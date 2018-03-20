KADIN

Bu kareler her kadına tanıdık gelecek!

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 14:14 | Son Güncelleme

Beyrut'ta yaşayan illustrator Karen Nawfal, kadınların günlük yaşamlarını esprili bir dille anlatıyor. Karen, 'çizimlerimde kendinizi, arkadaşlarınızı veya kız kardeşinizi bulabilirsiniz' diyor.

Kendinizi bulacağınıza eminiz!

Kadınların günlük yaşantısından kareler

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Her sabah uyanmaya çalışıyorum

Her sabah uyanmaya çalışıyorum
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Onsuz güne başlayamayız

Onsuz güne başlayamayız
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2 çeşit kız tipi vardır

2 çeşit kız tipi vardır
4 / 14

Fakat herkes bu tür durumlara aşinadır

Fakat herkes bu tür durumlara aşinadır
5 / 14

İşte bu yüzden tek bir çözüm var

İşte bu yüzden tek bir çözüm var
6 / 14

8 dakika çalıştıktan sonra nasıl hissediyoruz?

8 dakika çalıştıktan sonra nasıl hissediyoruz?
7 / 14

Bazen öğle yemeği molası sırasında bunu yapmak isteriz

Bazen öğle yemeği molası sırasında bunu yapmak isteriz
8 / 14

Ama her şey Cuma geldiğinde değişir. Ya da değişmez.

Ama her şey Cuma geldiğinde değişir. Ya da değişmez.
9 / 14

Bazen çocukluğumuza dönebiliriz

Bazen çocukluğumuza dönebiliriz
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...Ve biraz yaramaz olabiliriz

...Ve biraz yaramaz olabiliriz
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Motivasyon yükleniyor...

Motivasyon yükleniyor...
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Sevdiğimiz ayakkabıyı aldığımızda

Sevdiğimiz ayakkabıyı aldığımızda
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Duş alırken - termal şok!

Duş alırken - termal şok!
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Anahtar Kelimeler:
Karen Nawfal kadınların günlük yaşamı

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