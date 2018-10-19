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Bu püf noktaları vazgeçilmeziniz olacak, zamanınız size kalacak

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
PRATİK BİLGİLER HABERLERİ  | 19.10.2018 14:33 | Son Güncelleme

Bilim adamları, temizlik yapmanın meditasyon kadar etkili bir alternatif olduğunu ve stresle başa çıkmanıza yardımcı olabilecek bir aktivite olduğunu kanıtladı. Her ne kadar temizlik yapmaktan hoşlanmasanız bile bu araştırma sizi mutlu edebilir. Biz de temizlik sürecini daha verimli ve daha az zaman alıcı hale getirmek için, bazı püf noktalarını bir araya getirdik.

Yeni fikirler hayatınızı kolaylaştırabilir

İŞİNİZE YARAYACAK BİLİNMESİ GEREKEN PÜF NOKTALARI

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DAR ALANLARA SIKIŞAN TOZLAR İÇİN

DAR ALANLARA SIKIŞAN TOZLAR İÇİN
Modern elektrikli süpürgeler, işlemi daha kolay hale getirmek için çok fazla ek aksesuara sahiptir, ancak her zaman çok sıkı noktalara giremezler. Bu durumda, ev yapımı bir aksesuar olan tuvalet kağıdı tüpü kullanabilirsiniz. Kağıdın ucunu ezerek ulaşamadığınız noktaları temizleyebilirsiniz.
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ESKİ DERİ MOBİLYALAR

ESKİ DERİ MOBİLYALAR
Eski deri mobilyayı sadece ayakkabı cilası uygulayarak canlandırabilirsiniz.
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HALILARDAKİ ÇUKUR BÖLGELER

HALILARDAKİ ÇUKUR BÖLGELER
Mobilyalarınız halılarınıza iz yapıyorsa, onlardan kurtulmak için buz küpleri kullanabilirsiniz. Ezilen yerlere buzları koyun ve sabaha kadar bekletin. Halı nemi emecek ve halınız eski formuna kavuşacaktır. Hızlı bir şekilde yapmanız gerekiyorsa, buzlu uygulamadan sonra süpürge ile vakumlayabilirsiniz.
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MUTFAK DOLAPLARININ TEMİZLENMESİ

MUTFAK DOLAPLARININ TEMİZLENMESİ
Dolaplar, kulplar, yemek pişirdiğiniz yer gibi mutfakta yağlı yüzeyleri temizlemek için hindistan cevizi yağını ve kabartma tozunu karıştırmanız gerekir. Karışımı kirli noktaya koyun ve bir süngerle ovun. Ulaşılmayan noktalar için kullanılmayan bir diş fırçası kullanabilirsiniz.
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ÇÖP TENEKESİ VE BANYODAKİ KOKULARDAN KURTULMAK İÇİN

ÇÖP TENEKESİ VE BANYODAKİ KOKULARDAN KURTULMAK İÇİN
Hoş olmayan kokulardan kurtulmak için diskler yapabilirsiniz. 1-2 bardak suya, 2 bardak kabartma tozu ve biraz esansiyel yağa ihtiyacınız olacak. Malzemeleri karıştırın, özel bir kalıba koyun ve 1-2 gün kurumaya bırakın. Bir disk yaklaşık bir ay etkilidir ve mağazadan satın alınan spreyler kadar etkilidir.
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HALILARDAKİ YAĞ LEKELERİ

HALILARDAKİ YAĞ LEKELERİ
Bu lekelerden kurtulmak için kabartma tozu, normal bulaşık deterjanı ve sirke kullanabilirsiniz. Kabartma tozu bazı sıvıları emecek ve diğer 2 sıvının kombinasyonu lekeyi çıkaracaktır.
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TIKANAN LAVABOYU AÇMAK İÇİN

TIKANAN LAVABOYU AÇMAK İÇİN
Eski ama çok etkili olan bu yöntem için 1 bardak beyaz sirkeyi ardından 1 bardak karbonatı lavabo deliğine dökün yarım saat bekletin en son üzerine sıcak su dökün.
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ZOR HALI LEKELERi

ZOR HALI LEKELERi
Sıcak su ve amanyoğı karıştırın. Karışımı lekeye püskürtün, üstüne bir bez parçası koyun. Ve lekeli yeri ütüleyin. Bunu birkaç kez yaptıktan sonra, boya halıdan çıkacaktır.
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ÇÖP ÖĞÜTÜCÜSÜNÜN KOKUSUNDAN KURTULMAK İÇİN

ÇÖP ÖĞÜTÜCÜSÜNÜN KOKUSUNDAN KURTULMAK İÇİN
Mutfak lavabosunda bir çöp öğütücünüz varsa, muhtemelen hoş olmayan bir kokuyla karşılaşırsınız. Aslında, bu sorunla başa çıkmak, göründüğünden daha kolaydır. Sadece buz küplerini limonla dondurup birkaç tane parçalayıcıya koyun. Sadece daha temiz hale gelmez ve daha iyi çalışmaya başlar ancak aynı zamanda harika bir kokuya sahip olur.
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ÜTÜ TABANININ TEMİZLENMESİ

ÜTÜ TABANININ TEMİZLENMESİ
Karbonat, sirke ve diş macunu karışımını tabana sürün. Ütüyü ısıtın ve karışımla ovun.
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MAKYAJ MALZEMELERİNİN TEMİZLENMESİ

MAKYAJ MALZEMELERİNİN TEMİZLENMESİ
Süngerlerinizi bakterilerden temizlemek için pahalı profesyonel ürünler kullanmanız gerekmez. Hindistan cevizi yağı, bulaşık deterjanı ve antibakteriyel sabun kullanarak kendi karışımınızı yapabilirsiniz. Malzemeleri bir kasede karıştırın. Süngerleri karışımda ıslatın ve suyla yıkayın.
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