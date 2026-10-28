Parfümünüzü burada saklıyorsanız yerini değiştirin! Kokusunun değişmesine neden oluyor

Parfümü nerede sakladığınız, kokusunu uzun süre koruması ve kalıcılığı açısından büyük önem taşıyor. Eğer parfümünüzün kokusunun zamanla değiştiğini fark ediyorsanız, sorun sakladığınız yerden kaynaklanıyor olabilir. Bu nedenle parfüm şişelerinizi tuttuğunuz alanları gözden geçirmenizde fayda var.

1. BANYO

Parfümlerin en sık bırakıldığı yerlerden biri banyo olsa da saklamak için ideal bir ortam değil. Duş sırasında oluşan sıcaklık ve nem değişimleri parfümün uzun süre aynı koşullarda kalmasını engelliyor. Özellikle sürekli ısınıp soğuyan bir banyoda şişeyi tutmak yerine daha serin ve kuru bir alan tercih edilebilir.

2. PENCERE ÖNÜ

Şık parfüm şişelerini pencere önünde sergilemek güzel görünebilir ancak doğrudan güneş ışığı parfüm için iyi bir seçenek değil. Işık ve beraberinde oluşan ısı, parfümün içindeki bazı bileşenlerin zamanla bozulmasını hızlandırabilir. Şişeyi doğrudan güneş almayan bir yerde tutmak daha uygun.

3. KALORİFER VE ISI KAYNAKLARININ YANI

Parfüm şişesini kalorifer, soba veya başka bir ısı kaynağının yakınında bırakmak da kaçınılması gereken alışkanlıklardan. Yüksek sıcaklık parfümün kimyasal yapısındaki değişimi hızlandırabilir ve zaman içerisinde kokunun karakterinin farklılaşmasına neden olabilir.

4. ARABA

Özellikle çantaya koymak yerine sürekli otomobilde bırakılan parfümler büyük sıcaklık değişimlerine maruz kalabilir. Yaz aylarında araç içerisindeki sıcaklık çok yüksek seviyelere çıkarken kışın tam tersi koşullar oluşabilir. Bu nedenle parfümü uzun süre otomobilde saklamak iyi bir fikir değil.

5. SÜREKLİ SICAKLIĞIN DEĞİŞTİĞİ YERLER

Parfümler için yalnızca yüksek sıcaklık değil, sıcaklığın sürekli değişmesi de istenmeyen bir durum. Bu nedenle gün içerisinde bir ısınıp bir soğuyan alanlar yerine sıcaklığı daha istikrarlı olan bir bölüm tercih edilmeli.

PARFÜM NEREDE SAKLANMALI?

Parfüm için en uygun seçeneklerden biri doğrudan güneş almayan, serin, kuru ve sıcaklığı mümkün olduğunca sabit kalan bir dolap ya da çekmece. Şişeyi kendi kutusunda saklamak da ışığa maruz kalmasını azaltmaya yardımcı olabilir.

Şişenin kapağını açık bırakmamak ve parfümü gereksiz yere başka şişelere aktarmamak da önemli. Doğru koşullarda saklanan bir parfümün kokusundaki değişim daha yavaş gerçekleşebilir.

Kısacası parfüm şişelerini banyo rafında ya da güneş alan bir makyaj masasının üzerinde sergilemek estetik görünse de kokuyu korumak istiyorsanız karanlık, kuru ve sıcaklığı daha sabit bir alan tercih etmek daha doğru olabilir.