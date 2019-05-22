Bu sorunları hepimiz yaşıyoruz! İşte yazın ortaya çıkan sorunlara mükemmel çözümler

Kesinlikle sizin de yaşadığınız sorunlara ilişkin çözüm önerileri bulabileceğiniz bu haberimizi okumanızı tavsiye ederiz.

Yazın ortaya çıkan sorunlara kesin çözümler

TERLEMEK Deodorantlar bu konuda size yardımcı olabilir ancak onları doğru şekilde kullanmanız gerekir. Akşam uyumadan önce deodorant kullanırsanız bu size daha çok fayda sağlayacaktır. Bunu yaptığınız takdirde deodorantta bulunan aktif bileşenler ter kanallarına iyice yerleşecek ve ter kanallarını tıkayabilecektir. Baharatlı yiyecekler ve alkol-kahve gibi içeceklerden uzak durmanız gerekir. Sıcak havalarda vücudunuz bu ürünlerin tüketimi ile ter bezlerini daha hızlı salgılayacaktır. Terlemeden kurtulmak için doğal yöntemleri de deneyebilirsiniz. Elma sirkesi bakterileri temizlediği gibi gözeneklerin kapanmasında yardımcı olabilir. Akşamları terli bölgelere uygulama yaparsanız ve sabah yıkama işlemi gerçekleştirebilirseniz bu size katkı sağlayacaktır. Mısır nişastası ve karbonat teri yok etmede çok iyi bir alternatif olabilir. Bir karışım hazırlayın ve terli alanlarınıza yarım saat uygulayın, ardından yıkayın.Sitrik asitle birlikte verilen limon suyu bakterileri öldürür ve terlemeyi azaltır; sadece cildinize bir parça limon sürün. Terli alanlarınızı patates dilimi ile ovalamak, cildinizden fazla su emmesi nedeniyle kuruluğu cildinizde hissedebilirsiniz.

GÜNEŞ YANIĞI Bronzlaşmak yaz aylarında çoğu kadının istediği bir şey. Ancak doğru şekilde güneşlenmezseniz geceleriniz biraz sancılı geçebilir. Bunun önüne geçmek için minimum 30 faktör güneş kremi kullanın. Güneşlenmeye çıkmadan 30 dakika önce koruyucu vücudunuza uygulayın. Özellikle suya girip çıktıktan sonra vücudunuzu silin ve koruyucuyu yeniden uygulayın. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarda kalmak zorundaysanız kendinizi bir şapka ile korumalı koyu renkli giysiler tercih etmelisiniz. Bütün bunlara rağmen kendinizi güneş yanığından koruyamadıysanız, yoğurt, soğuk süt ya da salatalık püresini vücudunuza uygulamanız size yardımcı olabilir. Ayrıca bir bardak elma sirkesi suyu da rahatlamanızı sağlayabilir.

MAKYAJIN AKMASI Dışarı çıkarken yüzünüze uyguladığınız makyaj sıcak havalarda sizin için dert olabilir. Makyajınızın akmaması ya da sizi rahatsız etmemesi için makyaj öncesi elinize bir buz küpü alın ve yüzünüze hafifçe masaj yapın. Cildinizi temiz bir havlu ile kuruladıktan sonra makyajınızı uygulamaya başlayabilirsiniz. Bu havalarda yağlı makyaj ürünlerinin yerine mineralli hafif makyaj ürünlerini tercih edin.

KURU CİLT Antioksidanlar ve protein bakımından zengin yiyecekler tüketin. Bu tercih cildinizi genç, güzel ve kırışık bırakmayan kolajen oluşumunu teşvik eder.Kimyasal peeling ve glikolik asitleri, retinoidleri olan ürünleri unutun. Cildinizi güneşe karşı çok hassas kılar, bu da yaz aylarında ciddi hasara neden olur.

SAÇ PROBLEMLERİ Sıkı saç stilleri saçınıza zarar verebilir, bu nedenle zaman zaman daha gevşek, rahat stilleri deneyin. Saçınızı daha az sıklıkta yıkayın, haftada birkaç kez. Bu, kafa derinizin aşırı kurumasını önler ve cildinizdeki yağ üretimini uyarır. Saçlarınız yağlanırsa, şampuan olmadan duşta suyla durulayın veya gerçekten gerekliyse kuru şampuan kullanın.

YAĞLI CİLTLER Makyaj temizleme ürünleri kullanırken cildinizi aşırı kurutmaktan uzak durun. Ayrıca gözeneklerinizi tıklayabilecek ürünlerden uzak durun. Yağlı ciltler için doğal bir yöntem olarak, yulaf ezmesini sıcak su ile karıştırın ve içine bir tatlı kaşığı bal ilave edin. Macun şeklini alan bu karışımızı cildinize 3 dakika uygulayın ve sonra su ile yıkayın.

AKNE Aknelerle başa çıkabilmek için şekerli ve nişastalı ürünlerden kaçının. Bunun yerine beslenmenize cilt sağlığınız için önemli olan antioksidanlar, vitaminler ve diğer gerekli besinler açısından zengin olan birçok meyve ve sebze ekleyin. Vücudunda sivilce varsa, kıyafetlerini değiştir ve daha gevşek, rahat stilleri tercih et. Giysilerinizi giyerken terlerseniz, tekrar giymeden önce yıkayın.