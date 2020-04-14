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Bu mucizevi besin cildi beyazlatıyor ve adeta porselen gibi yapıyor!

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Herkes bebeklerinki kadar beyaz ve lekesiz bir cilde sahip olmak ister. Sivilceler, güneş lekeleri gibi nedenler yüzünden cilt tonunuzda eşitsizlikler ve yer yer kararmalar görülebilir. Cildinizi beyazlatmak için kozmetiğe tonlarca para ödemenize gerek yok. Bunun yerine mutfağınızdaki malzemelerle doğal maskeler yaparak bembeyaz bir cilde kavuşabilirsiniz.

Bu mucizevi besin cildi beyazlatıyor ve adeta porselen gibi yapıyor!

Güneş lekeleri, siyah noktalar ve sivilceler yüzünden zaman içerisinde ciltte lekelenmeler oluşabilir. Cilt lekelerinden kurtulmak tomarlarca para harcamanıza gerek yok! Bunun yerine evinizdeki malzemelerle bütçenizi sarsmadan doğal maskeler yaparak cildinizi beyazlatabilirsiniz.

SADECE YOĞURT İLE BEMBEYAZ BİR CİLT

Yoğurt içerisinde barındırdığı laktik asit ile cilt renginizin açılmasına fayda sağlar. Yoğurt ile cildinizi beyazlatmak istiyorsanız ev yapımı yoğurdu tercih etmeniz gerektiğini belirtelim. Yoğurt ile cilt beyazlatmak için yapılması gerekenler şöyle;

Bir miktar ev yoğurdunu dairesel hareketlerle masaj yaparak tüm yüzünüze uygulayın.
Yüzünüzdeki yoğurt kuruyunca ılık suyla durulayın.
Yoğurt maskesini 1 ay boyunca her gün düzenli olarak yaparsanız cildinizi beyazlığını fark edebilirsiniz.

YOĞURT, LİMON, YULAF UNU MASKESİYLE CİLDİNİZİ BEYAZLATIN

Cildinizi hem beyazlatıp hem de güneş lekelerinden arındırmak isterseniz bu maske tam size göre. Maskeyi yapabilmek için gerekenler malzemeler şöyle;

2 yemek kaşığı yoğurt
Çeyrek limonun suyu
1 tatlı kaşığı yulaf unu
İsteğe bağlı olarak 1 tatlı kaşığı bal
Maskeyi hazırlamak için tüm malzemeleri derin bir kapta karıştırın. Eğer kuru bir cilde sahipseniz karışıma 1 tatlı kaşığı kadar bal da ekleyebilirsiniz. Hazırlanan maskeyi tüm yüzünüze sürerek 30 dakika kadar bekletin. 2 günde bir bu maskeyi cildinize uygularsanız dilediğiniz beyazlığı elde edebilirsiniz.

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LİMON İLE CİLDİNİZDEKİ KOYULUKLARLA SAVAŞIN

Taze limon ile hem yüzünüzdeki güneş lekeleriyle hem de koltuk altı, diz kapağı ve dirseklerinizdeki kararmayla mücadele edebilirsiniz. Limon hiçbir malzeme eklemeden cilt tonunu beyazlatmaya yetecek güce sahip. Bunun için yapmanız gereken bir adet limonu ortadan ikiye kesmek ve beyazlatmak istediğiniz yere masaj yaparak sürmek. Limonu cildinizde 30 dakika beklettikten sonra ılık suyla cildinizi durulayabilirsiniz. Bu uygulamayı düzenli aralıklarla yaparak beyaz bir cilde sahip olabilirsiniz.

PİRİNÇ UNU VE SÜT İLE BEMBEYAZ BİR TENE KAVUŞUN

Birbirinden lezzetli yemeklere can veren pirinç Asyalı kadınların cilt güzelliğini borçlu olduğu bir gıda maddesi olmasıyla da biliniyor. Cildinizi beyazlatmak istiyorsanız doğal içeriklerin arasındaki en iyi seçenek olarak pirinci tercih edebilirsiniz. Cilt beyazlatıcı bir maske yapmak için 2 yemek kaşığı ölçüsünde pirinç ununa ve bir miktar da süte ihtiyacınız var. Pirinç unuyla maske elde edebilmek için yapılması gerekenler şöyle;

Derin bir kasede pirinç unuyla sütü karıştırın. Sütü macun kıvamı oluşana dek göz kararı ekleyebilirsiniz.
Maskeyi tüm yüzünüze sürün ve 30 dakika boyunca bekleyin.
Maske yüzünüzde kuruduğunda ılık suyla durulayın.
Bu maskeyi haftada 2 kez yapabilirsiniz.

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