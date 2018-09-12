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Bu kayanın bedeli 6,6 milyon dolar!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 12.09.2018 10:35 | Son Güncelleme

Avustralya'nın batısında kazı yapan Kanadalı madencilik şirketi çalışmalar sırasında altın kabuk bağlamış dev kayalara rastladı.

Uzun çalışmalar sonucu ulaşılan kayaların ağırlığı 160 kiloya kadar ulaşıyor.

Dev kayalar dünyada yankı uyandırdı

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Ağırlıkları 160 kilograma ulaşan kayalar, dünyada ses getirdi.
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Avustralya'nın batısındaki madenciler, altın kabuk bağlamış dev kayaları çıkardı.
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Keşfi yapan, Kanadalı madencilik şirketi RNC Minerals.
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Şirket, kayalara yaklaşık 6,6 milyon dolar değer biçti.
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Kayalardan büyük olanı 95 kilogram, küçük olanı ise 63 kilogram.
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Şirketin açıklamasına göre, Kalgoorlie'de keşfedilen kayalarda yaklaşık 4 bin ons altın var.
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Curtin Üniversitesi'nden Prof. Sam Spearing, altın parçalarının genellikle insan gözüne benzediğini belirtiyor.
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Prof. Spearing, 'Çok çok nadir rastlanılan bir seviye. Bu çok heyecan verici ve eşsiz bir keşif' dedi.
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Kayaların açık artırmayla satılması bekleniyor.
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RNC Minerals şirketinin işlettiği maden, yerin 500 metre altında söz konusu kayalara ulaştı.
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Keşfin duyulmasıyla, Avustralyalı gazeteciler maden alanına koştu.
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Madenciler, altın parçalarıyla medyaya poz verdi.
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Anahtar Kelimeler:
hazine Avustralya altın

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