Bu korku temalı oyunlara bayılacaksınız! Oynayan herkes çok seviyor...

Son yıllarda gelişen grafik özellikleri ile doğru orantılı olarak korku temalı oyunlara ilgi arttı. Bunun en önemli nedenlerinden biri oyunlardaki korku sahnelerinin gerçekliğe yaklaşması. Ayrıca nabız arttıran heyecanlı hikayelerin oyunlara çok iyi şekilde entegre edilmesi korku oyunlarına olan rağbeti artırdı. Başarılı oyun şirketlerinin yıllar süren çalışmaları sonucunda ortaya çıkan korku oyunları birçok oyun meraklısı insanın bilgisayarına yüklendi ve çok sevildi.
EN SEVİLEN KORKU TEMALI OYUNLAR
RESIDENT EVIL 4
Resident Evil, korku temalı bir oyun serisiydi. Ancak bu durum serinin dördüncü oyunundan sonra değişmeye başladı. Resident Evil, artık korkudan çok aksiyon unsurlarını barındırmaya başlasa da hala çok başarılı bir oyun. Korku seven kişiler içinse en ideal oyunlardan biri Resident Evil 4. Ayrıca bu oyun 2005 senesinin en iyi oyunu seçilmişti.
SOMA
Çıktığı günden itibaren birçok oyuncunun tercihi olan SOMA, klişelerle dolu bir anlık korku sunmuyor. Korkuyu derinden hissettirmek için unsurları oyunun geneline yayıyor. Bu tercih birçok oyuncu için çok doğru bir karar olarak görülüyor. Hikaye tarafında ise hiç bitmeyen bir akıcılık var. Bulduğunuz yeni ses kayıtları, defterler ve kağıtlar olay örgüsünün iyice şekillenmesini sağlıyor ve oynarken bir sonraki olay kolay tahmin edilemiyor.
SLENDER: THE ARRIVAL
En sevilen korku oyunlarından biri olan Slender: The Arrival'ın hikayesi kahramanımız Lauren'in annesi vefat eden Kate'i ziyaret etmesiyle başlıyor. Kate'in saldırıya uğradığını gören Lauren, arkadaşını kurtarmak için ipuçlarını toplamaya başlıyor. Klasik bir Slender hikayesi olsa da korkutmaya yetiyor. Oyunun kısa bir süre içerisinde son bulabilmesi korku dolu anların da hızlıca bitmesini sağlıyor.
OUTLAST
En korkutucu ve sürükleyici oyunlardan biri olan Outlast, Red Barrels tarafından yapıldı. Survival ve korku temalı bir oyun olan Outlast'ın hikayesinin kahramanı "Miles Upshur" isimli bir gazeteci. Tuhaf şeylerin yaşandığı bir akıl hastanesine haber yapmak için giden Miles Upshur, her şeyi kamerasına kaydeder. El kamerası ile akıl hastanesinde bulunan gazetecinin başına gelenler çok korkutucu.
AMNESIA: THE DARK DESCENT
Brannenburg Kalesi'nde geçen hikayede baş karakter Daniel, kendi için yazdığı bir not bulur. Notta 1839'da geçen olaylar, nerede olduğu ve amnesia olarak bilinen bir iksir içtiğini öğrenir. Ayrıca peşindeki gölgeden kurtulmazsa öleceğini öğrenen Daniel gölgeden kurtulmanın yolunu arar. Oyun 3 farklı sona sahip.
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