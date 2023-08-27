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  4. Bu kez Amerikan helikopteri düştü! Çok sayıda askeri taşıyordu: ABD'li yetkili bilançoyu duyurdu

Bu kez Amerikan helikopteri düştü! Çok sayıda askeri taşıyordu: ABD'li yetkili bilançoyu duyurdu

27.08.2023 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Wagner lideri Prigojin'in Moskova'ya isyan bayrağı açtıktan 2 ay sonra uçağının düşerek can vermesindeki sır perdesi aydınlatılmaya çalışılırken bu kez çok sayıda ABD askerini taşıyan bir helikopter düştü. Avustralya'da düşen helikopterdeki askerlerden hayatını kaybedenler ve yaralananlar olduğu öğrenildi.

Bu kez Amerikan helikopteri düştü! Çok sayıda askeri taşıyordu: ABD'li yetkili bilançoyu duyurdu

Avustralya'da 23 ABD askerini taşıyan helikopter düştü ABD'li yetkili, askerlerden 3'ünün öldüğünü, 5'inin ağır yaralı olduğunu duyurdu.

HELİKOPTER ADAYA DÜŞTÜ

Avustralya'da yayın yapan ABD News'ın, Avustralya Savunma Bakanlığına dayandırdığı haberine göre, 23 ABD deniz piyadesini taşıyan helikopter, Darwin kentinin kuzeyinde bulunan Melville Adası'na düştü.

ABD'DEN AÇIKLAMA GELDİ

CNN'in haberine göre, ABD deniz piyadelerinden bir yetkili, yaptığı yazılı açıklamada, "Uçakta 23 kişi vardı. 3 kişinin öldüğünü teyit ettik. Royal Darwin Hastanesi'ne sevk edilen 5 askerin ise durumu ağır." bilgisini paylaştı.

Askerlerin eğitim için yola çıktıkları belirtilen açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albenese, düzenlediği basın toplantısında, "Hükümet ve Savunma Bakanlığı olarak amacımız, bu kazaya en iyi şekilde müdahale etmek ve bu zor zamanda elimizden gelen tüm yardımı yapmak." ifadesini kullandı.

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(AA)

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