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Bu mesleklerde çalışanlar uykusuz kalıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 12.11.2018 14:10 | Son Güncelleme

Uyku sorunu yaşıyorsanız beslenme yada farklı alışkanlıklarınızın yanı sıra meslek seçiminde de hata yapmış olabilirsiniz. Hillarys tarafından yapılan araştırmaya göre; sağlık sektöründe çalışanlar ortalama 4 saat uyurken, güzellik sektöründekiler neredeyse 10 saat uyuyor.

Yapılan araştırmalara göre uyku sorunları beslenmenin yanı sıra seçtiğiniz meslekle de ilgili. İşte uyku sorununa neden olan o meslekler.

Uykusuz kalıyorsanız mesleğinize dikkat!

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Anketi cevaplayan insanların sadece %11’i iyi uyuyabildiklerini kalan %89 ise ihtiyaçları olduklarından daha az uyuduklarını söyledi.
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Stres ve kafein kullanım oranlarının yüksek olduğu belirlenen araştırmada birçok insanın uyku düzenleri sebebi ile sağlık sorunları ile karşılaştığı ortaya çıktı.
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İşte araştırma sonuçlarına göre uyku sorununa neden olan o meslekler ve ortalama uyku saatleri...
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Mağazacılık

Mağazacılık
8 saat 15 dakika
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İnşaat

İnşaat
8 saat 10 dakika
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Sağlık

Sağlık
4 saat 15 dakika
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Emniyet ve Hukuk

Emniyet ve Hukuk
4 saat 30 dakika
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Eğitim- Öğretim

Eğitim- Öğretim
4 saat 35 dakika
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Yazarlar

Yazarlar
4 saat 30 dakika
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Turizm

Turizm
5 saat
11 / 13

En çok uyuyabilen meslekler

En çok uyuyabilen meslekler
Güzellik uzmanlığı, 9 saat 40 dakika
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Telemarket

Telemarket
8 saat 45 dakika
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Sigortacı

Sigortacı
8 saat 20 dakika
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Anahtar Kelimeler:
uykusuzluk Meslek çalışma hayatı

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