Bu vitaminlere dikkat: Felç, sinir hasarı hatta kansere neden olabilir

Vitamin takviyeleri piyasası son yıllarda büyük bir yükselişe geçmiştir. Bu durum, tüketicileri yanlış satılan ürünlere karşı savunmasız hale getirir. Çoğu vitamin takviyesi güvenli olsa da özellikle bazıları yüksek dozda alındığında sağlık için ciddi riskler oluşturmaktadır.
Vitamin takviyeleri ve diyet yapanları hedefleyen ürünler çok geniş bir yelpazede satılmaktadır. Neredeyse her şey için bir vitamin bir takviye satılmaktadır. Vitamin, mineral ve bir sürü farklı içerikli ürünler farklı ürünleri kapsamaktadır.
İnsanların çoğu en az bir tane vitamin veya multivitamin kullanmaktadır. Bununla birlikte, diyet takviyelerini kullananların sağlık sorunları yaşadığına bağlayan kanıtlar birikmektedir.
Harvard Health, yüksek dozda vitamin takviyelerini bir dizi sağlık sorununa bağlayan çalışmalara genel bir bakış sunar.
Sağlık kuruluşu, değerlendirmesine "Çoğu takviyeyi almak güvenlidir, ancak istisnalar vardır" diyerek başlar.
Takviyelerin bazı yüksek risk grupları için önemli bir rol oynayabileceğini unutmamak önemlidir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum