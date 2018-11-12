Bu mesleklerde çalışanlar uykusuz kalıyor

Yapılan araştırmalara göre uyku sorunları beslenmenin yanı sıra seçtiğiniz meslekle de ilgili. İşte uyku sorununa neden olan o meslekler.

Uykusuz kalıyorsanız mesleğinize dikkat!

1 / 13 Anketi cevaplayan insanların sadece %11’i iyi uyuyabildiklerini kalan %89 ise ihtiyaçları olduklarından daha az uyuduklarını söyledi.

2 / 13 Stres ve kafein kullanım oranlarının yüksek olduğu belirlenen araştırmada birçok insanın uyku düzenleri sebebi ile sağlık sorunları ile karşılaştığı ortaya çıktı.

3 / 13 İşte araştırma sonuçlarına göre uyku sorununa neden olan o meslekler ve ortalama uyku saatleri...

4 / 13 Mağazacılık 8 saat 15 dakika

5 / 13 İnşaat 8 saat 10 dakika

6 / 13 Sağlık 4 saat 15 dakika

7 / 13 Emniyet ve Hukuk 4 saat 30 dakika

8 / 13 Eğitim- Öğretim 4 saat 35 dakika

9 / 13 Yazarlar 4 saat 30 dakika

10 / 13 Turizm 5 saat

11 / 13 En çok uyuyabilen meslekler Güzellik uzmanlığı, 9 saat 40 dakika

12 / 13 Telemarket 8 saat 45 dakika