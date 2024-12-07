Bu Noel ağacının değeri tam 5.5 milyon dolar (191.070.012 TL)! Bir görene bir daha baktırdı: Sosyal medyada gündem oldu

MYNET|DIŞ HABERLER Alman bir altın tüccarı, 5,5 milyon dolar değerindeki altınlardan oluşan Noel ağacını görücüye çıkarttı. Yaratıcı markanın sözcüsü Benjamin Summa, NewsX'e yaptığı açıklamada, "Altın Noel ağacı, değerli metalin bu zamansız anlamını etkileyici bir şekilde gösteriyor." dedi.

Şirketin 35. kuruluş yıldönümü şerefine, külçe altın satıcısının Münih'teki merkezinde birkaç gün boyunca sergilenen yaklaşık üç metre boyundaki Tannenbaum üretildi. Avusturya Devlet Darphanesi ile iş birliği içinde yaratılan, yüksek ayarlı büyük harfli kozalaklı ağaç, 2.024 adet Viyana Filarmoni Orkestrası'nın altın anma parasından oluşuyor ve dünyanın en çok satan koleksiyon paralarından biri.

EN PAHALI AĞACIN YERİNİ ALAMADI

Guinness Rekorlar Kitabı'na göre dünyanın en pahalı Noel ağacı 2010 yılında Abu Dabi'deki Emirates Palace otelinde sergilenen 11 milyon dolarlık 181 parça elmastan üretilen ağaçtı.