Prigojin hayatını kaybetmişti! O uçaktan 10 kişinin cesedine ve kara kutuya ulaşıldı...

Rusya Soruşturma Komitesi (SLEDCOM), dün akşam Yevgeny Prigozhin’in yolcu listesinde olduğu düşen uçağın enkazından 10 kişinin cesedine ve kara kutuya ulaştıklarını açıkladı.

KİMLİK TESPİTİ YAPILIYOR

SLEDCOM’un açıklamasında “İlk incelemelere göre kaza yerinde 10 ceset bulundu. Kimliklerinin belirlenmesi için moleküler genetik incelemeler yapılmaktadır. Uçuş kayıt cihazlarına el konuldu ve olay yerinin detaylı incelemesi devam ediyor. Şu anda, kazanın tüm koşullarını belirlemek için önemli olan eşya ve belgelere de el konulmaktadır ve gerekli adli incelemeler yapılacaktır” denildi. (DHA)

