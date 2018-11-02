KADIN

Bu moda trendlerinin hangi amaca hizmet ettikleri bilinmiyor

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 02.11.2018 14:09 | Son Güncelleme

Günümüzde moda trendleri o kadar hızlı değişiyor ki zorlukla takip edebiliyoruz. Ancak bazı trendlere baktığımızda 'harika' demek yerine 'moda bu mu şimdi?' demeyi tercih ediyoruz. İşte ne pahasına olursa gün ışığı bile görmemesi gereken, satın almamanız gereken kıyafet örnekleri.

Bu çılgın örneklerden en çok hangisini 'tuhaf' buldunuz?

Neden moda olduğuna anlam verilemeyen tuhaf kıyafetler

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KOT PARÇALARINDAN YAPILMIŞ DENİM GİYSİLER

KOT PARÇALARINDAN YAPILMIŞ DENİM GİYSİLER
Moda zaman içinde çok değişti. Ve her yıl, yeni bir şey bulmak oldukça zorlaşıyor. Bu yüzden tasarımcılar sıklıkla gündelik şeylerin ötesine geçiyor ve ortaya tuhaf şeyler çıkıyor.
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'TÜYLÜ BACAK' GÖRÜNÜMLÜ TAYTLAR

'TÜYLÜ BACAK' GÖRÜNÜMLÜ TAYTLAR
İşte ne pahasına olursa olsun satın almamanız gereken birkaç moda kıyafet örneği...
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ÇAMURA BULANMIŞ GİBİ GÖRÜNEN KOT CEKET

ÇAMURA BULANMIŞ GİBİ GÖRÜNEN KOT CEKET
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TÜYLÜ TIRNAKLAR

TÜYLÜ TIRNAKLAR
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İŞLEMELİ ÇORAPLAR

İŞLEMELİ ÇORAPLAR
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HAVLU SÜTYENLER

HAVLU SÜTYENLER
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TERS KOT

TERS KOT
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ERKEKLERE ÖZEL TULUMLAR

ERKEKLERE ÖZEL TULUMLAR
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KOVBOY SANDALETLER

KOVBOY SANDALETLER
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GÖBEK GÖRÜNÜMLÜ BEL ÇANTASI

GÖBEK GÖRÜNÜMLÜ BEL ÇANTASI
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ŞEFFAF TAYTLAR

ŞEFFAF TAYTLAR
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ELBİSE ALTINA PANTOLON GİYMEK

ELBİSE ALTINA PANTOLON GİYMEK
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TOPUKLU SPOR AYAKKABI

TOPUKLU SPOR AYAKKABI
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"OLDUKÇA ATEŞLİ"

"OLDUKÇA ATEŞLİ"
Online moda devi Asos tarafından "oldukça ateşli" yorumu yapılan pantolon için müşteriler şaşkına dönerken, kıyafet Twitter'da viral haline geldi. Pantolonun sadece elde yıkamaya uygun olduğu açıklanırken, pek çok kullanıcı böyle bir şeyi asla giymeyeceğini söyleyen yorumlar yazdı.
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GELENEKSEL SIĞIR ÇOBANI GİYSİSİ

GELENEKSEL SIĞIR ÇOBANI GİYSİSİ
Chaps isimli pantolon, İspanyolların chaparreras teriminin kısaltılmış bir versiyonu aslında. Chaparreras geleneksel olarak İspanya ve Meksika'daki sığır çobanları tarafından giyilen bir kemer ve bacak örtücülerinden oluşan pantolon.
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Bu moda devinin ilk olağandışı kot tasarımı değil. Daha önce de Ağustos ayında piyasaya sürdükleri tuhaf pantolon, oldukça ilgi çekmişti.
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ESKİ KOTLARDAN ÇİZME

ESKİ KOTLARDAN ÇİZME
Moda insanların kişisel tercihlerine dayanır. Dünyaya yayılan moda eğilimleri olsa da insanlar yalnızca kendilerinin beğendiği şeyleri takip eder. Moda trendleri gelir ve geçer. Ancak bazen tamamen anlam verilmeyen garip şeyler moda olabilir. İşte ne pahasına olursa olsun satın almamanız gereken birkaç moda kıyafet örneği...
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TRANSPARAN AYAKKABILAR

TRANSPARAN AYAKKABILAR
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BÜYÜK BEDEN GÖMLEK

BÜYÜK BEDEN GÖMLEK
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LATEKS ÇORAPLARDAN AYAKKABI

LATEKS ÇORAPLARDAN AYAKKABI
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FARKLI RENKTE ÇİZMELER

FARKLI RENKTE ÇİZMELER
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YIRTIK ÇORAPLAR

YIRTIK ÇORAPLAR
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POPOYU AÇIKTA BIRAKAN KOT

POPOYU AÇIKTA BIRAKAN KOT
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KÜRK SANDALET

KÜRK SANDALET
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PLASTİK KOT PANTOLON

PLASTİK KOT PANTOLON
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ERKEKLERE ÖZEL DANTEL TİŞÖRT

ERKEKLERE ÖZEL DANTEL TİŞÖRT
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ÇİFT KOT

ÇİFT KOT
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TAYT ÇİZME

TAYT ÇİZME
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PANTOLONLA BİRLEŞİK ÇİZMELER

PANTOLONLA BİRLEŞİK ÇİZMELER
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KIZARMIŞ TAVUK BACAĞI PANTOLON

KIZARMIŞ TAVUK BACAĞI PANTOLON
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DEV TULUM

DEV TULUM
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DEV ÖRME KAZAK

DEV ÖRME KAZAK
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KORSE MİNİ ETEK

KORSE MİNİ ETEK
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tuhaf moda trendleri moda akımları

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