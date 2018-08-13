Bu püf noktalarıyla kıyafetlerinizi tekrar kazanacaksınız

İşte kıyafetlerinizi hayata döndürmenin yolları

Giysilerinize hayat vermenin 10 şık yolu

1 / 10 Kot pantolondaki kasık yırtığını onarmak Kot pantolonunuzdaki bir kasık deliğini onarmak için, kotları ters çevirin ve deliğin açık olması için fazla iplikleri kesin. Bu deliğin üzerine bir kot yama yerleştirin ve önceden ısıtılmış bir ütü kullanarak yaklaşk 30 saniye boyunca ütüleyin. Kotları içten dışa doğru çevirin ve yamayı dikmek için bir dikiş makinesi kullanın.

2 / 10 Beyaz tişörtten sıkılırsanız T-shirt'ünüzü konsantrik (eş merkezli) dairelerin merkezi olmasını istediğiniz noktada sıkıştırın. Sonra tişörtleri ilk fotoğrafta gösterildiği gibi katlayın. Lastik bant kullanarak bağlayın. Bantlı bölümler arasında boya kullanın. Kumaşı plastikle kaplayın ve 4 ila 6 saat bekletin. 4 ila 6 saat sonra lastik bantları çıkarınız. En yüksek ısı ayarında ağartıcı olmayan çamaşır deterjanı kullarak yıkayın.

3 / 10 Ter lekelerini limon suyu veya kabartma tozu ile temizleyin Limon suyu ve suyu karıştırın ve karışımı sarı ter lekeleri üzerinde fırçalayın. Lekeler sert ise, limon suyu yerine kabartma tozu kullanın ve su ile karıştırılarak bir macun yapın. Bu macunu lekeye yedirin. Birkaç dakika bekletin ve giysiyi makineye atın.

4 / 10 Güçlü kokuları gidermek için giysilerinize az miktarda votka püskürtün Bir gün giydiğiniz gömleği ertesi gün de giymek istiyorsunuz ama üstünüze sinen kokulardan dolayı giyemiyorsanız, endişelenmeyin. Kıyafetinizin sütüne biraz votka püskürtün ve kurumasını bekleyin. Alkol kokuya neden olan bakterileri öldürecektir.

5 / 10 Fondöten lekelerini tıraş köpüğü ile temizleyin Kıyafetinize bulaşan fondöten lekelerine bir miktar tıraş kremi sürün ve çamaşır makinesine atın.

6 / 10 Ayakkabılarınızdaki su lekelerinden kurtulamak için Ayakkabılarınız su lekeleri taşıyorsa veya kar izleri yüzünden harap olmuşsa, beyaz sirke içine diş fırçasını daldırın ve hafifçe fırçalayın.

7 / 10 Sıkışmış fermuara vazelin sürün Bir pamuklu çubuk kullarak fermuarınıza vazelin ya da mum sürün fermuarınızın kolayca açılıp kapandığını göreceksiniz.

8 / 10 Süet ayakkabı temizliği Süet ayakkabılarınızdaki inatçı kirlerden tırnak törpüsüyle kurtulabilirsiniz.

9 / 10 Ruj lekesini çıkarmak için Leke üzerine biraz saç spreyi sıkın. Birkaç dakika orada bekletin ve makineye atın.