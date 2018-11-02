Bu moda trendlerinin hangi amaca hizmet ettikleri bilinmiyor

Bu çılgın örneklerden en çok hangisini 'tuhaf' buldunuz?
Neden moda olduğuna anlam verilemeyen tuhaf kıyafetler
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KOT PARÇALARINDAN YAPILMIŞ DENİM GİYSİLER
Moda zaman içinde çok değişti. Ve her yıl, yeni bir şey bulmak oldukça zorlaşıyor. Bu yüzden tasarımcılar sıklıkla gündelik şeylerin ötesine geçiyor ve ortaya tuhaf şeyler çıkıyor.
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'TÜYLÜ BACAK' GÖRÜNÜMLÜ TAYTLAR
İşte ne pahasına olursa olsun satın almamanız gereken birkaç moda kıyafet örneği...
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ÇAMURA BULANMIŞ GİBİ GÖRÜNEN KOT CEKET
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ERKEKLERE ÖZEL TULUMLAR
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KOVBOY SANDALETLER
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GÖBEK GÖRÜNÜMLÜ BEL ÇANTASI
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ELBİSE ALTINA PANTOLON GİYMEK
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TOPUKLU SPOR AYAKKABI
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"OLDUKÇA ATEŞLİ"
Online moda devi Asos tarafından "oldukça ateşli" yorumu yapılan pantolon için müşteriler şaşkına dönerken, kıyafet Twitter'da viral haline geldi. Pantolonun sadece elde yıkamaya uygun olduğu açıklanırken, pek çok kullanıcı böyle bir şeyi asla giymeyeceğini söyleyen yorumlar yazdı.
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GELENEKSEL SIĞIR ÇOBANI GİYSİSİ
Chaps isimli pantolon, İspanyolların chaparreras teriminin kısaltılmış bir versiyonu aslında. Chaparreras geleneksel olarak İspanya ve Meksika'daki sığır çobanları tarafından giyilen bir kemer ve bacak örtücülerinden oluşan pantolon.
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Bu moda devinin ilk olağandışı kot tasarımı değil. Daha önce de Ağustos ayında piyasaya sürdükleri tuhaf pantolon, oldukça ilgi çekmişti.
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ESKİ KOTLARDAN ÇİZME
Moda insanların kişisel tercihlerine dayanır. Dünyaya yayılan moda eğilimleri olsa da insanlar yalnızca kendilerinin beğendiği şeyleri takip eder. Moda trendleri gelir ve geçer. Ancak bazen tamamen anlam verilmeyen garip şeyler moda olabilir. İşte ne pahasına olursa olsun satın almamanız gereken birkaç moda kıyafet örneği...
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TRANSPARAN AYAKKABILAR
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BÜYÜK BEDEN GÖMLEK
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LATEKS ÇORAPLARDAN AYAKKABI
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FARKLI RENKTE ÇİZMELER
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POPOYU AÇIKTA BIRAKAN KOT
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PLASTİK KOT PANTOLON
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ERKEKLERE ÖZEL DANTEL TİŞÖRT
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PANTOLONLA BİRLEŞİK ÇİZMELER
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KIZARMIŞ TAVUK BACAĞI PANTOLON