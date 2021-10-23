Bu sonbahara damga vuran aşırı cool süveter önerileri

Siyah beyaz aile fotoğraflarındaki giysileri veya okul yıllarında giydiğimiz üniformaları hatırlatan süveterler tekrar moda oluyor. Eskinin klasik çizgileriyle modern fikirleri bir araya getiren yeni moda süveterlerin çeşitlilik açısından ne kadar zengin olduğuna inanamayacaksınız. Modern desenli modeller, oversized modeller, crop süveterler ve daha neler neler... Tarzınıza uygun süveter modelinin hangisi olduğunu kafanızda canlandıramıyorsanız doğru yerdesiniz!

Yırtmaç ile klasik çizgiden ayrılın

Siz de klasik modellerden vazgeçemeyen ancak bu modelleri modern kıyafetlerinizle nasıl kombinleyeceğini bilemeyen kadınlardan mısınız? O halde Butikburuc isimli markanın tasarladığı bu şık süveter tam da size göre. Önden bakıldığında V yakası ve hafif bol duruşuyla klasik bir süveter görünümüne sahip bu ürün, yan bölgelerindeki yırtmaçlarla modern süveterler kategorisine de giriyor. Ayrıca arka tarafının ön kısmından daha uzun oluşu ürüne şık bir asimetri özelliği katıyor.

Özellikle sade ve bol kesime sahip gömleklerle gündelik yaşantınızda kullanabileceğiniz bu ürünü daha detaylı incelemek istiyorsanız buraya tıklayın.

Kalp deseniyle modunuzu yansıtın

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Açık rengi ve sevgi dolu kalp desenleriyle pozitif ruh halinizi tüm çevrenize yansıtacak bu süveter ile tanışmaya hazır mısınız? Duoying'in gündelik yaşamda kullanılmak üzere dizayn ettiği bu ürün, üzerinizdeyken varlığını unutabileceğiniz kadar hafif ve yumuşak bir malzemeyle üretilmiş. Kayısı, mavi ve mor olmak üzere 3 ayrı renk opsiyonu olan bu tatlı süveter okulda veya hafta sonu gündüz programlarında kullanılmak için ideal bir seçenek. Sizin için seçtiğimiz bu süveterin özellikle dar ve açık renkli kot pantolonlarla çok uyumlu olacağını düşünüyoruz.

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Salaş bir şıklık için elbise formunda süveter

Salaş tarz peşindeyseniz GEIMELANGE SALOME tarafından üretilen bu süvetere bayılacaksınız diye düşünüyoruz. Oversized süveterler kategorisine giren bu parça sadece en olarak değil boy olarak da büyük beden olarak tasarlanmış. Boyu neredeyse diz üzerine kadar uzanan tasarımıyla klasik süveter anlayışını tamamen kıran bu ürün elbise gibi kullanılıyor. V yaka kesimiyle ve pamuklu kumaşıyla kaliteli bir görünüme kavuşan bu süveter, dar ve süper mini bir eteğin üzerini örtecek ve etek sadece belli vücut hareketleriyle süveterin altından görünecek şekilde kullanılırsa salaş şıklığın ta kendisi olabilir.

Bu harika ürünle tanışmak için buraya tıklamanız yeterli.

Yumuş yumuş pelüş sevenlere

Hem modaya uygun hem şık hem de sevimli deyince sizin de aklınıza ilk olarak pelüş ürünler geliyorsa sizler için seçtiğimiz bu tatlı süvetere dönüp dönüp bir daha bakacağınıza eminiz. DeFacto markasının sizlere sunduğu bu süveter yumuşacık dokusuyla sadece giyenlerin değil görenlerin de içini ısıtıyor. Crop model oluşu, yani kısa kesimi nedeniyle yüksek belli hem dar hem bol pantolonlarla çok şık olacağı her halinden belli olan bu süveterin yine yüksek belli eteklerle de oldukça modern kombinler oluşturacağı kanısındayız.

Ürüne ulaşmak için hemen buraya tıklayabilirsiniz.

Bol kesim, modern bir şıklık

Bütün bol kesim ve eteklerinizle kombinleyebileceğiniz bu süvetere biz bayıldık, bakalım siz ne düşüneceksiniz? Orta kısmına öre yan kısımlarının daha uzun oluşu, kesimi geniş tutulmuş V yakası, ve eni açısından giyen kişiye iki benden büyükmüş gibi salaş bir görünüm sağlayan tasarımıyla klasik süveterlerden tamamen farklı olan bu ürün aynı zamanda da oldukça sade. TRENDYOLMİLLA adlı markaya ait bu ürünü, omuzları yarım örten kol kesimi nedeniyle dar omuz yapısına sahip kadınların tercih edebileceğini düşünüyoruz. Süveterin genelinde yer alan dik örgülerin, yaka ve omuz kısmındaki enine örgülerle kesilmesi ürüne oldukça hoş bir asimetri detayı katıyor.

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"Süveter ne kadar çekici olabilir?" diyenleri bir daha düşünmeye davet ediyoruz

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Şimdiye kadar sizin için seçtiğimiz ürünlerle "süveter" deyince aklınızda oluşan aile büyüklerinin basma kalıp giyim tarzı veya sıkıcı okul üniformaları imajını kırabildik diye umuyoruz. Ama inanın bundan fazlası da var! Mirach Tekstil isimli giyim firmasının ürettiği bu süveter içine gömlek giyildiğinde oldukça salaş bir görünüm sağladığı gibi, içine yalnızca sütyen giymeniz halinde oldukça şık ve çekici bir görüntüye kavuşmanızı da sağlıyor. Yan kısımları sadece bantlar aracılığıyla birbirine tutturulan bu modelin siyah mini bir etek ve topuklu çizmelerle kullanıldığında tüm bakışları üzerinize kilitleyeceğine eminiz.

Gecelerinize çekici bir şıklık katacak bu ürünün kaçırmamak için hemen buraya tıklayın deriz.

Kotlarınızla kombinlemeniz için ideal bir parça

Kotla kot kombinlemeyi seven kadılar bu ürünü kaçırmamalı! MD Trend adlı markanın tasarladığı bu ürün bildiğiniz modern süveter normlarının oldukça dışında. Markanın beyaz gömlek kombiniyle birlikte satışa sunduğu bu kot kumaşlı süveter hem kor pantolonlarınızın hem de kot eteklerinizin hepsiyle uyum sağlayacak bir sadeliğe sahip. Crop kesime sahip olmasının yanı sıra yan kısımlarının tamamen açık olması ve bu kısımlarının birbirine kot kuşaklarla bağlanarak tutturulması ürünü benzerine zor rastlanır bir tasarım haline getiriyor.

Vazgeçilmez kot giysileriniz arasına girmeye aday bu ürünü daha detaylı incelemek istiyorsanız daha fazla vakit kaybetmeden buraya tıklayın.

Maskulen bir duruş

Daha maskulen bir tarzda giyinmeyi seven kadınların dikkatine! Bu arayıp da hiç bir mağazada bulamadığınız o ürün olabilir! De Jure adlı markanın tasarımı olan bu kahverengi süveter erkek süveter modellerini akla getiren kesim tarzıyla ön plana çıkıyor. Bol formu, dikey çizgileri ve boyunun bittiği bölgede hafifçe daralmasını sağlayan elastik kısmıyla gündelik yaşamınızda kullanım için ideal bir model. Bu süveterin, yine maskulen özelliklere sahip oduncu gömleklerle çok tarz bir görüntü sağlayacağını düşünüyoruz.

Fermuarlı balıkçı yakasıyla benzerlerinden ayrılan bu modeli incelemek için buraya tıklamanız yeterli.

Dar ve kısa...

"Hep bol süveterleri inceledik, yok mu şöyle dar ve kısa bir model?" diyorsanız, bu ürün tam sizlik! APOLLON STORE isimli markanın çok şık bir tasarımı olarak satışta bulunan bu parça crop kesimi ve vücuda oturan elastik örgü kumaşıyla dar beyaz gömleklerinizin yapışık ikizi haline gelecek diye düşünüyoruz. Yakası yuvarlak bir kesime sahip olduğu için, gömlek yakasının süveterin dışına çıkarılarak kullanılması için ideal bir ürün. Bu süveterin parlak deri tayt ve gömlekle kullanıldığını gözünüzün önüne getirmeye çalışın, sizce de çok şık değil mi?

Bizimle aynı fikirdeyseniz ürünü detaylı incelmek için daha fazla vakit kaybetmeden buraya tıklayın deriz.

Her dönemin modası: Vintage!

Tarzı modern olsa da üzerinde taşıdığı parçalardan en az bir tanesinin vintage olmasını sevenlerdenseniz sizin için seçtiğimiz bu süveterle mutlaka tanışmalısınız. Bu ürün için bol kesimi, yaka, kol ve alt kısmındaki dikey örgüler, kahverengi beyaz pötikare bisküvi deseniyle vintage şıklığının gerçek bir örneği dersek hiç de fazla olmaz. Happiness İst. isimli markaya ait bu süveterin, toprak renklerinde veya bej renkli ister dar ister bol pantolonlarla ve kahverengi tonlarındaki deri postacı çantası modelleriyle harika duracağına eminiz.

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