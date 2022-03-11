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Bu kez Kuzey Kore, ABD'yi alarma geçirdi! "Yeni bir Kıtalararası Balistik Füze..."

11.03.2022 01:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu kez ABD, Kuzey Kore'nin son aylarda balistik füze denemelerine hız vermesi nedeniyle alarma geçti. Pentagon, Kuzey Kore'nin 26 Şubat ve 4 Mart'ta yeni geliştirdiği kıtalararası balistik füzeyi denediğini tespit ettiklerini, Pyongyang'ın yakın zamanda bu füzeyi denemeye devam edeceğini açıkladı. Füzelerin tam ICBM menziline ulaşmadığını değerlendirilirken, denemenin amacının, yakında uydu fırlatma gibi gösterilecek tam menzilli bir fırlatma öncesinde sistemi değerlendirmek olduğu kaydedildi.

Bu kez Kuzey Kore, ABD'yi alarma geçirdi! "Yeni bir Kıtalararası Balistik Füze..."

Rusya-Ukrayna savaşı dünyanın 1 numaralı gündemi olmaya devam ederken Kuzey Kore de bir yandan yaptığı balistik füze denemeleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle Kuzey Kore'nin son aylarda balistik füze denemelerine hız vermesi ABD'yi alarma geçirdi.

"YENİ BİR KITALARARASI BALİSTİK FÜZE OLDUĞU SONUCUNA VARDIK"

Pyongyang yönetiminin 26 Şubat ve 4 Mart'ta yaptığı son iki denemesine ilişkin açıklamada bulunan Pentagon Sözcüsü John Kirby, "ABD hükümeti, bu fırlatmaların analizlerine dayanarak bu iki füzenin Kore Demokratik Halk Cumhuriyetinin geliştirmekte olduğu ve ilk olarak 10 Ekim 2020'de Kore İşçi Partisi geçit töreni sırasında tanıtılan yeni bir Kıtalararası Balistik Füze (ICBM) olduğu sonucuna vardı." ifadelerini kullandı.

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"BU DENEMENİN AMACI..."

Füzelerin tam ICBM menziline ulaşmadığını değerlendirdiklerini belirten Kirby, "Bu denemenin amacı, muhtemelen yakında uydu fırlatma gibi gösterilecek tam menzilli bir fırlatma öncesinde sistemi değerlendirmekti." ifadesine yer verdi.

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Kirby ayrıca, ABD'nin bu bilgiyi Kuzey Kore'ye karşı kamuoyu oluşturmak için açıkladığına işaret etti.

"GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

ABD'nin BM Güvenlik Konseyinin birçok kararını ihlal eden bu denemeleri kınadığını belirten Kirby, "ABD ve müttefiklerinin güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri almaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

ABD Hint Pasifik Komutanlığı geçtiğimiz günlerde bölgedeki hava gözetleme ve keşif faaliyetlerinin yoğunlaştırılması ve füze savunma kabiliyetlerinin harbe hazırlıklarının artırılması talimatı vermişti.

Komutanlık bu kararı Kuzey Kore'nin artan füze denemelerinden dolayı aldığını açıklamıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore
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