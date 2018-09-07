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Bu öneriler sayesinde karşı cinsi mıknatıs gibi çekeceksiniz

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
İLİŞKİLER HABERLERİ  | 07.09.2018 12:29 | Son Güncelleme

Mavi gözlü sarışın kadınlar ya da sakallı esmer erkekler...Bu tür insanlar genellikle çekici olarak kabul edilir ancak bu kadar açık olmayan başka kriterlerde var. Farklı ülkelerden bilim adamları sürekli olarak kadın ve erkeklerin birbirlerini nasıl sevdiklerini öğrenmek için araştırma yapıyorlar. Bu yazıda size bunlardan bahsedeceğiz. Okudukça çekiciliğin görünüşten daha fazlası olduğunu göreceksiniz.

Bu öneriler sayesinde karşı cinsi mıknatıs gibi çekeceksiniz

YÜZ İFADESİ

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2011'de bilim adamları, yüz ifadelerinin karşı cinsi nasıl çektiğini araştırdı. Araştırmaya 1.000'den fazla kişi katıldı. Her insana tamamen farklı duygulara sahip insanların fotoğrafları gösterildi. Gülümseyen ve mutlu bakan kadınlar erkekler tarafından daha çekici bulundu. Bilim adamları ayrıca bu sonuçların evrimsel ve kültürel normlarla eşleştiğini de öğrenmişlerdir.

AKTİF BEDEN DİLİ

2016 yılında bilim insanları çiftlerin buluşmaları sırasında beden dillerini inceledi. Hem erkekler hem de kadınların hareketli tavırları daha çekici bulundu.

KOKU

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Vücuttan gelen kokular bir kişiyi ya çekebilir ya da geri püskürtebilir. Sarımsak kokusunun romantik bir atmosferi yok ettiği gerçeğine rağmen, bu yiyecek aslında erkekler için yararlı olabilir. Bilim insanları kadınların erkekteki sarımsak kokusunu sevdiğini saptamış. Bilim insanları erkeklerin de kek, çörek ve patlamış mısır kokularına duyarlı olduklarını bu yüzden kadınların tatlı kokulu parfümleri seçmelerini öneriyorlar.

KARŞI CİNSTEN EBEVEYNLE BENZERLİK

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İngiliz bilim adamları, kadınların genellikle babaları ile aynı göz rengine sahip erkeklere ilgi duyduğunu sapatamış. Aynı şey erkekler için de geçerli: genellikle annelerine benzeyen kadınları seçiyorlar. Elbette, bu kural her zaman işe yaramaz. Ancak bu benzerliklere sahip insanlar, başarılı bir ilişki kurma şansına sahipler.

SAÇ

Erkekler çoğunlukla uzun saçlı kadınları çekici bulur. Bir kadının uzun saçlı olması sağlıklı olmasıyla ilişkilendiriliyor. Bununla birlikte, kadınlar erkeklerin saçlarında bu kadar sabit değildir. Bazıları uzun bazıları kısa saçlı erkeklerden hoşlanır. Ve bu tercihler ömürleri boyunca değişebilir.

EVCİL HAYVANLAR

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İsrailli bilim insanları, deneylerinde erkeklerin kendilerinden bahsetmelerini yazılı olarak istediğinde çoğu erkek bir köpek ya da başka bir evcil hayvana sahip olduğunu belirtmiş. Her hikayede mutlaka bir hayvan olması kadınların ilgisini çekmiş. Kadınların hayvan besleyen erkekleri çekici bulmasının nedeni olarak ciddi ve uzun süreli bir ilişki için hazır olduğu anlamına gelmesiyle açıklanabilir.

MÜZİK

2014 yılında, bilim adamları 1.500 kadının çeşitli şarkıları dinlemelerini istedi: bazıları karmaşık bazıları ise basitti. Karmaşıklık seviyesi, bir şarkıda kullanılan akor sayısıyla belirlendi. Bundan sonra, deney katılımcılarının şarkılardan hangisinin en çekici olduğunu söylemeleri gerekiyordu. Çoğu kadın karmaşık müziği tercih etti. Dahası, bu şarkıları oluşturan erkekleri seçeceklerini söylediler. Bu tür deneyler erkekler ile yapılmamıştır. Yani, bir kadının çekiciliği ile müzikal zevki arasında herhangi bir bağlantı olup olmadığını söylemek imkansız.

ÖZGECİL DAVRANIŞ (Kendini değil başkalarını düşünen)

Özgecil davranış, hem kadınları hem de erkekleri cezbeden başka bir şeydir. Bilim adamları bunun genetik bir özellik olduğunu düşünmektedir: özgecil davranış, bir insanın muhtemelen sevecen bir ebeveyn olabileceğini ve genlerini bir sonraki nesle geçireceğini göstermektedir.

AYAKKABI NUMARASI

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Erkekler daha küçük ayakları olan kadınları tercih etmeye daha eğilimlidir. Kadınların içinse bunun pek bir önemi yok. Her şey bir kadının izlediği hedefle ilgili.

İnsanlar yaşamalrı boyunca her zaman en iyi partneri bulmaya çalışır. Tabii ki uzun boylu yakışıklı erkekler her zaman üst sırada yer alır ancak uzun süreli bir ilişki için, bir partnerin kadınla ilgilenmesi ve ondan ayrılmaması önemlidir.

Siz karşı cinste neye önem veriyorsunuz?

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Anahtar Kelimeler:
ilişki karşı cinsi çeken hareketler

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