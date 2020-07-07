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Bu ürünleri cildinizden uzak tutun! Sabun, losyon...

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GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Hepimiz parlak bir cilde sahip olmak isteriz. Ancak çevresel etmenler ve genetik faktörler cildimizin canlılığını kaybetmesine sebep olabiliyor. Bu sorunu gidermek için çoğu zaman birbirinden farklı yöntemlere başvuruyoruz. Hakkında yeterince bilgi sahibi olmadığımız ve çoğunlukla çevreden duyduğumuz envai çeşit ürünü cildimizde kullanıyoruz.

Bu ürünleri cildinizden uzak tutun! Sabun, losyon...

Dikkatsizce yaptığımız birçok şey sağlığımıza zarar verebilir. Cilde bilinçsizce sürülen ürünler de bize sağlık yerine sivilce ve akne sorunları sunabilir. Peki cildinizden olmamak için nelere dikkat etmeli ve hangi ürünlerden uzak durmalısınız?

DİŞ MACUNU

Birçok insan sivilce ve siyah noktalarından kurtulmak için yüzüne diş macunu uyguluyor. Diş macununun içindeki hidrojen peroksit, alkol gibi kimyasallar yüzünüzü sterilize eder ve gözeneklerinizi kapatır. Ancak diş macunundaki diğer bileşenler cildinizi kurutabilir, hatta tahrişe ve iltihaplanmaya yol açabilir.

LİMON

Limonun faydaları saymakla bitmez. Ancak limonla yapılmaması gereken bir şey varsa, o da cilde temas ettirmektir. Bu size hiç bir fayda sağlamaz. Çünkü limonda bulunan kimyasallar cildinizi ışığa duyarlı hale getirir ve güneşe çıktığınızda tahrişe sebep olur.

KARBONAT

Karbonatı günlük hayatta yemeklerden temizlik malzemelerine çoğu yerde kullanırız. İnce pütürlü yapısı ile tam bir peeling malzemesi gibi dursa da karbonatı kesinlikle yüzünüzde kullanmayın. Çünkü bu cildinizin pH dengesini bozar.

SABUN

Yüz yıkama sırasında sabun kullanmak kulağa iyi geliyor olabilir. Ancak sanıldığı kadar masum değil. Cildimizde bulunan doğal yağlar yüzümüzü nemlendirir ve korur. Sabun ise bu yağları yok eder, cildimizi kurutur ve iltihaplanmasına yol açar. Yüz yıkama sırasında bunun için üretilen jelleri kullanmanızı öneririz.

VÜCUT LOSYONU

Yüz kremleriniz bittiğinde vücut losyonu kullanıyorsanız, büyük bir hata yapıyorsunuz demektir! Çünkü losyonlar kremlerden daha kalın ve yağlayıcı bir yapıya sahiptir. Bu tarz ürünleri yüzünüzde kullanmak alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

MAKYAJ TEMİZLEME MENDİLLERİ

Her gece makyajınızı iyice temizlemeli ve yüzünüzü kirlerden iyice arındırmalısınız. Ancak makyaj temizleme mendilleri bu işlemde yeterli olmuyor ve cildinizde makyaj kalıntıları bırakıyor. Cildinizi, cilt tipinize uygun jellerle temizlemeli ve ardından durulamalısınız.

HERHANGİ BİR CİLT BAKIM ÜRÜNÜ

Tüm cilt ürünleri herkese iyi gelmez. Cazip fiyatlara ve popülariteye kanmak yerine yüzünüz için doğru ürünü bulun. Ancak bu ürünü sık aralıklarla değiştirmeyin. Yüzünüz bir deneme tahtası değil.

SAÇ SPREYİ

Makyajı saç spreyi ile sabitlemek gibi bir hataya düşmeyin. Cilde teması yeterince tehlikeli olan bu ürünü bilinçli olarak kullanırsanız zararın boyutunu artırmış olursunuz. Bu spreylerin içeriğindeki alkol gözeneklerinizi doldurarak yüzünüzün tahriş olmasına sebep olur.

SICAK SU

Banyolarınızın çok uzun ve sıcak olmamasına dikkat edin. Çünkü sıcak su yüzünüzdeki doğal bariyeri tahriş eder ve yağ tabakasına zarar verir. Bu da cildin direncini azaltır.

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