Bu müdahale hayat kurtarıyor! Boğaza kaçan…

Çocuklarda soluk borusuna yabancı cisim kaçması oldukça fazla yaşanıyor. Bu durum özellikle 6 ay ile 3 yaş arası çocukların yabancı cisimleri sıklıkla ağzına götürmesinden dolayı daha fazla görülüyor. Nefes borusuna herhangi bir cismin kaçması anlamına gelen "yabancı cisim aspirasyonu" bilinçli müdahale edilmeyince ölümle sonuçlanabiliyor. İstatistiklere göre, bebeklerde kazaya bağlı ölümlerin yüzde 7’si, nefes borusuna kaçan yabancı cisimlerden kaynaklan, bu nedenle yabancı cisim aspirasyonunda ilk yardım hayati önem taşıyor.

ERKEN TANI VE UYGUN İLK YARDIM MÜDAHALESİ HAYAT KURTARIYOR

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Taner Kamacı, yabancı cisim aspirasyonlarında erken tanı ve uygun ilk yardım müdahalesinin hayati öneme sahip olduğunu söyledi.

YUTULABİLECEK CİSİMLERİ ÇOCUKLARIN ULAŞAMAYACAĞI YERE KOYUN

Ailelere çocuklarını yutabileceği cisimlerden uzak tutmalarını tavsiye eden Op. Dr. Kamacı, “Çocuklar özellikle 6 ay ile 3 yaş arası küçük bebekler eşyaları ağızlarıyla tanıdıkları için buldukları her şeyi ağızlarına götürebilirler ve bu bazen tehlikeli çok ciddi sonuçlar doğurabilir. Bazen bu ağzına koyduğu cisim nefes borusuna, ciğerine kaçabilir. Bazen yemek borusuna kaçabilir. Her ikisinde de çok ciddi tehlikeli sonuçlar ortaya çıkabilir. Bundan dolayı ailelerin küçük bebekleri olan ailelerin her zaman dikkatli olmalarını öneriyoruz. Hiçbir zaman bebekleri kuru yemişlerle, küçük parçalı oyuncaklar, küçük eşyalarla, misketlerle, madeni paralarla, iğnelerle baş başa bırakmasınlar. Mümkün olduğu kadar bu tür cisimleri çocuklardan uzak tutsunlar. Ya da ulaşamayacakları yerlere koysunlar. Çocuklar, yuttuğu bir cismi ciğerine kaçırırsa yuttuğu cisim nefesin borusunu tıkarsa çok ani bir kötüleşme ve hayati risk ortaya çıkarabiliyor” dedi.

İLK YARDIM MÜDAHALESİ NASIL YAPILIR?

Her ailenin ilk yardım eğitimi almasını önerdiklerinin altını çizen Op. Dr. Kamacı, “Diyelim evde çocuk yabancı bir cisim yuttu, bir anda nefessiz kaldı, morardı ve bu morluğu geçiyor ise tekrar nefes almaya başlamış ise o zaman ağzının içinde bir cisim varsa, bu cismi almasını ve en kısa zamanda hastaneye getirmesini istiyoruz. Ama bu nefes alamama durumu geçmediyse, çocuk mor ve nefes alamıyorsa hastaneye getirecek bir vakit olmaz. Mutlaka kendilerinin acil bir müdahale yapması gerekmektedir. Böyle durumlarda önerdiğimiz eğer çocuk 1 yaşın altında ise çocuğumu elimizin üstüne alıp dizimizin üzerinde yüz üstü yukarıdan sırtından başına doğru süpürme hareketi ile yabancı cismin çıkmasını ya da en azından olduğu yerden yer değiştirmeyi yapabilirler. Çocuk bir yaşından büyük ise o zaman biz Hemlik manevrasını öneriyoruz. Çocuğun arkasına midenin üzerine bir elimizi yumruk yaparak diğer elimizle de yumruk yaptığımız elin üzerine baskı yapıp göğüs kısmında bulunan cismin çıkmasını sağlayabiliriz. Bu tür müdahaleleri aileler evde yapabilirler ise çocuğun hayatını kurtarabilirler. Çünkü bizim başımıza geliyor. Hasta evden hastaneye yetiştirilene kadar hayatını kaybetme ile karşı karşıya kalabilmektedir. İlk yardım ve acil müdahale çok önemli. En önemli kısım da ailelerin böyle durumda panik yapmaları. Çünkü aile, anne ya da baba panik olduğu zaman bunu yapacak cesareti de olmuyor ve o anda akıllarına bile gelmeyebilir. Sakin olsunlar ve bu gösterdiğimiz manevraları evde uygulasınlar. Ama eğer çocuk nefesini alıyorsa ve öksürünce biraz zorlanıyor ise evde yapabilecekleri bir şey yok. En yakın sağlık birimine getirmesini öneriyoruz” diye konuştu.

