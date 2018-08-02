Kusursuz cilt sırlarını birçok kadın söylemez! Neyse ki biz açıklıyoruz

Yıkarken "4-2-4 ″ yöntemini kullanın
“4-2-4 tekniği” şu sıralar en popüler cilt temizliği uygulamalarından biri ! Bu; 4 dakika boyunca cilde yüz temizleme yağı ile masaj yapma, ardından 2 dakika yüz temizleme jeli ile ovalama ve daha sonra da 4 dakika su ile durulama olmak üzere 10 dakika süren bir cilt temizliği demek.
Konjak sünger kullanın
Cildinizi çok dikkatli bir şekilde temizlemek için özel bir konjak sünger kullanabilirsiniz - bu konjac bitkisinin köklerinden üretilmiş bir süngerdir. Kullanmadan önce, yumuşak hale getirmek için birkaç dakika boyunca ılık suda ıslatın. Daha sonra hafifçe sıkın ve yüzünüzü dairesel hareketlerle, alından başlayarak, çeneye doğru hareket ettirerek temizleyin.
Yüzünüzü haftada bir kez özel güzellik rutini ile temizleyin
Örneğin Asya’da kadınlar, yüzlerine cilt bakımı için 17 kadar ürün kullanırlar! Tüm güzellik ürünleri aşağıdaki şekilde uygulanmalıdır. Önce bu ürünleri hafif bir doku ile uygulayın, sonra daha ağır olanları uygulayın ve son olarak yoğun kremler ve emülsiyonları uygulayın. Bu sayede cildiniz azami miktarda canlandırıcı içeriği emebilir.
Yüzünüzü tüm yıl boyunca ultraviyole ışığın etkilerinden koruyun
Güneş gözlüğü ve şemsiye kullanın. Cildinizi güneşten gelen ışınlara karşı, bulutlu bir günde bile olsa koruyabilecek etkili bir yöntemdir. Aynı zamanda, birçok kişi kendisini güneş ışığından kaynaklanan yaşlanmanın etkilerinden korumak için SPF kremlerini kullanır.
Cildinizin güzel görünmesini sağlamak için pirinç suyu kullanın
Yüzyıllar boyunca, cildin ve saçın güzelliğini arttırmak için pirinç suyu kullanıldı. Yüzünüzü düzenli olarak pirinç suyu ile yıkamak cildinizi yumuşak ve esnek yapar ayrıca renk ve tonunuzu iyileştirir.
Kozmetik ürünlerinize nane ve yeşil çay ekleyin
Nane ve yeşil çay, cildinize bakım yapan önemli öğelerdendir. Bu ürünler çeşitli yüz maskeleri, yaşlanmayı önleyici kremler, emülsiyonlar, yağlar ve infüzyonlar içerir. Düzenli olarak nane ve yeşil çay kullanarak cildinizi daha sağlıklı hale getirirken parlamasına da yardımcı olursunuz.
Ürünleri yüzüne uygulamadan önce köpürtün
Kozmetik ürünlerini doğrudan cildinize uygulamayınız. Bunun yerine, ciltteki kan akışını güçlendiren, onarıcı süreçleri güçlendiren ve gençleşmeye yardımcı olan hafif dokunuşlarla uygulayınız. Ürünleri köpük haline getirmenizde işinize yarayacaktır.
Kusursuz bir cilt elde edin
En iyi sonuçları almak için, cildinizi ovalamanız ve cilt beyazlatıcı bir maske uygulamanız gerekir. 1/2 çay kaşığı şeker ve 1 çay kaşığı sandal ağacı tozu alın. İyice karıştırın. Yarım dilimlenmiş domatesle karışımı cildinize uygulayın. 5-10 dakika nazikçe ovun. Daha sonra normal su ile yıkayın.
Cilt beyazlatıcı maskeyi hazırlarken bir adet patatesi rendeleyin. Sonrasında içindeki suyu almak için süzgeçte bekletin. 2 çay kaşığı pirinç ununu bir kaseye dökün, 1 çay kaşığı bal, 4 çay kaşığı patates suyu ve 3 çay kaşığı limon suyu ekleyin. İyice karıştırın. Cildinize kalın bir tabaka halinde uygulayın ve 30-40 dakika bekletin. Sonrasında 2-5 dakika boyunca nazikçe masaj yapın ve ılık suyla yıkayın.
Yağ kullanın
Sadece yüzünüz için değil! Vücudunuzun çeşitli bölgeleri için organik yağlar (hindistancevizi yağı, avokado yağı ve hatta zeytinyağı) kullanabilirsiniz. Hindistan cevizi yağı cildinizi besler, zeytinyağı cildinize zarar vermeden kusursuz bir bronzluk verir.
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