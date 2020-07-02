Bu makyaj tüyoları ile cilt lekeleri kapanıyor! Ne yazık ki çoğu kişi yanlış uyguluyor...

Cildinizdeki lekeler sizi mutsuz etmeye başladığı zamanlarda makyaj malzemeleri imdadınıza yetişir. Kolay fakat çok etkili birkaç tüyo ile tertemiz bir cilt görüntüsüne sahip olabilirsiniz. İşte makyaj malzemeleri ile cilt lekelerini kapatmanın en etkili yolları:

CİLT LEKELERİ İÇİN DOĞRU TEN MAKYAJI

Cilt makyajınızı yapmanıza rağmen istediğiniz pürüzsüz tene ulaşamıyor olabilirsiniz. Bunun nedeni aslında makyaj malzemelerinin işe yaramaması değil. Doğru sırayla ve doğru yöntemlerle uygulanmadığında kapatıcı ve fondöten gibi ürünler, cildinizi olduğundan daha kötü gösterebilir. Peki, ten makyajı yaparken nasıl bir sıra izlemelisiniz?

Cildinize bir makyaj malzemesi uygulamadan önce su ve temizleme jeli ile güzelce yıkayın. Bu işlem cildi toz ve kirlerden arındırıp makyaj için hazır hale getirecek. Daha pürüzsüz bir ten görüntüsü için bu adımı mutlaka uygulamalısınız.

İyice temizlediğiniz cildinize, cilt yapınıza uygun bir makyaj bazı uygulayın. Baz kullanmak, fondöten ve kapatıcıyı kusursuz göstermenize yardımcı olur. Bu adımda yüzünüze bir makyaj bazı yerine cilt tipinize uygun olan ve her zaman kullandığınız bir yüz nemlendiricisi de uygulayabilirsiniz. Yüz nemlendiricisi de makyaj bazıyla aynı işlevi görecektir. Bu adım ile yeterince nemlenen cildiniz fondöten ile bütünleşerek tertemiz bir görüntüye sahip olacak. Ancak nemlendiricinin çok yağlı bir yapıya sahip olmaması önemli bir detay. Yeni sivilcelere davetiye çıkarmak istemezsiniz.

Makyaja hazırladığınız cildinize, yüzünüzle aynı tonda bir fondöteni noktalar halinde bırakın. Fazla ürün uygulamamaya dikkat etmelisiniz. Cildinize ne kadar fazla ürün uygularsanız o kadar kötü görünür.