Bu moda trendlerinin hangi amaca hizmet ettikleri bilinmiyor

Bu çılgın örneklerden en çok hangisini 'tuhaf' buldunuz?

Neden moda olduğuna anlam verilemeyen tuhaf kıyafetler

1 / 33 KOT PARÇALARINDAN YAPILMIŞ DENİM GİYSİLER Moda zaman içinde çok değişti. Ve her yıl, yeni bir şey bulmak oldukça zorlaşıyor. Bu yüzden tasarımcılar sıklıkla gündelik şeylerin ötesine geçiyor ve ortaya tuhaf şeyler çıkıyor.

2 / 33 'TÜYLÜ BACAK' GÖRÜNÜMLÜ TAYTLAR İşte ne pahasına olursa olsun satın almamanız gereken birkaç moda kıyafet örneği...

3 / 33 ÇAMURA BULANMIŞ GİBİ GÖRÜNEN KOT CEKET

4 / 33 TÜYLÜ TIRNAKLAR

5 / 33 İŞLEMELİ ÇORAPLAR

6 / 33 HAVLU SÜTYENLER

7 / 33 TERS KOT

8 / 33 ERKEKLERE ÖZEL TULUMLAR

9 / 33 KOVBOY SANDALETLER

10 / 33 GÖBEK GÖRÜNÜMLÜ BEL ÇANTASI

11 / 33 ŞEFFAF TAYTLAR

12 / 33 ELBİSE ALTINA PANTOLON GİYMEK

13 / 33 TOPUKLU SPOR AYAKKABI

14 / 33 "OLDUKÇA ATEŞLİ" Online moda devi Asos tarafından "oldukça ateşli" yorumu yapılan pantolon için müşteriler şaşkına dönerken, kıyafet Twitter'da viral haline geldi. Pantolonun sadece elde yıkamaya uygun olduğu açıklanırken, pek çok kullanıcı böyle bir şeyi asla giymeyeceğini söyleyen yorumlar yazdı.

15 / 33 GELENEKSEL SIĞIR ÇOBANI GİYSİSİ Chaps isimli pantolon, İspanyolların chaparreras teriminin kısaltılmış bir versiyonu aslında. Chaparreras geleneksel olarak İspanya ve Meksika'daki sığır çobanları tarafından giyilen bir kemer ve bacak örtücülerinden oluşan pantolon.

16 / 33 Bu moda devinin ilk olağandışı kot tasarımı değil. Daha önce de Ağustos ayında piyasaya sürdükleri tuhaf pantolon, oldukça ilgi çekmişti.

17 / 33 ESKİ KOTLARDAN ÇİZME Moda insanların kişisel tercihlerine dayanır. Dünyaya yayılan moda eğilimleri olsa da insanlar yalnızca kendilerinin beğendiği şeyleri takip eder. Moda trendleri gelir ve geçer. Ancak bazen tamamen anlam verilmeyen garip şeyler moda olabilir. İşte ne pahasına olursa olsun satın almamanız gereken birkaç moda kıyafet örneği...

18 / 33 TRANSPARAN AYAKKABILAR

19 / 33 BÜYÜK BEDEN GÖMLEK

20 / 33 LATEKS ÇORAPLARDAN AYAKKABI

21 / 33 FARKLI RENKTE ÇİZMELER

22 / 33 YIRTIK ÇORAPLAR

23 / 33 POPOYU AÇIKTA BIRAKAN KOT

24 / 33 KÜRK SANDALET

25 / 33 PLASTİK KOT PANTOLON

26 / 33 ERKEKLERE ÖZEL DANTEL TİŞÖRT

27 / 33 ÇİFT KOT

28 / 33 TAYT ÇİZME

29 / 33 PANTOLONLA BİRLEŞİK ÇİZMELER

30 / 33 KIZARMIŞ TAVUK BACAĞI PANTOLON

31 / 33 DEV TULUM

32 / 33 DEV ÖRME KAZAK