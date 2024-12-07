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  4. Bu Noel ağacının değeri tam 5.5 milyon dolar (191.070.012 TL)! Bir görene bir daha baktırdı: Sosyal medyada gündem oldu

Bu Noel ağacının değeri tam 5.5 milyon dolar (191.070.012 TL)! Bir görene bir daha baktırdı: Sosyal medyada gündem oldu

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
07.12.2024 11:49
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Alman bir altın tüccarı, 5,5 milyon dolar değerindeki külçe altın kullanarak şimdiye kadar yapılmış en pahalı Noel ağaçlarından birini üretti. Dünyanın en pahalı ağacı olmasa da Alman tüccarın Noel ağacı da sosyal medyada merak uyandırmayı başardı.

Bu Noel ağacının değeri tam 5.5 milyon dolar (191.070.012 TL)! Bir görene bir daha baktırdı: Sosyal medyada gündem oldu

MYNET|DIŞ HABERLER Alman bir altın tüccarı, 5,5 milyon dolar değerindeki altınlardan oluşan Noel ağacını görücüye çıkarttı. Yaratıcı markanın sözcüsü Benjamin Summa, NewsX'e yaptığı açıklamada, "Altın Noel ağacı, değerli metalin bu zamansız anlamını etkileyici bir şekilde gösteriyor." dedi.

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Şirketin 35. kuruluş yıldönümü şerefine, külçe altın satıcısının Münih'teki merkezinde birkaç gün boyunca sergilenen yaklaşık üç metre boyundaki Tannenbaum üretildi. Avusturya Devlet Darphanesi ile iş birliği içinde yaratılan, yüksek ayarlı büyük harfli kozalaklı ağaç, 2.024 adet Viyana Filarmoni Orkestrası'nın altın anma parasından oluşuyor ve dünyanın en çok satan koleksiyon paralarından biri.

EN PAHALI AĞACIN YERİNİ ALAMADI

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Guinness Rekorlar Kitabı'na göre dünyanın en pahalı Noel ağacı 2010 yılında Abu Dabi'deki Emirates Palace otelinde sergilenen 11 milyon dolarlık 181 parça elmastan üretilen ağaçtı.

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% 0.28
23:59
Yarım Altın
9.386,35
9.623,32
% 0.28
23:59
Ziynet Altın
18.831,56
19.187,79
% 0.28
23:59
Cumhuriyet Altını
20.024,00
20.326,00
% 0.03
17:06
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Kuyumcu Altın Noel alman
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