Bu tarifler sayesinde sivilce izlerine hızlıca veda edeceksiniz

Sivilce ve siyah noktalarla mücadele herkesin başına gelen cilt problemlerinden biridir. Gençler ve menopoza giren kadınlarda oldukça yaygındır.
Akne, vücutta hormonsal bir dengesizlik olduğunda ortaya çıkar. Hormonlarınızdaki herhangi bir değişiklik, bezlerin normalden daha fazla yağ üretmesine neden olur ve bu da cilt gözeneklerinizin tıkanmasına ve bakterilerin büyümesine neden olur.
Kısaca aknelerin neden olduğunu ve etkisinin sinir bozucu derecede uzun olduğunu da biliyoruz. Yüzünüzde çıkan sivilce konusunda aceleci davranıp sıkarsanız, cildinize bırakacağı tahribat daha fazla olur. Sivilce oluşumunu engelleme veya sonrasında cildinize bıraktığı lekenin jet hızında geçmesi için aşağıdaki yöntemleri uygulayabilirsiniz.
ALOE VERA
Aloe Vera, anti-enflamatuardır ve antibakteriyel özelliklere sahiptir. Bu nedenle akne izi tedavisinde harika bir araçtır.
Ne yapalım:
İKİNCİ TARİF
LİMON
Limon doğal bir ağartıcı işlevi görür. Cildinizdeki her türlü yara izini hafifletmeye yardımcı olur.
Ölü cilt hücrelerini temizler, yeni cilt hücresi büyümesini destekler ve cildin elastikiyetini artırır.
Ne yapalım:
İKİNCİ TARİF
ÜÇÜNCÜ TARİF
HİNDİSTANCEVİZİ YAĞI
Zengin bir E vitamini ve yağ asitleri kaynağıdır.
İKİNCİ TARİF
Birkaç hafta boyunca günde bir veya iki kez tekrarlayın
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