Bu yaz ihtiyacınız olacak! İşte kendinizi dergi kapağında gibi hissedeceğiniz poz listesi

Yanlış. Bu poz belinizin ve bacaklarınızın alt kısmının koybolmasına neden olabilir. Doğru. Yarım dönüş pozisyonu daha güzel bir fotoğraf açısı yakalamanızı sağlayacaktır.

Yanlış. Çene suya çok yakınsa, boyun kaybolur ve yüzün orantıları kırılır. Doğru. Çene ve su arasında en az 10-15 cm olmalıdır. Boyun açıkça görülecek ve tüm dikkat yüze dönecek.

Yanlış. Yanlış açı nedeniyle, boyun doğal görünmeyebilir ve vücut şekilsiz görünebilir. Doğru. Farklı bir açıdan aynı pozisyon. Yüzüne odaklanma fotoğrafın daha etkili görünmesini sağlar.

Yanlış. Yukarıdan bir görünüm yüz oranlarını bozar. Doğru. Göz seviyesinde fotoğraf çekin. Bu oranları koruyacaktır.

Yanlış. Bacakların aynı çizgide olması geniş bir bacak etkisine neden olur. Ve güzel olan fotoğrafı bozabilir. Doğru. Bir bacağınızı diğerinin üstünde tutarsanız. Her iki bacakta zarif görünür.

ASKER DURUŞU

Yanlış. Bu poz vücut kıvrımlarından mahrum bırakır ve dizler tamamen kaybolur.

Doğru. Hafif dönük pozisyon vücut eğrilerini vurgular. Bacakların doğru pozisyonu ince ve uzun görünmelerini sağlar.

KAMERAYA BAKAN AYAKLAR

Yanlış. Ayak kameraya ne kadar çok yönlendirilirse, bacaklar o kadar kısa görünür.

Doğru. Biraz yana dönmek daha iyidir. O zaman güzel, net ve kavisli çizgiler elde edersiniz.

GÖĞÜSE YAKIN DİZLER

Yanlış. Bacaklar göğsüne ne kadar yakınsa, o kadar çok vücut oranını ihlal eder.

Doğru. Bir bacağın diğerinin önünde olduğu yarıya yatma pozisyonu, vücudun zarif çizgilerini mükemmel şekilde vurgular.

DURUŞ

Yanlış. Zayıf duruş göbek oluşumuna ve boynunuzun kaybolmasına neden olur.

Doğru. Pozlamayı daha zarif hale getirmek için gereken tek şey sırtınızı düzeltmektir.

Tabii ki, birçok poz kuralları var. Yine de, iyi bir fotoğraftaki en önemli şeyin



