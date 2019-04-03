KADIN

Bu yaz ihtiyacınız olacak! İşte kendinizi dergi kapağında gibi hissedeceğiniz poz listesi

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 03.04.2019 11:07 | Son Güncelleme

Yaz yaklaşıyor. Birçok kişi sosyal ağlarda havalı tatil fotoğraflarını paylaşmak için sabırsızlanıyor. Ancak duruş ya da yanlış açı fotoğraflarınızın kötü görünmesine neden olabilir. Sizin için fotoğraflarda harika görünebileceğiniz, vüdunuzun kıvrımlarını ortaya çıkaracak poz listesi hazırladık. Bundan sonra resimleriniz dergi kapaklarına layık olacak.

Bu yaz ihtiyacınız olacak! İşte kendinizi dergi kapağında gibi hissedeceğiniz poz listesi

ÇİFT BACAK

1

Yanlış. Bacakların aynı çizgide olması geniş bir bacak etkisine neden olur. Ve güzel olan fotoğrafı bozabilir.
Doğru. Bir bacağınızı diğerinin üstünde tutarsanız. Her iki bacakta zarif görünür.

OBJEKTİFE DÖNÜK DİZLER

2

Yanlış. Dizler kameraya dönük olduğunda, vücut ve uzuvlar kısa görünür.
Doğru. Yarı açık pozisyon eğrileri vurgular.

ÜSTTEN GÖRÜNÜM

3

Yanlış. Yukarıdan bir görünüm yüz oranlarını bozar.
Doğru. Göz seviyesinde fotoğraf çekin. Bu oranları koruyacaktır.

VURGUNUN YÜZDE OLMAMASI

4

Yanlış. Yanlış açı nedeniyle, boyun doğal görünmeyebilir ve vücut şekilsiz görünebilir.
Doğru. Farklı bir açıdan aynı pozisyon. Yüzüne odaklanma fotoğrafın daha etkili görünmesini sağlar.

SUYA ÇOK YAKIN

5

Yanlış. Çene suya çok yakınsa, boyun kaybolur ve yüzün orantıları kırılır.
Doğru. Çene ve su arasında en az 10-15 cm olmalıdır. Boyun açıkça görülecek ve tüm dikkat yüze dönecek.

DİZLERİN ÜZERİNDE

6

Yanlış. Bu poz belinizin ve bacaklarınızın alt kısmının koybolmasına neden olabilir.
Doğru. Yarım dönüş pozisyonu daha güzel bir fotoğraf açısı yakalamanızı sağlayacaktır.

ASKER DURUŞU

7

Yanlış. Bu poz vücut kıvrımlarından mahrum bırakır ve dizler tamamen kaybolur.
Doğru. Hafif dönük pozisyon vücut eğrilerini vurgular. Bacakların doğru pozisyonu ince ve uzun görünmelerini sağlar.

KAMERAYA BAKAN AYAKLAR

8

Yanlış. Ayak kameraya ne kadar çok yönlendirilirse, bacaklar o kadar kısa görünür.
Doğru. Biraz yana dönmek daha iyidir. O zaman güzel, net ve kavisli çizgiler elde edersiniz.

GÖĞÜSE YAKIN DİZLER

10

Yanlış. Bacaklar göğsüne ne kadar yakınsa, o kadar çok vücut oranını ihlal eder.
Doğru. Bir bacağın diğerinin önünde olduğu yarıya yatma pozisyonu, vücudun zarif çizgilerini mükemmel şekilde vurgular.

DURUŞ

11

Yanlış. Zayıf duruş göbek oluşumuna ve boynunuzun kaybolmasına neden olur.
Doğru. Pozlamayı daha zarif hale getirmek için gereken tek şey sırtınızı düzeltmektir.

Tabii ki, birçok poz kuralları var. Yine de, iyi bir fotoğraftaki en önemli şeyin


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