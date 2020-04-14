Bu mucizevi besin cildi beyazlatıyor ve adeta porselen gibi yapıyor!

Güneş lekeleri, siyah noktalar ve sivilceler yüzünden zaman içerisinde ciltte lekelenmeler oluşabilir. Cilt lekelerinden kurtulmak tomarlarca para harcamanıza gerek yok! Bunun yerine evinizdeki malzemelerle bütçenizi sarsmadan doğal maskeler yaparak cildinizi beyazlatabilirsiniz.

SADECE YOĞURT İLE BEMBEYAZ BİR CİLT

Yoğurt içerisinde barındırdığı laktik asit ile cilt renginizin açılmasına fayda sağlar. Yoğurt ile cildinizi beyazlatmak istiyorsanız ev yapımı yoğurdu tercih etmeniz gerektiğini belirtelim. Yoğurt ile cilt beyazlatmak için yapılması gerekenler şöyle;

Bir miktar ev yoğurdunu dairesel hareketlerle masaj yaparak tüm yüzünüze uygulayın.

Yüzünüzdeki yoğurt kuruyunca ılık suyla durulayın.

Yoğurt maskesini 1 ay boyunca her gün düzenli olarak yaparsanız cildinizi beyazlığını fark edebilirsiniz.

YOĞURT, LİMON, YULAF UNU MASKESİYLE CİLDİNİZİ BEYAZLATIN

Cildinizi hem beyazlatıp hem de güneş lekelerinden arındırmak isterseniz bu maske tam size göre. Maskeyi yapabilmek için gerekenler malzemeler şöyle;

2 yemek kaşığı yoğurt

Çeyrek limonun suyu

1 tatlı kaşığı yulaf unu

İsteğe bağlı olarak 1 tatlı kaşığı bal

Maskeyi hazırlamak için tüm malzemeleri derin bir kapta karıştırın. Eğer kuru bir cilde sahipseniz karışıma 1 tatlı kaşığı kadar bal da ekleyebilirsiniz. Hazırlanan maskeyi tüm yüzünüze sürerek 30 dakika kadar bekletin. 2 günde bir bu maskeyi cildinize uygularsanız dilediğiniz beyazlığı elde edebilirsiniz.