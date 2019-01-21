KADIN

Bu moda trendlerini gördükçe 'nasıl unutubilirim?' diyeceksiniz!

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 21.01.2019 11:06 | Son Güncelleme

Moda zaman içinde çok değişti. Ve her yıl, yeni bir şey bulmak oldukça zorlaşıyor. Bu yüzden tasarımcılar sıklıkla gündelik şeylerin ötesine geçiyor ve ortaya tuhaf şeyler çıkıyor. İşte neden moda olduğuna anlam verilemeyen, nerede giyileceği merak konusu olan 'kıyafetler!'

Günümüzde moda trendleri o kadar hızlı değişiyor ki zorlukla takip edebiliyoruz. Ancak bazı trendlere baktığımızda 'harika' demek yerine 'moda bu mu şimdi?' demeyi tercih ediyoruz.

Nerede giyileceği merak konusu olan 24 moda felaketi

ODANIZDAKİ SANDALİYE GERÇEK BİR KİŞİ OLSAYDI

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AYAKKABILARIN BAŞ OLMASI

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BU MODAYI EN İYİ ANLATAN GÖRSEL

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İŞE GEÇ KALDIM

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YVES SAINT LAURENT 8 BİN TL VS BABANNE KIYAFETİ 30 TL

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BİR FULAR YETERİNCE SICAK TUTMADIĞINDA OTURMA ODANIZIN HALISINI TAKABİLİRSİNİZ

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İÇİM DIŞIM BİR AYAKKABISI

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ÜÇ BİN 500 TL DEĞERİNDEKİ BALENCIAGA TERLİKLERİN MC DONALDS PAKETİNE BENZETİLMESİ

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ERKEK BİR SUPERMODEL OLMAK

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BİRAZDAN BABAANNEMİN YANINA GİDİYORUM

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MODA OLDUĞUNU DÜŞÜNMEK İSTEMİYORUZ

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BALENCIAGA 9 BİN DOLARLIK 7 KATLI CEKETİ

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ŞİRKETİM: FİRMAMIZ SIKI KIYAFET KURALLARINA SAHİP DEĞİL! BEN: İLK İŞ GÜNÜM

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GUCCİ'NİN TÜYLÜ TERLİKLERİ

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MODANIN EVRİMİ

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İÇTEN GELEN ÇIĞLIK

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BUNLARIN TOPLUM İÇİNDE GİYİLDİĞİNİ HAYAL EDELİM

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BAŞKALARI SENİN GÜZEL BİR İÇ ÇAMAŞIRIN OLDUĞUNU BAŞKA TÜRLÜ NASIL BİLEBİLİRDİ Kİ?

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İÇLERİNDE EN NORMAL OLANI OLABİLİR

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ONU BİR AYININ PARÇALADIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ

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KİM VE TARZI

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YENİ HAVUZ YATAĞIM VE BEN

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