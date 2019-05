Bu kostümlerin hepsi Oscar'lı! Sadece biri için 19 bin kostüm dikildi

Fantastic Beasts and Where to Find Them, 2016

Memoirs of a Geisha, 2005

Bu filmdeki kostümler tarihsel olarak doğru değil, bu yüzden birçok Japon bu filmden hoşlanmadı. Kostümlerin ve saç stillerinin, geyşanın gerçek görünümü ile ilgisi yoktu. Ek olarak, gerçekleştirilen ana karakterlerin dansları da gerçek değildi.

The Aviator, 2004

Tüm film, 20. yüzyılın ilk yarısının sinematografi tarzını yeniden yarattı. Sözde “technicolor dönemi” idi. Bu sırada ekranda kırmızı, yeşil ve mavi renkler baskındır. Bu tema ile birlikte giderken, kostümlerdeki renkler de bu renkleri içeriyordu. Sandy Powell'ın eski siyah beyaz fotoğraflara yalnızca tasarım yaparken erişebiliyor olması ilginçti, bu yüzden renklerin bir kısmını kendisi seçti.

The Lord of the Rings: The Return of the King, 2003

Bu film için yapılan kostümlerin sayısı gerçekten şaşırtıcı: 19.000! Frodo 64 takım elbise istedi. Kostümlerin bir kısmı pratik olarak başyapıtlardı, özellikle zırh. Bütün parçalar elle yapıldı ve 13.000 halkalı en basit örgü zırhı bile 3 gün sürdü.

Chicago, 2002

Tüm müzikal, Caz Çağı'nın estetik bir temsilidir ve elbiseler sadece bunu vurgulamaktadır. Giysinin temel özelliği, tipik kadınsı formlardan vazgeçip daha fazla erkeksi parçalar kullanmaktı. Eşlik eden aksesuarlar ise çiçekler ve farklı türde nakışlardı.