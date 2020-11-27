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Bu yastık nasıl yatarsanız yatın horlamayı kesiyor

27.11.2020 11:39 | Son Güncelleme:
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Bu yastık nasıl yatarsanız yatın horlamayı kesiyor

Eğer horlamanız kesilmiyorsa, ‘kas gerginliğini hafifletme, dinlendirici bir gece geçirmenizi sağlama ve horlamayı ortadan kaldırma’ sözü veren yeni teknoloji bir horlama yastığı olduğunu bilmek sizi mutlu edecek.

Yastığın yaratıcıları, horlama gibi çoğu uyku sorununun kötü yastık kullanımına bağlı olduğunu söyleyerek, horlamanın ‘uygunsuz uyku pozisyonlarından kaynaklandığını’ iddia ediyor.

Ayrıca ekstra rahatlık ve destek için hafızalı köpük dahil olmak üzere iki katmanlı kompozit malzemeden yapılan Matrix Yastıkları’nın horlama sorununa mükemmel bir çözüm olduğuna inanıyorlar.

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Gec boyu değişen uyku pozisyonlarına göre bağımsız hareket eden 14 bloktan oluşan yastık hakkında tasarımcıları “Horlama genellikle boyunun yetersiz desteklendiği sırtüstü uyuma pozisyonunda meydana gelir. Bu durum hava yolunun daralmasına neden olarak horlamaya sebebiyet verir” dedi.

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Matrix Yastık benzersiz üçgen yapısı sayesinde değişen uyku pozisyonlarında doğru destek sağlayarak solunum yolunun açık olmasını sağlıyor.

Yan yatılan uyku pozisyonunun başı ve boynu yeterince desteklemeyerek kas gerginliği yaratacağını söyleyen tasarımcılar, “Tipik bir yastık, farklı uyku pozisyonlarında yeterli desteği sağlayamadığı için sabahları yorgun ve ağrılı uyanmanıza neden olur” dedi.

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Yastığın yaratıcıları ayıca insan vücuduna enerji veren, bağışıklığını artıran ve vücudun yeniden şarj olmasını sağlayan derin uyku aşamasını iki saate kadar uzattığını belirtiyor.

Yastığın yaratıcıları şu an kitle fonlama sitesi Indiegogo’da 1.790 destekçiden 1.4 milyon TL (135.642 sterlin) fon toplamayı amaçlıyor.


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