Bu püf noktaları vazgeçilmeziniz olacak, zamanınız size kalacak

Yeni fikirler hayatınızı kolaylaştırabilir

İŞİNİZE YARAYACAK BİLİNMESİ GEREKEN PÜF NOKTALARI

1 / 11 DAR ALANLARA SIKIŞAN TOZLAR İÇİN Modern elektrikli süpürgeler, işlemi daha kolay hale getirmek için çok fazla ek aksesuara sahiptir, ancak her zaman çok sıkı noktalara giremezler. Bu durumda, ev yapımı bir aksesuar olan tuvalet kağıdı tüpü kullanabilirsiniz. Kağıdın ucunu ezerek ulaşamadığınız noktaları temizleyebilirsiniz.

2 / 11 ESKİ DERİ MOBİLYALAR Eski deri mobilyayı sadece ayakkabı cilası uygulayarak canlandırabilirsiniz.

3 / 11 HALILARDAKİ ÇUKUR BÖLGELER Mobilyalarınız halılarınıza iz yapıyorsa, onlardan kurtulmak için buz küpleri kullanabilirsiniz. Ezilen yerlere buzları koyun ve sabaha kadar bekletin. Halı nemi emecek ve halınız eski formuna kavuşacaktır. Hızlı bir şekilde yapmanız gerekiyorsa, buzlu uygulamadan sonra süpürge ile vakumlayabilirsiniz.

4 / 11 MUTFAK DOLAPLARININ TEMİZLENMESİ Dolaplar, kulplar, yemek pişirdiğiniz yer gibi mutfakta yağlı yüzeyleri temizlemek için hindistan cevizi yağını ve kabartma tozunu karıştırmanız gerekir. Karışımı kirli noktaya koyun ve bir süngerle ovun. Ulaşılmayan noktalar için kullanılmayan bir diş fırçası kullanabilirsiniz.

5 / 11 ÇÖP TENEKESİ VE BANYODAKİ KOKULARDAN KURTULMAK İÇİN Hoş olmayan kokulardan kurtulmak için diskler yapabilirsiniz. 1-2 bardak suya, 2 bardak kabartma tozu ve biraz esansiyel yağa ihtiyacınız olacak. Malzemeleri karıştırın, özel bir kalıba koyun ve 1-2 gün kurumaya bırakın. Bir disk yaklaşık bir ay etkilidir ve mağazadan satın alınan spreyler kadar etkilidir.

6 / 11 HALILARDAKİ YAĞ LEKELERİ Bu lekelerden kurtulmak için kabartma tozu, normal bulaşık deterjanı ve sirke kullanabilirsiniz. Kabartma tozu bazı sıvıları emecek ve diğer 2 sıvının kombinasyonu lekeyi çıkaracaktır.

7 / 11 TIKANAN LAVABOYU AÇMAK İÇİN Eski ama çok etkili olan bu yöntem için 1 bardak beyaz sirkeyi ardından 1 bardak karbonatı lavabo deliğine dökün yarım saat bekletin en son üzerine sıcak su dökün.

8 / 11 ZOR HALI LEKELERi Sıcak su ve amanyoğı karıştırın. Karışımı lekeye püskürtün, üstüne bir bez parçası koyun. Ve lekeli yeri ütüleyin. Bunu birkaç kez yaptıktan sonra, boya halıdan çıkacaktır.

9 / 11 ÇÖP ÖĞÜTÜCÜSÜNÜN KOKUSUNDAN KURTULMAK İÇİN Mutfak lavabosunda bir çöp öğütücünüz varsa, muhtemelen hoş olmayan bir kokuyla karşılaşırsınız. Aslında, bu sorunla başa çıkmak, göründüğünden daha kolaydır. Sadece buz küplerini limonla dondurup birkaç tane parçalayıcıya koyun. Sadece daha temiz hale gelmez ve daha iyi çalışmaya başlar ancak aynı zamanda harika bir kokuya sahip olur.

10 / 11 ÜTÜ TABANININ TEMİZLENMESİ Karbonat, sirke ve diş macunu karışımını tabana sürün. Ütüyü ısıtın ve karışımla ovun.