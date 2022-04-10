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Bu köyde 600 yıldır davul çalınmıyor! Sahura kendi imkanlarıyla kalkıyorlar

10.04.2022 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da bulunan Dedeler köyünde 600 yıldır davul çalınmıyor. Ramazan ayında vatandaşlar sahura kendi imkanlarıyla kalkıyor. Köyde sadece ramazan ayında değil, başka zamanda da davul çalınmıyor.

Bu köyde 600 yıldır davul çalınmıyor! Sahura kendi imkanlarıyla kalkıyorlar

Bursa'nın Keles ilçesinin Dedeler köyünde davul çalmama geleneği bulunuyor. Köy sâkinleri tam 600 yıldır Ramazan ayında ve başka günlerde davul çalmıyor. 1400'lü yıllarda Rumları irşât etmek maksadı ile bölgeye yerleştiği bilinen Şeyh Selahaddin Buhârî Hazretlerinin Dedeler köyünde türbesi bulunuyor.

HÜRMETEN DAVUL ÇALMIYORLAR

Dedeler sâkinleri, Selahaddin Buhârî Hazretlerine hürmeten köylerinde 600 yıldır davul çalmıyor. Ramazan ayında vatandaşlar sahura kendi imkanlarıyla kalkıyor. 600 yıldır devam eden davul çalmama geleneği Dedeler köyünde bu yıl da devam ediyor.

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"KÖYDE DAVUL RAMAZAN AYINDA DA BAŞKA ZAMANDA HİÇ ÇALINMIYOR"

Kendisi de Dedeler köyünden olan Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, "Dedeler köyünde Şeyh Selahaddin Buhârî Hazretlerinin kabri var bu türbeye saygı olması için köyde hiçbir şekilde davul çalınmıyor. Köyde davul Ramazan ayında da başka zamanda hiç çalınmıyor" dedi. (İHA)

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Bursa Ramazan
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