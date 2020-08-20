Bu ürünleri bir daha temizlikte kullanmayacaksınız! Zararları çok fazla...

Evlerimizin temiz olmasını ister, bunun için çeşitli ürünler kullanırız. Sıvı, toz ya da sprey şeklinde kullandığımız pek çok temizlik malzemesi işimizi kolaylaştırır. Bulaşıklarda, giysilerin temizlenmesinde, banyoda, tuvalette kullandığımız temizlik ürünleri bedenimize etki eder. İçerdikleri bazı toksik kimyasalların temas ve solunum yoluyla vücudumuza girmesi sonucunda birçok sağlık sorunlarıyla karşılaşabiliriz. Özellikle bu ürünlere sürekli maruz kaldığımızda alerjik hastalıklar ve astım riskiyle karşı karşıya kalırız. Temiz bir eve ulaşabilmek için bu risklerle yaşamak zorunda mıyız peki? Kimyasal içerikli ürünler olmadan temizlik yapabilir miyiz?

KİMYASALSIZ TEMİZLİK HAYAL DEĞİL!

Teknolojik gelişmelerle birlikte temizlik ürünlerindeki çeşitlilik artmış, kimyasal içerikli ürünler etrafımızı sarmış durumda. Sıkça reklamlarına rastladığımız bu ürünlerin nelere sebep olabileceğini düşünmek istemeyiz belki de. Parlayan zeminler, tozsuz yüzeyler, göz alıcı camlar… Reklamların etkisinde kalmamak için yapabileceğimiz en iyi şey, aldığımız ürünlerin içeriklerini okuma alışkanlığını hayatımıza dahil etmek olabilir. Sağlığımızı tehdit etmeyen ürünlere ulaşmak kolay olmasa bile bu alışkanlığı kazandığımızda, zararlı kimyasalları içeren ürünlerden olabildiğince uzak durmaya çalışabiliriz. Böylelikle hem kendimizi hem de sevdiklerimizin sağlığını koruyabiliriz. Aynı zamanda gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak için de bir adım atmış oluruz. Hayatımıza nüfuz etmiş kimyasalların öteki yüzünü fark etmeli ve seçimlerimizi buna göre yapmalıyız.