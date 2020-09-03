Bu korku temalı oyunlara bayılacaksınız! Oynayan herkes çok seviyor...

Son yıllarda gelişen grafik özellikleri ile doğru orantılı olarak korku temalı oyunlara ilgi arttı. Bunun en önemli nedenlerinden biri oyunlardaki korku sahnelerinin gerçekliğe yaklaşması. Ayrıca nabız arttıran heyecanlı hikayelerin oyunlara çok iyi şekilde entegre edilmesi korku oyunlarına olan rağbeti artırdı. Başarılı oyun şirketlerinin yıllar süren çalışmaları sonucunda ortaya çıkan korku oyunları birçok oyun meraklısı insanın bilgisayarına yüklendi ve çok sevildi.

EN SEVİLEN KORKU TEMALI OYUNLAR

RESIDENT EVIL 4

Resident Evil, korku temalı bir oyun serisiydi. Ancak bu durum serinin dördüncü oyunundan sonra değişmeye başladı. Resident Evil, artık korkudan çok aksiyon unsurlarını barındırmaya başlasa da hala çok başarılı bir oyun. Korku seven kişiler içinse en ideal oyunlardan biri Resident Evil 4. Ayrıca bu oyun 2005 senesinin en iyi oyunu seçilmişti.

SOMA

Çıktığı günden itibaren birçok oyuncunun tercihi olan SOMA, klişelerle dolu bir anlık korku sunmuyor. Korkuyu derinden hissettirmek için unsurları oyunun geneline yayıyor. Bu tercih birçok oyuncu için çok doğru bir karar olarak görülüyor. Hikaye tarafında ise hiç bitmeyen bir akıcılık var. Bulduğunuz yeni ses kayıtları, defterler ve kağıtlar olay örgüsünün iyice şekillenmesini sağlıyor ve oynarken bir sonraki olay kolay tahmin edilemiyor.