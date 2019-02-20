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Bu mağaranın içinden su akıyor! Efsaneyi duyan oraya koşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 12:01 | Son Güncelleme

Karaman'daki Ermenek ilçesinde yüksekliği 6 metre olan 50 metre uzunluğundaki Ece Kayası Mağarası, içinden akan su ile bölgenin en gözde turistik mekanları arasında bulunuyor. Ziyaretçilerin ilgisini çeken suyun debisinin kuvvetli olması da mağarayı ziyaret edenlerin şelale gibi hissetmesini sağlıyor.

Koç Pınarı olarak da adlandırılan su kaynağını bu denli değerli yapan başka bir özelliği de anlatılan efsanelerden geliyor.

İçinden su akan mağara ilgi görüyor

Karaman'ın Ermenek ilçesinde yüksekliği 6 metre olan 50 metre uzunluğundaki Ece Kayası Mağarası'nda 10 gözden akan su, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Debisi kuvvetli olması nedeniyle şelaleyi anımsatan bir gözden akan su halk arasında Koç Pınarı olarak adlandırılıyor. Efsaneye göre ise Koç Pınarı'nın iki koç dövüşürken kafalarının tokuşmasıyla çıkan ses sonrası akmaya başladığı anlatılıyor.
Ermenek'te yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Kayönü köyünde bulunan Ece Kayası Mağarası'nın içinde 10 gözden su akıyor. Genişliği nedeniyle yaz aylarında serinlemek için ziyaretçilerin akınına uğrayan mağaraya, kış aylarında ilgi yoğun. Fotoğraf tutkunlarının da ilgi gösterdiği mağarada, akan sulardan debisi kuvvetli olduğu için şelaleyi anımsatan su ise halk arasında Koç Pınarı olarak adlandırılıyor.
Kayaönü köyünde oturan Mustafa Aksu, Koç Pınarı efsanesini ise şöyle anlattı:
'İki koç dövüşüyormuş. Tokuşmaları sonucu çıkan gürültüyle bir patlama olmuş ve su akmış. Bu durumu görenlerde oradan kaçmış. O nedenlere Koç Pınarı olarak biliniyor.'
Mağaradaki akan suların seviyesinin geçmiş yıllarda daha fazla olduğunu ifade eden Mustafa Akgül de, 'Çocukluk yaşlarımda çok fazla su akıyordu. Tarımsal sulamada kullanılan kuyu sayısını artması üzerine su azaldı. Turistik bir yer ama bakımsız' dedi. (DHA)
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Anahtar Kelimeler:
Karaman Koç Pınarı Ece Kayası Mağarası

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