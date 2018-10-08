Bu kare İstanbul'da çekildi! Neresi olduğunu tahmin edebildiniz mi?

Yaşanan değişimlerle eski hallerinden çok farklı görünen ilçeler bakın önceden nasılmış...
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80 sene önce Beyoğlu
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Taksim Meydanı, 1968
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Acıbadem Köprüsü (İstanbul, 1970'ler)
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Galata Köprüsü üzerinde bir an (1929)
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Bebek (1950'li yıllar)
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İstiklal Caddesi (1970'li yıllar. Galatasaray)
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Beyazıt Camii ve Beyazıt Meydanı'ndaki havuz (1956)
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Aynı açıdan 118 yıl arayla Galatasaray Meydanı'na bakış. Günümüzde Yeni Çarşı Caddesi'nin olduğu yerde Galatasaray Karakolu bulunuyordu.
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Bakırköy. 1929-33 ve 2018.
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Bebek (1950'li yıllar)
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Aya İrini (1930'lu yıllar)
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Sinan Paşa Camii (1930'lu yıllar)
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Mısır Çarşısı (1950'ler)
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Sarıyer (1900'ler)
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1954 yılı kışında Tuna Nehri'nden sürüklenerek Boğaziçi'ni kaplayan buz kütleleri üzerinde nargile keyfi yapan İstanbul sakini...
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Robert Koleji kız öğrencileri
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Kadıköy - Kurbağalıdere
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Ellerinde ders kitapları ile sohbet eden erkek öğrenciler...
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Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesinde çalışan kız öğrenciler...
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1960’lı yıllarda Dolmabahçe’de, Hilton Oteli’nin önünde tarım yapılıyordu.
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İstanbul, 1950'ler
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Bahriyeliler. Eminönü, 1970'li yıllar.
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1919 Rumeli Hisarı
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1928 İstiklal Caddesi
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Orkinos taşıyan bir hamal. 1930'lar.
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Şubat 1954 tarihli gazetelerde Karadeniz’den gelen buzların limanı kapattığı haberleştirildi. Tuna Nehri’nden koparak gelen buz parçaları yüzünden botların mahsur kaldığı da bu haberlerde yer alıyordu.
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1930'lar Galata Kulesinden Eminönü
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1930'lar Beşiktaş Ortaköy Yolu
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1934 Sultanahmet Camii'nden Ayasofya'ya bakış
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1936 Arnavutköy Sırtlarından Boğaziçi
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1940'lar Dolmabahçe
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1940'lar Dolmabahçe Meydanı
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1940'lar Beyoğlu / Tünel
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1960 Kabataş sahili
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1970'ler Kızıltoprak / Kadıköy
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1970'ler Kazlıçeşme Kum iskeleleri / Zeytinburnu
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1970'ler Zeytinburnu
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1978 Eminönü yaya geçidi
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1978 Galata köprüsü
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1978 Galata köprüsü
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1925 İstiklal Caddesi
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1900'lar Kanlıca İskelesi
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1930 Taksim Meydanı
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