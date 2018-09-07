Bu öneriler sayesinde karşı cinsi mıknatıs gibi çekeceksiniz

YÜZ İFADESİ 2011'de bilim adamları, yüz ifadelerinin karşı cinsi nasıl çektiğini araştırdı. Araştırmaya 1.000'den fazla kişi katıldı. Her insana tamamen farklı duygulara sahip insanların fotoğrafları gösterildi. Gülümseyen ve mutlu bakan kadınlar erkekler tarafından daha çekici bulundu. Bilim adamları ayrıca bu sonuçların evrimsel ve kültürel normlarla eşleştiğini de öğrenmişlerdir. AKTİF BEDEN DİLİ 2016 yılında bilim insanları çiftlerin buluşmaları sırasında beden dillerini inceledi. Hem erkekler hem de kadınların hareketli tavırları daha çekici bulundu. KOKU Vücuttan gelen kokular bir kişiyi ya çekebilir ya da geri püskürtebilir. Sarımsak kokusunun romantik bir atmosferi yok ettiği gerçeğine rağmen, bu yiyecek aslında erkekler için yararlı olabilir. Bilim insanları kadınların erkekteki sarımsak kokusunu sevdiğini saptamış. Bilim insanları erkeklerin de kek, çörek ve patlamış mısır kokularına duyarlı olduklarını bu yüzden kadınların tatlı kokulu parfümleri seçmelerini öneriyorlar. KARŞI CİNSTEN EBEVEYNLE BENZERLİK

İngiliz bilim adamları, kadınların genellikle babaları ile aynı göz rengine sahip erkeklere ilgi duyduğunu sapatamış. Aynı şey erkekler için de geçerli: genellikle annelerine benzeyen kadınları seçiyorlar. Elbette, bu kural her zaman işe yaramaz. Ancak bu benzerliklere sahip insanlar, başarılı bir ilişki kurma şansına sahipler. SAÇ Erkekler çoğunlukla uzun saçlı kadınları çekici bulur. Bir kadının uzun saçlı olması sağlıklı olmasıyla ilişkilendiriliyor. Bununla birlikte, kadınlar erkeklerin saçlarında bu kadar sabit değildir. Bazıları uzun bazıları kısa saçlı erkeklerden hoşlanır. Ve bu tercihler ömürleri boyunca değişebilir. EVCİL HAYVANLAR İsrailli bilim insanları, deneylerinde erkeklerin kendilerinden bahsetmelerini yazılı olarak istediğinde çoğu erkek bir köpek ya da başka bir evcil hayvana sahip olduğunu belirtmiş. Her hikayede mutlaka bir hayvan olması kadınların ilgisini çekmiş. Kadınların hayvan besleyen erkekleri çekici bulmasının nedeni olarak ciddi ve uzun süreli bir ilişki için hazır olduğu anlamına gelmesiyle açıklanabilir.