Bu kostümlerin hepsi Oscar'lı! Sadece biri için 19 bin kostüm dikildi

Çoğu zaman, tarihsel olarak doğru kıyafetleri kullanan filmler ödülü kazanır. Ama sadece filmde önemli olan giysiler değil, aynı zamanda saç stilleri ve makyaj da önemlidir. Bu yüzden bu tür filmler sıklıkla birkaç Oscar adaylığı almaya hak kazanır. Bazı durumlarda, filmin kendisi ortalama olabilir ancak kostümleri o kadar şahanedir ki oyunculuk ve senaryo ile kazanamadığı ödülleri kostümleriyle kazanır. Kostümleri ile akıllara kazınan ve Oscar alan o filmler ve kostümleri... Black Panther, 2018 Şık süper kahraman görünümü oluşturmak için tasarımcı, fütüristik unsurları, geleneksel Afrika kıyafetlerini ve haute couture aksesuarlarını bir araya getirmek zorunda kaldı. Filmin kostüm tasarımcısı Ruth E. Carter, bu süre zarfında önünde otantik Afrika kıyafetlerinin fotoğraflarını çekmiş ve deniz kabuğundan yapılmış nadir aksesuarlara, ayrıca vücut piercingi ve vücut sanatı örneklerine bakmıştı. Phantom Thread, 2017 Bu film, II. Dünya Savaşı'ndan kısa bir süre sonra hazırlandı ve bu süre zarfında, 2 moda endüstrisi dünyanın en iyisiydi - Londra ve Paris. Filmin kostüm tasarımcısı Mark Bridges çalışmalarını eskiye dayandırıyordu. Popüler olmayan İngiliz tasarımcıların, Peter Russell, Hardy Amies ve Michael Donnellan'ın biyografilerini inceledi. Yeteneklerini ve özelliklerini bir araya getirdi.

Fantastic Beasts and Where to Find Them, 2016 Bu filmdeki bütün giysilerin ana unsuru elbette Newt Scamander'ın katkıları. Film için aynı kostümlerin 12 versiyonu daha yapıldı. Kostümler benzin rengine sahiptir veya filmin kostüm tasarımcısı Colleen Atwood'un dediği gibi koyu tavus kuşu mavisidir. Genel olarak, kostümler 1920'lerin kıyafetlerinin neye benzediğini çok iyi gösteriyordu. Mad Max: Fury Road, 2015 İlginç bir şekilde, kazandıkları En İyi Kostüm Tasarımı Oscar'ı dışında, film En İyi Makyaj da dahil olmak üzere diğer 5 kategoride de ödül aldı. Tüm karakterler kıyamet sonrası tarzda, çoğunlukla yıpranmış deri ağırlıklı, kirli görünümlü giyinmişti. The Grand Budapest Hotel, 2014 Bu film ironik bir ütopyada gerçekleştiğinden, kostümlerin renkleri bir tür masaldan fırlamış gibi görünüyordu. Kullanılan 5 ana renk kırmızı, pembe, sarı, altın ve menekşeydi. The Great Gatsby, 2013 İlginç bir şekilde, 1974'te çekilmiş olan orijinal film aynı zamanda En İyi Kostüm Tasarımı Oscar'ı aldı. Prada, Tiffany & C® ve Brooks Brothers gibi üst düzey giyim şirketleri, 2013 yapımı filmin kostümlerini oluşturdu. Bu yüzden, filmdeki kostümlerin etrafındaki gerçek, filmin sinema salonlarında izlenmesiyle ortaya çıktı. Prömiyer, The Great Gatsby tarzında çok sayıda moda koleksiyonunun yaratılmasına neden oldu.

Anna Karenina, 2012 İlham bulmak için, filmin kostüm tasarımcısı Jacqueline Durran, 1850'lerin görüntülerine baktığımızda, sıkı bir görünümle romantik olanların mükemmel bir dengesi vardı. Başka bir deyişle, bu film için kostümler oluştururken tarihe uygun olmak gibi bir amaç yoktu. Ama yine de kostümler harika görünüyordu! The Artist, 2011 Filmi görmediyseniz, size siyah beyaz sessiz bir film olduğunu hatırlatmamız gerekiyor. İç mekanlar ve kostümler dahil tüm detaylar, gerçek sessiz filmler çağına saygı göstermek için vardı. Stilizasyon mükemmeldi. Seyirciler, filmi 10 dakika boyunca Cannes Film Festivali'nde ayakta alkışladı. Alice in Wonderland, 2010 Kostümlerin detayları bu filmde çok önemliydi. Alice’in mavi elbisesine dikkatlice bakarsanız, çevresindeki hafif kumaşla hiçbir ilgisi olmayan ağır siyah dekorasyonunu görebilirsiniz. Bu, izleyicilere, ana karakterin elbisesinin başlangıçta görüldüğü kadar çocukça olmadığını söyleyen Tim Burton'dan “gotik bir merhaba”. The Young Victoria, 2009

Eleştirmenler, filme çok fazla para harcanması ve hiç özel bir etkisinin olmaması gerçeğinden çok memnun değildi. Ancak paranın çoğu kostüm üretimi için harcandı. 3 elbise İngiliz Kraliçesi Victoria'nın gerçek kıyafetlerinin tam kopyalarıydı - biri yas tutması, biri düğün için diğeri de taç giyme töreni için. Ama tuhaf bir şekilde, bu elbiselerin her biri ekranda sadece birkaç saniye yer aldı. The Duchess, 2008 Bu film için o kadar çok kostüm yapıldı ki onları saklamak için ayrı bir odaya ihtiyaç vardı. Kostümlerin 30'u tarihsel olarak doğru prototipler kullanılarak hazırlandı. Elizabeth: The Golden Age, 2007 İngiliz Kraliçesinin bütün imgeleri hayatında belli bir anı sembolize ediyor. Kırmızı ve turuncu elbiseler taç giyme şeklini vurgular ve saltanatın yanı sıra diğer kadınlardan farkı da gösterir. Kraliçenin üzgün veya endişeli olduğu birkaç sahnede elbiseleri daha yeşil tonlardan oluşuyor. Marie Antoinette, 2006 Bu film, elbiseler tarihsel olarak doğru olmasa da, ağırlıklı olarak rokoko stiline sahiptir. Canonero, kostümlerin genel görünümünü korudu ve aşırı dekorasyondan kurtuldu. Tasarımcının bir paket bademli bisküvi gördükten sonra kostümleri pastel renklerle yapma fikrine sahip olduğunu bilmek ilginç.

Memoirs of a Geisha, 2005 Bu filmdeki kostümler tarihsel olarak doğru değil, bu yüzden birçok Japon bu filmden hoşlanmadı. Kostümlerin ve saç stillerinin, geyşanın gerçek görünümü ile ilgisi yoktu. Ek olarak, gerçekleştirilen ana karakterlerin dansları da gerçek değildi. The Aviator, 2004 Tüm film, 20. yüzyılın ilk yarısının sinematografi tarzını yeniden yarattı. Sözde “technicolor dönemi” idi. Bu sırada ekranda kırmızı, yeşil ve mavi renkler baskındır. Bu tema ile birlikte giderken, kostümlerdeki renkler de bu renkleri içeriyordu. Sandy Powell'ın eski siyah beyaz fotoğraflara yalnızca tasarım yaparken erişebiliyor olması ilginçti, bu yüzden renklerin bir kısmını kendisi seçti. The Lord of the Rings: The Return of the King, 2003 Bu film için yapılan kostümlerin sayısı gerçekten şaşırtıcı: 19.000! Frodo 64 takım elbise istedi. Kostümlerin bir kısmı pratik olarak başyapıtlardı, özellikle zırh. Bütün parçalar elle yapıldı ve 13.000 halkalı en basit örgü zırhı bile 3 gün sürdü. Chicago, 2002 Tüm müzikal, Caz Çağı'nın estetik bir temsilidir ve elbiseler sadece bunu vurgulamaktadır. Giysinin temel özelliği, tipik kadınsı formlardan vazgeçip daha fazla erkeksi parçalar kullanmaktı. Eşlik eden aksesuarlar ise çiçekler ve farklı türde nakışlardı.