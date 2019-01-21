Bu moda trendlerini gördükçe 'nasıl unutubilirim?' diyeceksiniz!

Günümüzde moda trendleri o kadar hızlı değişiyor ki zorlukla takip edebiliyoruz. Ancak bazı trendlere baktığımızda 'harika' demek yerine 'moda bu mu şimdi?' demeyi tercih ediyoruz.
Nerede giyileceği merak konusu olan 24 moda felaketi
ODANIZDAKİ SANDALİYE GERÇEK BİR KİŞİ OLSAYDI
BU MODAYI EN İYİ ANLATAN GÖRSEL
YVES SAINT LAURENT 8 BİN TL VS BABANNE KIYAFETİ 30 TL
BİR FULAR YETERİNCE SICAK TUTMADIĞINDA OTURMA ODANIZIN HALISINI TAKABİLİRSİNİZ
İÇİM DIŞIM BİR AYAKKABISI
ÜÇ BİN 500 TL DEĞERİNDEKİ BALENCIAGA TERLİKLERİN MC DONALDS PAKETİNE BENZETİLMESİ
ERKEK BİR SUPERMODEL OLMAK
BİRAZDAN BABAANNEMİN YANINA GİDİYORUM
MODA OLDUĞUNU DÜŞÜNMEK İSTEMİYORUZ
BALENCIAGA 9 BİN DOLARLIK 7 KATLI CEKETİ
ŞİRKETİM: FİRMAMIZ SIKI KIYAFET KURALLARINA SAHİP DEĞİL! BEN: İLK İŞ GÜNÜM
GUCCİ'NİN TÜYLÜ TERLİKLERİ
CD'LERİM İÇİN MÜKEMMEL BULUŞ
BUNLARIN TOPLUM İÇİNDE GİYİLDİĞİNİ HAYAL EDELİM
BAŞKALARI SENİN GÜZEL BİR İÇ ÇAMAŞIRIN OLDUĞUNU BAŞKA TÜRLÜ NASIL BİLEBİLİRDİ Kİ?
İÇLERİNDE EN NORMAL OLANI OLABİLİR
ONU BİR AYININ PARÇALADIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ
YENİ HAVUZ YATAĞIM VE BEN
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