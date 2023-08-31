HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bu saatlerde dışarı çıkmayın! Hava sıcaklıkları 10 derece birden yükselecek! Meteoroloji'den son dakika 31 Ağustos - 4 Eylül hava durumu

Bu saatlerde dışarı çıkmayın! Hava sıcaklıkları 10 derece birden yükselecek! Meteoroloji'den son dakika 31 Ağustos - 4 Eylül hava durumu

31.08.2023 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde hava durumu ile ilgili yapılan son dakika açıklamasına göre sıcaklıklar bugünden hafta sonuna kadar mevsim normalleri üzerinde seyredecek. 5 günlük haritalı hava durumu tahmin raporuna göre Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıkları 10 derece birden yükselecek. Uzmanlar, kronik rahatsızlığı olanlar ve yaşlıları sıcaklara karşı uyarıyor. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte, Meteoroloji'den yapılan açıklama ve 31 Ağustos - 4 Eylül 2023 hava durumu raporu...

Bu saatlerde dışarı çıkmayın! Hava sıcaklıkları 10 derece birden yükselecek! Meteoroloji'den son dakika 31 Ağustos - 4 Eylül hava durumu

Temmuz ayından itibaren Türkiye genelinde etkisini gösteren sıcak hava dalgaları bilhassa çocuk, yaşlı ve kronik rahatsızlığı olanlar için tehlike arz ediyor. Uzmanlar, güneş ışınlarının yeryüzüne dik olarak geldiği 10.00-16.00 saatleri arasında dışarıya çıkılmaması konusunda uyarıyor. Havaların serinlemesinin ardından Meteoroloji'den yeni bir uyarı geldi. Yapılan açıklamaya göre hava sıcaklıkları 10 derece birden artacak ve yüksek sıcaklıklar hafta sonuna kadar devam edecek. 31 Ağustos - 4 Eylül 2023 hava durumu ve detaylar haberimizde.

MARMARA İLE KARADENİZ BÖLGESİ'Nİ ETKİLEYECEK

Hava sıcaklıklarının; Marmara ve Karadeniz’de 8 ila 10 derece, İç Anadolu’da 6 ila 8 derece, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da 2 ila 4 derece mevsim normallerinin üzerine çıkacağı öngörülüyor.

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre; hava sıcaklıkları diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

METEOROLOJİ'DEN FLAŞ AÇIKLAMA

Hava durumu konusunda Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Erzurum'un kuzey ilçeleri, Adana'nın kuzey kesimleri ve Osmaniye çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor."

MARMARA BÖLGESİ

EDİRNE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

SAKARYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkiisi ile Adana'nın kuzeyi ve Osmaniye çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C
Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 33°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 31°C
Az bulutlu

KASTAMONU °C, 35°C
Az bulutlu

SİNOP °C, 30°C
Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 28°C
Az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 38°C
Az bulutlu

SAMSUN °C, 31°C
Az bulutlu

TOKAT °C, 37°C
Az bulutlu

TRABZON °C, 31°C
Az bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Ezurum'un kuzeyi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 36°C
Az bulutlu

VAN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU TAHMİN RAPORU

1

2

3

4

5

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul ve Ankara’da beklenen yağışlar nihayet geliyor! Meteoroloji bu haritalarla duyurduİstanbul ve Ankara’da beklenen yağışlar nihayet geliyor! Meteoroloji bu haritalarla duyurdu
Bir ülke daha TikTok'u yasaklama kararı aldıBir ülke daha TikTok'u yasaklama kararı aldı
İşte Cumhuriyetimizin 100. Yıl Marşı! İlk kez icra edildiİşte Cumhuriyetimizin 100. Yıl Marşı! İlk kez icra edildi
Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji bugün hava nasıl istanbul hava durumu son dakika hava durumu

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Lüks otomobiller birbirini ezdi! Bir anda devrildi

Lüks otomobiller birbirini ezdi! Bir anda devrildi

Seyahat severlerin ilk tercihi Samsonite çantada büyük fırsat

Seyahat severlerin ilk tercihi Samsonite çantada büyük fırsat

Her karesi ayrı bir olay ama gerçek çok başka...

Her karesi ayrı bir olay ama gerçek çok başka...

Ağzını açınca şoke oldu! “Tıpkı insan gibi"

Ağzını açınca şoke oldu! “Tıpkı insan gibi"

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.