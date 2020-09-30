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Bu tarifler sayesinde sivilce izlerine hızlıca veda edeceksiniz

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Sivilce ve siyah noktalara karşı ne yaptıysanız da başarılı olamadınız mı? Bir de evde yapabileceğiniz basit tarifleri denemeye ne dersiniz? Sivilce ve siyah noktalara uygulayabileceğiniz bazı basit yöntemler.

Bu tarifler sayesinde sivilce izlerine hızlıca veda edeceksiniz

Sivilce ve siyah noktalarla mücadele herkesin başına gelen cilt problemlerinden biridir. Gençler ve menopoza giren kadınlarda oldukça yaygındır.

Akne, vücutta hormonsal bir dengesizlik olduğunda ortaya çıkar. Hormonlarınızdaki herhangi bir değişiklik, bezlerin normalden daha fazla yağ üretmesine neden olur ve bu da cilt gözeneklerinizin tıkanmasına ve bakterilerin büyümesine neden olur.

Kısaca aknelerin neden olduğunu ve etkisinin sinir bozucu derecede uzun olduğunu da biliyoruz. Yüzünüzde çıkan sivilce konusunda aceleci davranıp sıkarsanız, cildinize bırakacağı tahribat daha fazla olur. Sivilce oluşumunu engelleme veya sonrasında cildinize bıraktığı lekenin jet hızında geçmesi için aşağıdaki yöntemleri uygulayabilirsiniz.

İşte sivilce izleri için doğal yöntemler...

ALOE VERA

Aloe Vera, anti-enflamatuardır ve antibakteriyel özelliklere sahiptir. Bu nedenle akne izi tedavisinde harika bir araçtır.

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Ne yapalım:

  • Gerçek aloe vera yaprağına ihtiyacınız olacak.
  • Kesip açtıktan sonra jeli alın.
  • Jeli yaralara uygulayın ve masaj yapın.
  • 30 dakika bekletin ve durulayın.
  • Günde 2 veya 3 kez tekrarlayın.

İKİNCİ TARİF

  • 1 yemek kaşığı aloe vera jeli ile 2 veya 3 damla çay ağacı esansiyel yağını karıştırın.
  • Yaraya uygulayın.
  • 10 ila 15 dakika sonra soğuk suyla durulayın.
  • Günde bir kez kullanın.

LİMON

Limon doğal bir ağartıcı işlevi görür. Cildinizdeki her türlü yara izini hafifletmeye yardımcı olur.

Ölü cilt hücrelerini temizler, yeni cilt hücresi büyümesini destekler ve cildin elastikiyetini artırır.

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Ne yapalım:

  • Parmak uçlarınız veya pamuklu çubuk kullanarak doğrudan yaraların üzerine taze limon suyu uygulayın.
  • 10 dakika beklettikten sonra suyla durulayın.
  • Günde 1 veya 2 kez tekrarlayın.

İKİNCİ TARİF

  • Eşit miktarda limon suyu ve balı karıştırın.
  • Yara izlerine uygulamak için pamuk kullanın.
  • 10 ila 15 dakika bekletin.
  • Suyla yıkayın ve kurulayın.
  • Günde bir kez tekrarlayın.

ÜÇÜNCÜ TARİF

  • 1 tatlı kaşığı limon suyunu 1 tatlı kaşığı E vitamini yağıyla karıştırın.
  • Yatmadan önce sivilce izlerinize uygulayın.
  • Ertesi sabah yıkayın.
  • Her gün tekrarlayın.

HİNDİSTANCEVİZİ YAĞI

Zengin bir E vitamini ve yağ asitleri kaynağıdır.

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  • Hindistan cevizi yağını cilde sürün
  • Yara izlerine ılık hindistan cevizi yağı sürün
  • Yara izlerine 5 ila 10 dakika masaj yapın
  • Bir saatliğine ayrıl
  • Ilık suyla durulayın

İKİNCİ TARİF

  • 1 yemek kaşığı hindistancevizi yağı ile lavanta yağını karıştırın
  • Elmalı bölgeye ve birkaç dakika masaj yapın
  • 20-30 dakika bekletin
  • Ilık suyla durulayın

  • Birkaç hafta boyunca günde bir veya iki kez tekrarlayın


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