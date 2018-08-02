Kusursuz cilt sırlarını birçok kadın söylemez! Neyse ki biz açıklıyoruz

Yıkarken "4-2-4 ″ yöntemini kullanın

“4-2-4 tekniği” şu sıralar en popüler cilt temizliği uygulamalarından biri ! Bu; 4 dakika boyunca cilde yüz temizleme yağı ile masaj yapma, ardından 2 dakika yüz temizleme jeli ile ovalama ve daha sonra da 4 dakika su ile durulama olmak üzere 10 dakika süren bir cilt temizliği demek.

Konjak sünger kullanın

Cildinizi çok dikkatli bir şekilde temizlemek için özel bir konjak sünger kullanabilirsiniz - bu konjac bitkisinin köklerinden üretilmiş bir süngerdir. Kullanmadan önce, yumuşak hale getirmek için birkaç dakika boyunca ılık suda ıslatın. Daha sonra hafifçe sıkın ve yüzünüzü dairesel hareketlerle, alından başlayarak, çeneye doğru hareket ettirerek temizleyin.

Yüzünüzü haftada bir kez özel güzellik rutini ile temizleyin

Örneğin Asya’da kadınlar, yüzlerine cilt bakımı için 17 kadar ürün kullanırlar! Tüm güzellik ürünleri aşağıdaki şekilde uygulanmalıdır. Önce bu ürünleri hafif bir doku ile uygulayın, sonra daha ağır olanları uygulayın ve son olarak yoğun kremler ve emülsiyonları uygulayın. Bu sayede cildiniz azami miktarda canlandırıcı içeriği emebilir.