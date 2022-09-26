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Bu sabunu en çok saçı olmayanlar tercih ediyor! En büyük özelliği ise...

26.09.2022 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğal tuzlardan üretilen tuz sabunları, şifa arayanlar tarafından sıklıkla tercih ediliyor. İçerisinde 84 adet mineral bulunan bu sabunlar, en çok da saçı olmayanlar tarafından talep görüyor. Bunun en büyük sebebi ise köpürmeyen bu sabunların saç ve cilt sağlığı için faydalı olması. Akne, sedef, sivilce ve mantar oluşumunu önleme özelliği bulunan tuz sabununun fiyatı ise 10 ila 15 lira arasında değişiyor.

Bu sabunu en çok saçı olmayanlar tercih ediyor! En büyük özelliği ise...

Himelaya tuzu ve Çankırı kaya tuzundan üretilen tuz sabunları içinde 84 adet mineral bulunuyor. Sağlık açısından faydası olduğu bilinen tuz sabunları saç ve cilt sağlığı için kullanılıyor. Tuz sabunu içinde bulundurduğu 84 adet mineral vücutta bakteri oluşumu önemli ölçüde önlüyor. Bu minerallerden faydalanmak için ıslak saça ve vücuda Kaya tuzu sabununun yavaş yavaş sürülmesi gerekiyor.

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Tuz sabunu akne, sedef, sivilce ve mantar oluşumunu önleme özelliği buluyor. Sağlığa pek çok faydası olduğu uzmanlar tarafından belirtiliyor. Köpürmeyen tuz sabunları ise sağlık açısından tercih ediliyor. Bursalı tuzcu Emin Esen, 10 çeşit tuz ve tuz sabunu satıyor. Her tuzda farklı mineraller bulunurken vatandaşlar en çok kaya tuzlarını tercih ediyor.

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İşlenmemiş kaya tuzlarının sağlık açısından çok faydalı olduğunu ifade eden Emin Esen, "10 çeşit tuz satışı yapmaktayım. Her tuzun farklı özelliği var kiminin demiri yüksek kiminin ise minareli işlenmemiş tuzlar zararsız doğal tuzlar tansiyonu çıkartmaz. Birde tuz sabunu var tuz sabununu insanlar vücutlarına ve saçlarına sürüyor. Kötü kokuları ve saç dökülmelerini önlüyor. Çok sayıda faydası var tuz sabunlarının fiyatı 10 ila 15 lira arasında değişiyor. Tuzların ise kilosu 5 liradan başlıyor 25 liraya kadar çıkıyor" dedi.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
tuz sabun saç
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