Bu saatlerde dışarı çıkmayın! Hava sıcaklıkları 10 derece birden yükselecek! Meteoroloji'den son dakika 31 Ağustos - 4 Eylül hava durumu

Temmuz ayından itibaren Türkiye genelinde etkisini gösteren sıcak hava dalgaları bilhassa çocuk, yaşlı ve kronik rahatsızlığı olanlar için tehlike arz ediyor. Uzmanlar, güneş ışınlarının yeryüzüne dik olarak geldiği 10.00-16.00 saatleri arasında dışarıya çıkılmaması konusunda uyarıyor. Havaların serinlemesinin ardından Meteoroloji'den yeni bir uyarı geldi. Yapılan açıklamaya göre hava sıcaklıkları 10 derece birden artacak ve yüksek sıcaklıklar hafta sonuna kadar devam edecek. 31 Ağustos - 4 Eylül 2023 hava durumu ve detaylar haberimizde.
Hava sıcaklıklarının; Marmara ve Karadeniz’de 8 ila 10 derece, İç Anadolu’da 6 ila 8 derece, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da 2 ila 4 derece mevsim normallerinin üzerine çıkacağı öngörülüyor.
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre; hava sıcaklıkları diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek.
Hava durumu konusunda Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
"Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Erzurum'un kuzey ilçeleri, Adana'nın kuzey kesimleri ve Osmaniye çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor."
EDİRNE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SAKARYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkiisi ile Adana'nın kuzeyi ve Osmaniye çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C
Parçalı bulutlu
MERSİN °C, 33°C
Parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 31°C
Az bulutlu
KASTAMONU °C, 35°C
Az bulutlu
SİNOP °C, 30°C
Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 28°C
Az bulutlu
Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 38°C
Az bulutlu
SAMSUN °C, 31°C
Az bulutlu
TOKAT °C, 37°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 31°C
Az bulutlu
Parçalı, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Ezurum'un kuzeyi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 36°C
Az bulutlu
VAN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık