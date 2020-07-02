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Bu makyaj tüyoları ile cilt lekeleri kapanıyor! Ne yazık ki çoğu kişi yanlış uyguluyor...

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Temiz ve güzel bir cilt, dış görünüşü tamamlayan temel unsurlardan birisi. Üzerinde sivilceler ve güneş lekeleri bulunan bir cildi olduğundan daha güzel göstermek ise aslında çok kolay! Herkesin ulaşmak istediği o pürüzsüz ve lekesiz cilt görüntüsü için uygulanabilecek küçük ipuçları var. Cilt lekeleri için üretilmiş belirli makyaj malzemeleri sayesinde bu lekelerden kurtulmanız mümkün.

Bu makyaj tüyoları ile cilt lekeleri kapanıyor! Ne yazık ki çoğu kişi yanlış uyguluyor...

Cildinizdeki lekeler sizi mutsuz etmeye başladığı zamanlarda makyaj malzemeleri imdadınıza yetişir. Kolay fakat çok etkili birkaç tüyo ile tertemiz bir cilt görüntüsüne sahip olabilirsiniz. İşte makyaj malzemeleri ile cilt lekelerini kapatmanın en etkili yolları:

CİLT LEKELERİ İÇİN DOĞRU TEN MAKYAJI

Cilt makyajınızı yapmanıza rağmen istediğiniz pürüzsüz tene ulaşamıyor olabilirsiniz. Bunun nedeni aslında makyaj malzemelerinin işe yaramaması değil. Doğru sırayla ve doğru yöntemlerle uygulanmadığında kapatıcı ve fondöten gibi ürünler, cildinizi olduğundan daha kötü gösterebilir. Peki, ten makyajı yaparken nasıl bir sıra izlemelisiniz?

Cildinize bir makyaj malzemesi uygulamadan önce su ve temizleme jeli ile güzelce yıkayın. Bu işlem cildi toz ve kirlerden arındırıp makyaj için hazır hale getirecek. Daha pürüzsüz bir ten görüntüsü için bu adımı mutlaka uygulamalısınız.

İyice temizlediğiniz cildinize, cilt yapınıza uygun bir makyaj bazı uygulayın. Baz kullanmak, fondöten ve kapatıcıyı kusursuz göstermenize yardımcı olur. Bu adımda yüzünüze bir makyaj bazı yerine cilt tipinize uygun olan ve her zaman kullandığınız bir yüz nemlendiricisi de uygulayabilirsiniz. Yüz nemlendiricisi de makyaj bazıyla aynı işlevi görecektir. Bu adım ile yeterince nemlenen cildiniz fondöten ile bütünleşerek tertemiz bir görüntüye sahip olacak. Ancak nemlendiricinin çok yağlı bir yapıya sahip olmaması önemli bir detay. Yeni sivilcelere davetiye çıkarmak istemezsiniz.
Makyaja hazırladığınız cildinize, yüzünüzle aynı tonda bir fondöteni noktalar halinde bırakın. Fazla ürün uygulamamaya dikkat etmelisiniz. Cildinize ne kadar fazla ürün uygularsanız o kadar kötü görünür.

Noktalar halinde bıraktığınız fondöteni, ıslattığınız bir makyaj süngeri kullanarak tampon hareketlerle tüm yüzünüze dağıtın. Fondöteni dağıtırken süngerle çekiştirmemeye dikkat edin. Fondöteni sünger yerine bir fondöten fırçasıyla da dağıtabilirsiniz.

Az miktarda fondöteni uygulayarak tonunu eşitlediğiniz yüzünüzde görünürde olan cilt lekelerini tespit edin. Tüm yüze kat kat fondöten uygulamak yerine sadece gereken noktalara müdahalede bulunmak daha sağlıklı bir görüntü sağlayacak. Cilt tonunuzla aynı tonda olan bir kapatıcıyı sadece sivilce ve güneş lekesi gibi problemli bölgelere bırakın. Oldukça küçük bir makyaj fırçası kullanarak ürünü fazla dağıtmadan olduğu yerde bırakarak uygulayın.
Transparan bir pudra yardımıyla yüzünüzde kapatıcı uyguladığınız bölgeleri sabitleyebilirsiniz.

İşte bu kadar kolay! Bu adımları takip ederek doğru yöntemlerle yaptığınız cilt makyajınız sayesinde cildinizdeki tüm kusurlar kamufle olacak.

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