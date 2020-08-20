Bu ürünleri bir daha temizlikte kullanmayacaksınız! Zararları çok fazla...

Evlerimizin temiz olmasını ister, bunun için çeşitli ürünler kullanırız. Sıvı, toz ya da sprey şeklinde kullandığımız pek çok temizlik malzemesi işimizi kolaylaştırır. Bulaşıklarda, giysilerin temizlenmesinde, banyoda, tuvalette kullandığımız temizlik ürünleri bedenimize etki eder. İçerdikleri bazı toksik kimyasalların temas ve solunum yoluyla vücudumuza girmesi sonucunda birçok sağlık sorunlarıyla karşılaşabiliriz. Özellikle bu ürünlere sürekli maruz kaldığımızda alerjik hastalıklar ve astım riskiyle karşı karşıya kalırız. Temiz bir eve ulaşabilmek için bu risklerle yaşamak zorunda mıyız peki? Kimyasal içerikli ürünler olmadan temizlik yapabilir miyiz?
KİMYASALSIZ TEMİZLİK HAYAL DEĞİL!
Teknolojik gelişmelerle birlikte temizlik ürünlerindeki çeşitlilik artmış, kimyasal içerikli ürünler etrafımızı sarmış durumda. Sıkça reklamlarına rastladığımız bu ürünlerin nelere sebep olabileceğini düşünmek istemeyiz belki de. Parlayan zeminler, tozsuz yüzeyler, göz alıcı camlar… Reklamların etkisinde kalmamak için yapabileceğimiz en iyi şey, aldığımız ürünlerin içeriklerini okuma alışkanlığını hayatımıza dahil etmek olabilir. Sağlığımızı tehdit etmeyen ürünlere ulaşmak kolay olmasa bile bu alışkanlığı kazandığımızda, zararlı kimyasalları içeren ürünlerden olabildiğince uzak durmaya çalışabiliriz. Böylelikle hem kendimizi hem de sevdiklerimizin sağlığını koruyabiliriz. Aynı zamanda gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak için de bir adım atmış oluruz. Hayatımıza nüfuz etmiş kimyasalların öteki yüzünü fark etmeli ve seçimlerimizi buna göre yapmalıyız.
DOĞAYI KORUMAK ELİMİZDE
Bedenimize zarar vermekle kalmayıp kanalizasyona akarak suya karışan kimyasal maddelerin doğayı tahrip ettiğini ve içinde yaşadığımız doğayı koruma sorumluluğumuz olduğunu fark etmeliyiz. Temizliğe giden yol kimyasallardan geçer, diye bir kural yoktur. Doğal ürünlerle de güzel kokan, pırıl pırıl evlere sahip olabiliriz. Yeter ki bazı kimyasalların ne denli tehlikeli olduğunu unutmayalım.
DOĞAL TEMİZLİK ÜRÜNLERİMİZİ EVDE HAZIRLAYABİLİRİZ
Kimyasal içermeyen ürünleri satın almanın yanı sıra, kendi temizlik ürünlerimizi de hazırlayabiliriz. Bu yol, aynı zamanda temizlik ürünlerine ödediğimiz paralardan da önemli miktarda tasarruf etmemizi sağlar. Kolaylıkla temin edebileceğimiz karbonat, limon tuzu, arap sabunu, boraks ve sirke doğal bir temizlik için başvurabileceğimiz malzemeler arasında yer alır. Temizlikte kullanacağımız sirkeyi satın alabileceğimiz gibi, evde yapmamız da mümkündür. Bunun için sadece taze meyveler, biraz nohut ve su yeterlidir. Tercih edilen meyveye göre bu listeye birkaç malzeme daha eklenebilir. Bunlar; bulgur, tuz ve bal gibi temin etmesi kolay malzemelerdir. Parkeleri temizlerken yahut camları silerken kullandığımız suyun içine yarım çay bardağı sirke ekleyerek oldukça temiz yüzeyler elde edebiliriz. Aynı şekilde bitkisel özlü uçucu yağlarla da güzel kokan temizlik malzemeleri veya oda kokusu yapabiliriz.
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