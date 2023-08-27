Bu kez Amerikan helikopteri düştü! Çok sayıda askeri taşıyordu: ABD'li yetkili bilançoyu duyurdu

Avustralya'da 23 ABD askerini taşıyan helikopter düştü ABD'li yetkili, askerlerden 3'ünün öldüğünü, 5'inin ağır yaralı olduğunu duyurdu.

HELİKOPTER ADAYA DÜŞTÜ

Avustralya'da yayın yapan ABD News'ın, Avustralya Savunma Bakanlığına dayandırdığı haberine göre, 23 ABD deniz piyadesini taşıyan helikopter, Darwin kentinin kuzeyinde bulunan Melville Adası'na düştü.

ABD'DEN AÇIKLAMA GELDİ

CNN'in haberine göre, ABD deniz piyadelerinden bir yetkili, yaptığı yazılı açıklamada, "Uçakta 23 kişi vardı. 3 kişinin öldüğünü teyit ettik. Royal Darwin Hastanesi'ne sevk edilen 5 askerin ise durumu ağır." bilgisini paylaştı.

Askerlerin eğitim için yola çıktıkları belirtilen açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albenese, düzenlediği basın toplantısında, "Hükümet ve Savunma Bakanlığı olarak amacımız, bu kazaya en iyi şekilde müdahale etmek ve bu zor zamanda elimizden gelen tüm yardımı yapmak." ifadesini kullandı.

(AA)

