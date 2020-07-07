Bu ürünleri cildinizden uzak tutun! Sabun, losyon...

Dikkatsizce yaptığımız birçok şey sağlığımıza zarar verebilir. Cilde bilinçsizce sürülen ürünler de bize sağlık yerine sivilce ve akne sorunları sunabilir. Peki cildinizden olmamak için nelere dikkat etmeli ve hangi ürünlerden uzak durmalısınız?

DİŞ MACUNU

Birçok insan sivilce ve siyah noktalarından kurtulmak için yüzüne diş macunu uyguluyor. Diş macununun içindeki hidrojen peroksit, alkol gibi kimyasallar yüzünüzü sterilize eder ve gözeneklerinizi kapatır. Ancak diş macunundaki diğer bileşenler cildinizi kurutabilir, hatta tahrişe ve iltihaplanmaya yol açabilir.

LİMON

Limonun faydaları saymakla bitmez. Ancak limonla yapılmaması gereken bir şey varsa, o da cilde temas ettirmektir. Bu size hiç bir fayda sağlamaz. Çünkü limonda bulunan kimyasallar cildinizi ışığa duyarlı hale getirir ve güneşe çıktığınızda tahrişe sebep olur.

KARBONAT

Karbonatı günlük hayatta yemeklerden temizlik malzemelerine çoğu yerde kullanırız. İnce pütürlü yapısı ile tam bir peeling malzemesi gibi dursa da karbonatı kesinlikle yüzünüzde kullanmayın. Çünkü bu cildinizin pH dengesini bozar.