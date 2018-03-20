Bu kareler her kadına tanıdık gelecek!

Kendinizi bulacağınıza eminiz!
Kadınların günlük yaşantısından kareler
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Her sabah uyanmaya çalışıyorum
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Onsuz güne başlayamayız
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2 çeşit kız tipi vardır
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Fakat herkes bu tür durumlara aşinadır
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İşte bu yüzden tek bir çözüm var
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8 dakika çalıştıktan sonra nasıl hissediyoruz?
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Bazen öğle yemeği molası sırasında bunu yapmak isteriz
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Ama her şey Cuma geldiğinde değişir. Ya da değişmez.
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Bazen çocukluğumuza dönebiliriz
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...Ve biraz yaramaz olabiliriz
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Motivasyon yükleniyor...
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Sevdiğimiz ayakkabıyı aldığımızda
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Duş alırken - termal şok!
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