınız düşük olur. Bu tıraş sonrası erkekler için de geçerlidir. Çoğu Çinli, ciltlerini güneşin etkilerinden korumak istedikleri için, maskesiz plaja asla inmezler.

7 / 11 Yüksek alın - Fula halkı Bir kadının Afrika'nın Fula kabilesi arasında sahip olması gereken en önemli unsur alnının genişliğidir. Bu nedenle, kabile kadınlarının bir kısmı ya saçının ön kısmını kazır ya da bu kısmı sıkıca geriye doğru toplar.

8 / 11 Uzun bir boyun - Burma Burada yaşayan kadınlara "zürafa kadınları ülkesi" deniyor. Boyunlarına pirinç halkalar takan kadınların boynu ne kadar uzun olursa o kadar güzel görünürler. Kabilenin neden bu boyunlukları kullanığına dair aktarılan bilgilerden diğer biri de; vahşi hayvan saldırılarından korunmak için olduğu söyleniyor. Ancak gerçekte onlar sadece kabile kimliğini ifade etmenin bir yoludur.

9 / 11 Gerdirilmiş dudaklar - Mursi halkı Etiyopya'daki Mursi kabilesinde, kızlar alt dudaklarındaki deriyi özel diskler kullanarak uzatmayı öğrenirler. Disk ne kadar büyük olursa, kızın sosyal statüsü o kadar yüksek olur ve evlilik öncesi ödenmesi gereken çeyiz o kadar büyük olur. Bu sıradışı geleneğin arkasındaki nedenlerle ilgili olarak iki teori vardır: Bir taraftan Mursi, kötü ruhların bir kişiye ağızdan girebileceğine inanıyor ve bu nedenle disk onları durdurmak için kullanılıyor. Diğer versiyona göre , Mursi kadınlarını köle olarak kullanılmaktan alıkoymak için bunu yapılmaya başlandı.

10 / 11 Himba ve Suri kadınları Etiyopya'nın Mursi kabilesindeki kadınlar gibi Suri kabilesi kadınları da alt dudaklarına özel disk geçiriyor. Disk ne kadar büyükse kadının sosyal statüsü de o kadar büyük oluyor. Himba kadınları aşı boyası, tereyağı ve topraktan elde ettikleri karışımla boyadıkları saçlarını uçlarına keçi kılından ek yaparak örüyorlar. Ergenlik döneminden geçmekte olan kızların saçları erkeklerin dikkatini çekmemek için yüzlerini kapatacak şekilde örülürken, evlenme çağına gelen kızlarda saçlar arkaya doğru örülür. Çıplak dolaşan Himba kadınları, evli olup olmamasına veya kaç yaşında olduklarına bağlı olarak değişen farklı saç modelleri yapıyorlar. Kabiledeki kadınların büyüleyici saç stilleri onların sosyal statüsünü de belirleyen en önemli şey olarak görülüyor. Taktıkları aksesuarlar, başlıklar ve değişik giyim tarzlarıyla masal kahramanı gibi görünen kadınlar, kabilenin erkeklerinden çok daha fazla dikkat çekiyor. Kadınlar saçalrına sürdükleri karışımı vücutlarına da sürerek güneşten korunuyorlar.