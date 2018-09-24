Bu test kişiliğinizi ele veriyor! Hangi fotoğraf sizi daha çok rahatsız etti?

Aşağıda sıralanmış fotoğraflardan hangisinin sizi daha çok rahatsız ettiğini düşünüyorsunuz? Seçimleriniz kendinize dahi itiraf edemediniz yönlerinizi ortaya çıkarabilir! (Yanıtlar galerinin sonunda.)
Kendinize itiraf edemediğiniz yönlerinizi ortaya çıkaran test!
1 / 14
1. Lüks arabanın üstüne dökülen boya
2 / 14
2. Kutunun içindeki terk edilmiş kedi
3 / 14
3. Konserde kız arkadaşını omuzuna alan adam
4 / 14
4. Yüksek bir binadan aşağı sarkan maceraperest
5 / 14
5. Evin üstüne düşmüş kaya
6 / 14
6. Bir tencere yemeğin mutfağın zeminine dökülmesi
7 / 14
7. Kese kağıdıyla yüzünü gizleyen adam
8 / 14
Eğer 1 numaralı fotoğraf sizi diğerlerinden daha fazla rahatsız ettiyse, kıskanç bir insansınız. Fakat kıskançlık utanılacak bir özellik değildir. Aksine sizi ilerlemek için daha fazla motive eder.
9 / 14
Eğer 2 numaralı fotoğrafı seçtiyseniz, kolay incinen hassas bir insansınız. Çevrenizdeki insanlar sizi güçlü bir insan olarak biliyor ama belli etmesenizde olaylardan çok çabuk etkileniyorsunuz.
10 / 14
Eğer sizi en çok rahatsız eden fotoğraf 3 numara ise, siz 'hayır' demeyi bilmiyorsunuz. En olmayacak durumlarda bile insanların isteklerini kabul ediyor daha sonra kendinize kızıyorsunuz.
11 / 14
Eğer bu fotoğraftan ürktüyseniz, değişikliklerden korkan bir karaktere sahipsiniz. Değişiklik yapmak çoğu kişiyi heyecanlandırır ama eğer gerekliyse hayatınızda değişiklik yapmak için çekinmek iyi değildir.
12 / 14
Eğer evi yerle bir eden kaya sizi rahatsız ettiyse, sorumluluk almaktan kaçınan bir yapınız var. Hayatınızdaki problemler için başkalarını suçluyorsunuz.
13 / 14
6 numaralı fotoğraftan rahatsız olduysanız, hata yapmaktan çok korkuyorsunuz demektir. Her şeyi doğru yapmak zorunda değilsiniz. Aslolan başarısız olduktan sonra bile ayağa kalkabilmek ve yola devam etmektir.
14 / 14
En çok rahatsız olduğunuz fotoğraf bu ise; kendinizden bile sakladığınız hiçbir şey yok demektir. Kendinize karşı tamamen dürüst ve bütün özelliklerinizle barışık birisiniz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum