Kışın cilt bakımı nasıl yapılır? Kozmetik alırken bunlara dikkat

Cildiye Uzmanı Dr. Süleyman Bağlam, kış aylarında kozmetik ürünlerin nasıl kullanılması gerektiği konusunda bilgiler verdi. Uzm. Dr. Bağlam, "Artık kışa giriyoruz. Bundan sonra hastalarımızın cilt bakımı yapacağı zamanlar geldi. Yaz aylarında güneş kremini düzenli bir şekilde kullandık. Bundan sonra da güneş kremini kullanmamız lazım. Güneş kremini her mevsim kullanacağız" dedi.

CİLDİMİZ YAĞLI MI, KURU MU, HASSAS MI, KARMA MI?

Bağlam, "Özellikle kış aylarında bazı cilt bakım rutinleri öne çıkmalı. Kış aylarının olmazsa olmazı nemlendiriciler. Cildimizi nemlendireceğiz. Çünkü kış aylarında doğal olarak cildimiz kurumaya başlayacak. Bundan dolayı nemlendirici ihtiyacımız artacak. Kozmetik ürünler kullanılırken hastanın cilt yapısına uygun ürünler tercih edilmeli. Cildimiz yağlı mı, kuru mu, hassas mı, karma mı? Kullanacağımız kozmetik ürünleri buna göre seçmeliyiz. Yağlı cilde sahip kişiler daha çok su bazlı krem şeklindeki ürünleri kullanmalı, kuru cilde sahip kişiler daha çok yağ bazlı ürünler kullanmalı. Karma cilde sahip olanlar da yine su bazlı kremler şeklindeki ürünleri tercih etmeli."

YÜZ YIKAMA JELLERİNİN ÖNEMİ

Bağlam, "Yüz yıkama jelleri çok önemli. Bu ürünleri kullanırken de cilt yapımıza uygun olanları tercih etmemiz gerekiyor. Bunun yanında özellikle orta yaşlı kadınlarda retinoik asitli kremler gündeme gelebilir. Bunları kullanırken de çok dikkatli olmamız gerekiyor. Kuru cilde sahip kişilerin retinoik asit kullanması, cildin daha fazla kızarmasına ve egzamaya sebep olabilir. Bundan dolayı retinoik asitleri kış aylarında, akşam saatlerinde haftada bir ya da iki kez kullanmayı tavsiye ederiz. Gündüz ise düzenli nemlendirme yapılmalı ve cilt takip edilmelidir. Bunun yanında glikolik asit ve salisilik asit içeren aktif serum ve ürünleri de haftada bir veya iki kez kullanarak cilt bakım rutinimizi tamamlayabiliriz. Ancak bu ürünler aynı anda kullanılmamalı ve retinoik asitlerle birlikte uygulanmamalıdır. Bu ürünleri kullandıktan sonra gündüz nemlendirici krem kullanılmalıdır. Sabah rutini için hastalarıma tavsiyem, özellikle orta yaşlı ve ileri yaştaki hastaların anti-aging veya foto-oksidan olarak ifade edilen, serbest oksijen radikallerini önlemeye yönelik ürünlere yönelmesidir. Bunlardan en bilineni C vitaminidir. C vitamini sabahları uygulanmalı. Önce yüz, bir yüz yıkama jeliyle yıkandıktan sonra C vitamini serumu yüze uygulanmalı. Sonrasında cilt yapısına uygun bir nemlendirici krem sürülmeli ve ardından güneş kremi kullanılmalıdır. Böylece gündüz cilt bakım rutinimizi oluşturabiliriz" dedi.



"PİYASADA MERDİVEN ALTI ÜRÜNLER ÇOK FAZLA"

Merdiven altı ürünlerin çok fazla olduğunu ifade eden Bağlam, şu uyarılarda bulundu: "Zararlı ürünler de var. Piyasada merdiven altı ürünler çok fazla. Bunlar, Sağlık Bakanlığı takibinde olmayan ürünler oldukları için risk oluşturuyor. Bunların içerisindeki bazı etken maddeler kanserojen bile olabilir. Bu maddeler ciltte birikerek kanser riskini artırabilir. İkinci olarak bazı etken maddelerin bu ürünlerde bulunması ciltte egzamaya, tahrişe ve yanıklara sebep olabilir. Ciddi alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Ayrıca alerjik veya hassas cilde sahip kişilerde bazı ürünlerin içeriğindeki parfüm veya paraben, mevcut şikayetleri daha da artırabilir. Dolayısıyla bir ürün seçeceksek bunu mutlaka bir dermatoloğun ya da eczacının tavsiyesiyle yapmamız gerekir. Ürünlerin etiketlerini kontrol etmek ve Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kaydının olup olmadığını incelemek önemlidir. Maalesef bazı merdiven altı ürünler ÜTS kaydını bile taklit edebiliyor. Bu nedenle bu tür ürünlerden kaçınmak için doktor veya eczacı tarafından tavsiye edilen ürünleri kullanmak gerekir. Bunun dışında ürünleri ayırt edemeyebiliriz maalesef."

Kaynak: İHA | Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır