Bu yaz herkesin dolabında mutlaka olması gereken parçalar

1.Beyaz bol gömlek



Zamansız, şık ve çok yönlü bir parça ile sizlerleyiz! İsterseniz plaja giderken üzerinize geçirin isterseniz akşam üzeri şık bir mekana giderken giyin. Hafif ve salaş oluşu sayesinde sizi terletmez. Yaz boyu vazgeçilmez parçanız olur!

2.Keten pantolon



Yazın gelen sıcaklarla birlikte giyilen uzun pantolonlar rahatsız etmeye başlar. Keten pantolonlar hariç! Hafif, nefes alabilen ve her ortama uyum sağlayabilecek bir parça. Sandalet ile gündüz rahatça gezebilir, daha resmi bir ayakkabı ile de akşam şıklığı yakalayabilirsiniz... Özellikle bej, açık kahve tonları yaz aylarında ferah bir görüntü sunar!

3.İnce askılı elbise



Slip dress olarak bilinen bu elbiseler yazın kurtarıcınız olacak! Üzerinizde su gibi duracak bu elbiselerin içerisinde rahat edeceksiniz. Sıkarak sizi boğmayacak, rüzgarı tüm vücudunuzda hissedebileceksiniz. Akışkan kumaşı vücudunuzu sarmadan şıklık sunar. Gece zarif aksesuarlarla giyerseniz çok şık olursunuz.

4.Yüksek bel pantolon



Yüksek bel zamansızlığı diye bir şey var! Toparlayıcı özelliği ile yazın favorisi olur. Tişörtlerle ve croplarla rahatça kombinleyebilirsiniz. Havalı bir görünüm yakalamak istiyorsanız yüksek bel pantolonlardan hemen edinmelisiniz!

5.Desenli maxi elbise



Yazın sıcağında giden en güzel şey... Elbise! Renkli ve dökümlü maxi elbise yaz akşamları için idealdir. Rahat kesimi sayesinde özgürce hareket edebilirsiniz. Çiçekli, tropikal, geometrik... Desenler stilinizi ön plana çıkarır.

6.Crop üstler



Havayı rahatça içine alan yapısı ile serin tutar. Yüksek bel pantolonlarla ve eteklerle harika uyum sağlar! Yazın enerjisini yansıtan renkler seçerseniz stilinize de canlılık katmış olursunuz.

7.Hasır şapka



Yazın şık olmak önemli. Ama güneşten korunup sağlığımıza da dikkat etmemiz gerekir. Plajda, şehirde ya da piknikte... Stilinizi tamamlayacak bir parça arıyorsanız hasır şapka tam size göre olur.

8.Sandalet



Hem konfor hem de stil arıyorsanız kesinlikle sandalet almalısınız! Renkli bağcıklı, örgü detaylı ya da çapraz bantlı modeller hem ayakları serin tutat hem de şık bir görünüm sağlar.

9.Temel renklerde tişört



Gardırobun temel yapı taşlarından biri ile karşınızdayız! Şortla, etekle ve elbise altına katman olarak da kullanılabilir. Yazın sıcağında pamuklu tişörtler cildinizin nefes almasını sağlar.

10.Kanvas çanta



Hem plajda hem markette... Her yerde kullanabileceğiniz bir çanta modeli. Doğaya duyarlı ve kullanışlı bir parça! Yaz kombinlerine bohem bir hava katmak isteyenler için birebir!